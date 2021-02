Außergewöhnliche Umstände erfordern ungewöhnliche Initiativen

Nach diesem Motto entfaltete die Siebenbürgische Kindertanzgruppe der Kreisgruppe Augsburg ihre Tätigkeiten der letzten Monate.

Erste Zoom-Tanzprobe der Siebenbürgischen Kindertanzgruppe Augsburg. Foto: Sandra Bruss

Könige, Engel, Hirten, Josef und Maria und ein Stern (von links): die Darsteller des digitalen Krippenspiels der Siebenbürgischen Kindertanzgruppe Augsburg. Fotos: Sunhild Stöger (Könige), Helmut Schwarz.

So folgten die Schwestern Letizia und Emilia Hopprich dem Aufruf des Kinderreferates des Landesverbandes Bayern und nahmen erfolgreich am Wettbewerb „Neugier wecken, Wurzeln entdecken“ teil. Sie belegten mit ihren Beiträgen sowohl einen 2. und 3. Platz in der Einzelwertung als auch einen respektablen 3. Platz als Team der Kreisgruppe. Inspirieren ließen sich die beiden Mädchen dabei durch die Eindrücke ihres ersten Besuches in Siebenbürgen 2017. Durch das Erkunden der Geburtsorte ihrer Eltern wurden das Interesse und die Neugier an Kultur und Geschichte ihrer Vorfahren geweckt. Das Erlebte ließen sie eindrucksvoll und mit viel Liebe fürs Detail in die Gestaltung der eingereichten Unterlagen einfließen. Ihre Mühe wurde durch die anerkennende Bewertung belohnt. Herzlichen Glückwunsch zu den Platzierungen!Als sich in der Vorweihnachtszeit abzeichnete, dass mit der Verschärfung der Einschränkungen der traditionelle Gottesdienst in der St.-Johannes-Kirche nicht wie üblich stattfinden kann, fassten die Leiter der Kindertanzgruppe, Sandra Bruss und Helmut Schwarz, einen Entschluss: Das Krippenspiel, das die Kinder alljährlich zum Besten geben, sollte in digitaler Form festgehalten und dargeboten werden. Die Durchführungsmöglichkeiten wurden mit dem Vorstand, den Eltern und den Mitgliedern der Kindertanzgruppe abgestimmt. Zuerst galt es, die bereits vergebenen Rollen im Krippenspiel neu zu verteilen, so dass bei den Aufnahmen die Hygienevorschriften eingehalten werden konnten. Als Standort dafür kristallisierte sich unser Proberaum im Haus der Begegnung heraus. Hier machten wir uns mit Elan und viel Geduld daran, über das 3. Adventswochenende nach und nach die einzelnen Passagen des Krippenspiels aufzunehmen. Sich dabei die Personen vorzustellen, die normalerweise mit auf der „Bühne“ stehen, und so zu tun, als ob sie die Replik in der Darbietung geben, war eine besondere Herausforderung für die Darsteller (Maria: Tabea Stolz, Josef: Felix Kirr, Könige: Selina Seiwerth, Elias Bako, Sebastian Stöger, Hirten: Lore und Hanna Bielz, Marissa Rebecca und Tamara Scheipner, Engel: Emilia und Letizia Hopprich, Angelina und Alicia Klein, Emma Dengel, Caro Schöllhorn, Stern: Letizia Hopprich, Sophie Schuster).Die älteren Kinder der Gruppe übernahmen zudem die Lesung des Lukas-Evangeliums, das traditionell dem Krippenspiel vorausgeht. Für die Gestaltung und Anpassung der Kostüme sorgte wie so oft mit viel Liebe zum Detail Ulrike Schaser. Adrian Schneider übernahm das Zusammenfügen und den Schnitt dieser den Umständen geschuldeten ungewohnten Form der Aufnahmen. Beide sind Mitglieder der Siebenbürgischen Tanzgruppe Augsburg, und hiermit möchten wir ihnen nochmals herzlich für ihre Unterstützung danken. Das Ergebnis unserer Bemühungen konnte man ab dem 4. Advent unter dem Titel „Siebenbürgische Weihnacht 2020“ in den Sozialen Medien anschauen. Der Beitrag entstand durch die Zusammenarbeit der Kreisgruppe Augsburg und der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD). Allen, die zum Gelingen dieses Projektes beigetragen haben, ganz besonders unseren jungen Darstellern, ein herzliches „Vergelt’s Gott“.Da sich um die Jahreswende weiterhin keine Lockerung der pandemiebedingten Einschränkungen abzeichnete, betraten die Leiter der Kindertanzgruppe wiederholt Neuland. Was man sonst von Besprechungen kennt, wurde auf den wöchentlichen Tanzbetrieb umgemünzt. Der Kontakt und der Austausch mit ihren Schützlingen und natürlich deren Eltern ist für Sandra Bruss und Helmut Schwarz ein wichtiges Anliegen. Nach Abklärung der Bereitschaft und der technischen Voraussetzungen fiel am 12. Januar der Startschuss für die „Digitale Tanzprobe“. Ungewohnt, nicht perfekt, jedoch verbindend macht es unseren Tänzerinnen und Tänzern viel Spaß und große Freude, an der mittlerweile 3. Tanzprobe teilzunehmen. Im Proberaum wird durch die Tanzleitung erklärt und vorgetanzt und daheim vor dem Bildschirm nach Kräften beigesteuert. Die Auswahl der Tänze wird so getroffen, dass jeder mitmachen kann. Zudem befinden wir uns in der Faschingszeit, in der die Augsburger Tanzgruppen schon seit vielen Jahren Showeinlagen für die normalerweise stattfindenden Bälle einstudieren. Zugute kommt allen auch der Umstand, dass viele Mitglieder Geschwister haben, die auch in der/den Tanzgruppe/n aktiv sind. In der Hoffnung, uns bald wieder unter gewohnten Bedingungen treffen zu können, wollen wir unser Bestes geben, um das Gemeinschaftsleben weiter zu fördern und den Zusammenhalt in den Gruppen aufrecht zu erhalten.

Helmut Schwarz