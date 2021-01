Jahresabschluss der SJD

Für unsere Bundesjugendleitung (BJL) fand die vierte und auch letzte Sitzung der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) des Jahres 2020 wie die Sommersitzung im Online-Rahmen statt. Dabei wurde vom 4. bis 5. Dezember das erste Mal das Konzept einer Jahresabschlusssitzung umgesetzt, bei der die letzten offenen Fragen des Jahres geklärt werden konnten.

Zusammen im digitalen Hörsaal. Bildschirmfoto: Marc-Alexander Krafft

Die Sitzung unterschied sich deutlich von unseren „normalen“ Sitzungen, was sich vor allem im Sitzungsablauf widerspiegelte. Nicht nur war die zu besprechende Agenda um einiges überschaubarer als sonst, auch die Workshops und Weiterbildungen kamen mehr zur Geltung. Dabei wurden neue Konzepte ausgearbeitet, welche die Vorstandsarbeit effizienter gestalten sollen. Außerdem widmeten wir uns spezifisch einem Workshop zur Erarbeitung von Online-Veranstaltungen, damit wir auch 2021 wieder ein breites Angebot zur Verfügung stellen können. Natürlich wurden auch noch die offenen Themen für das letzte Jahr abgehandelt und so wurde beispielsweise die Skifreizeit dieses Jahr bereits abgesagt und unser Online-Treffpunkt „Der SJD-Discord-Server“ gelauncht.Auch für das Jahr 2021 haben wir uns Neues für euch überlegt - also bleibt an Bord! Newsletter geöffnet? Perfekt – denn als SJD-Mitglied erhältst du unsere Neuigkeiten vor allen anderen. Und wer ganz Instagram schon durchgeschaut hat und was auf die Ohren braucht: unsere SJDeeptalk-Weihnachtsfolge ist endlich online, überall da, wo es Podcasts gibt, unter anderem Spotify, iTunes und Siebenbuerger.de.

Marc-Alexander Krafft