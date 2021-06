Programmbeiträge der SJD bereichern Digitalen Heimattag 2021

Der digitale Heimattag fand auch im Jahr 2021 wieder vor den heimischen Bildschirmen statt, doch diesmal kamen wir vorbereitet. Mit brandneuen Programmpunkten und makelloser Teamarbeit schafften wir es als Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD), uns in diesem Jahr noch einmal selbst zu übertreffen.

#SJDFragenFreitag mal anders

FragenFreitag, moderiert von Dagmar Seck (links) und Natalie Bertleff

Die Bands – live oder in Farbe

Bands aus dem In- und Ausland sorgten für einen stimmungsvollen Digi-Ball.

Unser Nachwuchs präsentiert sich

Siebenbürgische Jugend International

Singen vor dem Bildschirm

Singen vor der Schranne

SJD-Werbungen

Online Tanzgruppen-Challenge

Online-Tanzgruppen-Challenge: Ausschnitt aus dem Programm

Wenn ich du wäre – DKB-Edition

Wenn ich du wäre. Foto: Rene Buortmes

Siebenbürgischer Sketch

Sketch „Dinner for Ointz“. Foto: Fabian Göddert

Knoblauch Klubb

Hanklich. Foto: Frederike Stamm

LATE NIGHT SJD

Late Night SJD. Foto: Frederike Stamm

Es ging schnell, es ging gut und vor allem machte es besonders viel Spaß. Mit ausreichender Vorlaufzeit wurde das Programm der SJD zum digitalen Heimattag bereits Wochen vor dessen Beginn ausgearbeitet und die Umsetzung konnte sich sehen lassen. Zusammen mit dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. als Ausrichter konnte ein Programm geschaffen werden, bei dem selbst große TV-Sender neidisch würden.Ich hoffe, ihr alle konntet bei der gesamten Ausstrahlung über das Pfingstwochenende vom 21. bis zum 23. Mai dabei sein und wisst bereits, wovon ich hier rede. Falls ihr es dieses Jahr aber nicht vor den Computer, das Smartphone oder den internetfähigen Morsecode-Transmitter geschafft habt, dann schaut euch das ganze Programm doch auch gerne auf dem Youtube-Kanal von Siebenbuerger.de und dem Twitch.tv-Kanal der SJD noch einmal an. Die wichtigsten Eckdaten haben wir hier schon einmal für euch zusammengefasst:Der zweite digitale Heimattag hat mit einer sehr besonderen Liveveranstaltung begonnen! Den #SJDFragenFreitag kennt ihr bereits aus den Instagram- und Facebook-Storys der SJD. Stellvertretende Bundesjugendleiterin Natalie Bertleff und Dagmar Seck, Bundeskulturreferentin des Verbandes, eröffneten den Heimattag am Freitagabend mit einem FragenFreitag der Extraklasse.Eine halbe Stunde lang wurden über den Youtube-Livestream Fragen eingeblendet, bei welchen das Publikum mitraten konnte. Die aktive Mitwirkung der Zuschauer war natürlich auch gefragt und so konnte zu Anfang mittels eines QR-Codes eine Online-Umfrage aufgerufen werden. Dort konnten Antworten zu den Fragen eingeloggt werden. Ob die richtige Antwort eingeloggt wurde, lösten die beiden Moderatorinnen jeweils nach der Frage auf. Das Besondere der Moderation war, dass zweisprachig durch den Abend geführt wurde: Dagmar sprach konsequent auf Agnethlerisch, ihrem siebenbürgisch-sächsischen „Mutterdialekt“, während Natalie ausschließlich auf Hochdeutsch moderierte.#SJDFragenFreitag – eine Auswahl der Fragen (die Lösungen sind am Ende des Artikels zu finden):1. In welchem Jahr fand der erste Heimattag statt?a) 1949 b) 1951 c) 1989 d) 19912. Welches Tor gibt es in Dinkelsbühl NICHT?a) Nördlinger Tor b) Rothenburger Tor c) Ansbacher Tor d) Wörnitztor3. Seit wann ist der Zeltplatz an seinem heutigen Standort?a) 1989 b) 1993 c) 2007 d) 20134. Wie heißt der amtierende Oberbürgermeister Dinkelsbühls?a) Dr. Hammer b) Dr. Sichel c) Dr. Meisel d) Dr. NagelAlle weiteren Fragen findet ihr im Video: https://youtu.be/Oiz4aJhsex8?t=4 Anschließend stimmten die Bands TraunSound, Highlife und Kassettophon live aus dem Schrannenfestsaal direkt ins heimische Wohnzimmer über Youtube auf den Heimattag ein. Die Umbaupausen der Bands gestalteten wieder die beiden Moderatorinnen zweisprachig, interaktiv und mit einigen Ausblicken auf das Pfingstwochenende. An dieser Stelle ein großer Dank an das gesamte Technikteam! Ohne Bernd Breit mit seinem Team, Hermann Depner und Manuel Krafft wäre die Realisierung dieses unvergesslichen Abends nicht möglich gewesen. Youtube-Link zur Livestream-Party: https://www.youtube.com/watch?v=6lhDXO7A8xU Einen Heimattag ohne abendliches Feiern bei Live-Musik gibt es nicht und das war auch dieses Jahr nicht der Fall. Für ordentliche Partystimmung am Heimattagswochenende sorgten dieses Jahr nicht zwei, nicht drei, sondern insgesamt gleich 14 Bands und ein DJ. Bei diesem unglaublich bunten Programm war für jeden etwas dabei und so wurde auch zu Hause mal wieder tüchtig das Tanzbein geschwungen. Die Eröffnung des Bandprogramms wurde sogar Freitagabend direkt aus der Schranne übertragen und knackte die 1000-Aufrufe-Marke. Auch der Digi-Ball am Samstagabend war ein voller Erfolg. Bei den elf siebenbürgischen Bands war so einige Neuentdeckung dabei.Falls euch die Lust aufs Tanzen gepackt hat, schaut einfach unter Siebenbuerger.de nach und sucht euch eure Lieblingsband aus.Am digitalen Heimattag 2021 durfte das Nachwuchsprogramm natürlich nicht fehlen! Wir, die SJD, haben auch in diesem Jahr über die sozialen Medien und die Siebenbürgische Zeitung dazu aufgerufen, dass Nachwuchskünstler und Nachwuchskünstlerinnen ein Video an uns senden, in dem sie uns ihre Talente von Zuhause aus zeigen. Es haben uns insgesamt 17 Einsendungen erreicht. Am Samstag um 16.30 Uhr war es dann so weit!Unter der Programmleitung unserer Kinderreferentin Jessica Pelger haben unsere Nachwuchskünstler:innen mit ihren Einsendungen das Programm mitgestaltet, viele dabei sogar in Tracht. Wir konnten zum einen schöne Rückblicke von der Kindertanzgruppe der HOG Deutsch-Zepling und der Jugendtanzgruppe der HOG Deutsch-Zepling und zum anderen extra für das Nachwuchsprogramm aufgenommene Tänze von der siebenbürgischen Kindertanzgruppe Augsburg und der Kindertanzgruppe Nürnberg sehen. Aber auch viele musikalische Künstler wie Eric Waadt, Andreas Zeck, Justin Untch und die Geschwister Jannis und Laurin Stieger waren dabei. Sie spielten für uns verschiedene Stücke auf dem Klavier. Auch Tamina Lang auf der Violine, Emanuel Theiss auf dem Saxofon und Sophie Schuster auf der Blockflöte haben einen großen Beitrag zu unserem Nachwuchsprogramm geleistet. Nicht zu vergessen die kleine Mathilda Krauss, die uns das Lied „Mir wallen bleiwen wat mer sen“ gesungen hat. Unter anderem erreichten uns auch zwei Gedichte von Marissa Scheipner und Eric Waadt. Als Abschluss des eindrucksvollen Programms spielten Jannis und Laurin das Siebenbürgenlied auf Klavier und Geige für uns.An dieser Stelle geht nochmal ein großes Dankeschön an alle Nachwuchskünstler und Nachwuchskünstlerinnen sowie deren Eltern und natürlich auch an die Tanzgruppenleiter und Tanzgruppenleiterinnen, die dieses Programm überhaupt erst möglich gemacht haben. Außerdem ein ganz großes Dankeschön an Manuel Krafft, der das Programm auch in diesem Jahr wieder grandios technisch umgesetzt hat. Wenn wir euch nun neugierig gemacht haben, könnt ihr das Programm gerne (erneut) auf Youtube anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=JG46Mh9OYKg Einen sehenswerten Beitrag zum Digitalen Heimattag 2021 leistete auch der Programmpunkt „Siebenbürgische Jugend International“ (SJ International), den unser Föderationsreferent Rainer Kloos gestaltet hat. Hierbei haben die Jugendgruppen der Föderationen altes Filmmaterial herausgesucht oder gar Neues gefilmt und zu einem Video zusammengeschnitten. Durch die Kreativität der Tanzgruppen ist ein buntes Programm entstanden, bei dem auch einmal verschiedene Tänze, Lieder sowie Feierlichkeiten und Aktivitäten unserer Freunde jenseits der deutschen Grenze zu sehen waren. Die erste Gruppe war die kanadische Jugendtanzgruppe des Transylvania Club aus Kitchner, die momentan von Justin Schatz geleitet wird. Sie präsentierten eine Corona-freundliche Onlinevariante des „Ländler“, wobei jedes Paar in einem anderen Hof oder Haus getanzt hat. Es folgte eine weitere kanadische Tanzgruppe: die Saxonia Dancers aus Aylmer in Ontario. Die von Rebecca Horeth geleitete Gruppe zeigte zuerst einen Aufmarsch mit Maske und Sicherheitsabstand und anschließend Corona-freundliche Abwandlungen der „Zigeunerpolka“, „Topporzer Kreuzpolka“ und des „Hetlinger Bandritter“. Als dritte Gruppe folgte die siebenbürgisch-sächsische Volkstanzgruppe des Deutschen Jugendforums Hermannstadt. Für den Digitalen Heimattag hat die von Sebastian Arion geleitete Gruppe das „Mühlradl“ und die „Sternpolka“ einstudiert. Mit Hilfe einer Drohne ist ein malerisch schönes Video in der Natur am Rande von Hermannstadt am Beobachtungsturm des Hammersdorfer Bergs entstanden. Zu guter Letzt folgte die Siebenbürger Jugend Traun aus Österreich, die aktuell unter der Leitung des Obmanns Jakob Stefani steht. In ihrem Video präsentierten sie einen Zusammenschnitt vergangener Ereignisse und Aktivitäten der Gruppe, sowie zahlreiche bekannte Tänze und Lieder.Wer sich auch von unseren Freunden in der Ferne ein Lachen ins Gesicht zaubern lassen möchte, kann sich den Programmpunkt nochmals unter https://www.youtube.com/watch?v=JG46Mh9OYKg&t=2724s ansehen.Trotz Corona-Pandemie und dank guter Organisation des Verbandes konnte die „Singen vor der Schranne-Band“ dieses Jahr wieder live zusammen spielen. Im Schrannenfestsaal wurde Samstagmorgen die Technik des Livestreams von Freitag genutzt, um den Programmpunkt aufzuzeichnen. Trotz technischer Komplikationen, wie einem langsam dahinscheidenden Rechner für den Schnitt, konnte das Video rechtzeitig hochgeladen werden.Für Jürgen Filff, Michael Altmann, Andrea Schwab, Melanie Pauli, Oliver Lederer, Christoph Schuller, Patrick Krempels, Marco Dick und Fabian Kloos war es eine Herzensangelegenheit, mal wieder gemeinsam auf einer Bühne zu stehen. Das hat man bei ihrem Auftritt auch gemerkt. Für ihren Einsatz, für diese Aufnahme nach Dinkelsbühl zu fahren, sagen wir Danke. Die Aufnahmen findet ihr unter: https://you.tube/E9c4CkTgzps Bei einer so großen Anzahl an Zuschauern konnten wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, auch ein paar Werbungen zwischenzuschalten. Über das gesamte Heimattagswochenende durften alle Zuschauer sich an den Parodien berühmter TV-Sendungen und Werbespots erfreuen, während sie auf den nächsten Programmpunkt warteten. Unser professionelles Werbeteam setzte alles daran, auch möglichst hochwertiges Material zu erstellen. Falls ihr die Werbespots noch nicht gesehen habt, durchsucht unser Programm. Glaubt mir, es lohnt sich.Reden wir noch einmal über die Tanzgruppen. Auch diese konnten sich an diesem digitalen Heimattag einbringen und sie haben uns im Rahmen der Online Tanzgruppen-Challenge mit 14 einzigartigen Videos überrascht. Wir haben diese am 20. Mai auf Facebook hochgeladen und es den Fans überlassen, für ihre Lieblings-Tanzgruppe in der Form von Likes abzustimmen.48 Stunden später haben wir diese ausgezählt, damit wir im Rahmen des Digitalen Heimattags die ersten drei Plätze bekanntgeben konnten. Ihr wollt wissen, wer den ersten Platz abgestaubt hat? Schaut doch einfach unter https://www.youtube.com/watch?v=wGuTscRbTUs . Alle anderen Videos findet ihr auch ganz bequem auf dem Facebook-Account der SJD.Am Samstag ist eine Auswahl an BJL-Mitgliedern in das Zentrum unserer Herzen, Dinkelsbühl, gefahren, um von Zuschauern ausgewählte Aufgaben gegeneinander durchzuführen. Hierbei sind die Jugendreferentin des Landes Hessen, Marlene Linz, und unser Föderationsreferent Rainer Kloos nach vorherigem negativen Corona-Test bei unterschiedlichen sportlichen, kulturellen und Wissens-Wettbewerben gegeneinander angetreten.Der Besuch in Dinkelsbühl sollte nach Möglichkeit ein „normales“ Heimattagswochenende im Schnelldurchlauf nachstellen. Hierfür haben sich unsere beiden Opfer …, ähm, Kandidaten zuerst am Zeltplatz getroffen, wo bereits die erste Aufgabe wartete: „Wer kann sein Zelt schneller aufbauen?”. Danach ging es im Eilschritt zum Sportplatz, wobei es die von den Zuschauern bestimmte Zeit von 13 Minuten zu unterbieten galt. Nach einer kurzen Erholungspause ging es zur Schranne, wo Marlene und Rainer in ihre Trachten schlüpften, um anschließend auf der Route des Trachtenumzugs Quizfragen über Siebenbürgen bzw. die siebenbürgische Kultur zu beantworten. Das Tänzerische darf in Dinkelsbühl natürlich auch nicht fehlen, weshalb die beiden Jugendvertreter eine „Reklich Med“ hinter der Schranne tanzten. Zum Abschluss der Challenge in Tracht wurde „Rote Rosen“ in der Stadt gesungen. Um das Dinkelsbühl-Wochenende abzurunden, haben unsere beiden Pappenheimer noch einen Discofox zu „Braungebrannte Haut“ von Nik P. auf dem Schießwasen, auf dem normalerweise das Festzelt stehen würde, getanzt. Zu einem klassischen Heimattag gehört für die Jugend auch mindestens ein Besuch bei einer bekannten Fast-Food-Kette, weshalb dort die letzte Challenge, ein Cheeseburger-Wettessen, stattfand. Die gesamten Aufgaben findet ihr auf unserer Social-Media-Plattform Instagram.„Dinner fir Oinz“ unter diesem Namen fand der Sketch in siebenbürgisch-sächsischer Mundart an unserem diesjährigen Heimattag statt.Hierfür nahm man sich den allseits bekannten Sketch „Dinner for One“ zum Vorbild, doch statt britischem Dialekt und Speisen gab es siebenbürgisch-sächsischen Dialekt und Delikatessen. Ein wenig Schauspielkunst dazu und voilà, wir haben ein Meisterwerk. Doch genug der Worte, so einen Sketch kann man einfach nicht erklären, sonst geht ja der Witz verloren. Schaut ihn euch einfach unter https://www.youtube.com/watch?v=wGuTscRbTUs&t=869s einmal selbst an.An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Anita Mai und Christoph Ludwig für ihre schauspielerische Leistung und natürlich an Fabian Göddert für Film und Schnitt.„Vertraue keinem siebenbürgischen Rezept, bei dem die Knoblauchmenge nicht in Knollen angegeben ist!“ Das war das Motto für die drei Jungs des Knoblauch Klubbs in diesem Jahr. Bernd Breit, Thomas Breit und Patrick Krestel luden Fabian Kloos in ihre siebenbürgische Fusion Kitchen ein. Neben klassischen Gerichten wie einer Hühnersuppe mit selbstgemachten Nudeln sowie Hanklich zeigten sie uns drei verschiedene Gerichte aus Micifleisch, die man so vielleicht noch nie gesehen hat. Mici, ein Mac Mici Burger und ein Mici Döner. Sowas sieht man nicht alle Tage. Auch die Salată de boeuf wurde farblich ganz neu interpretiert.Wir hoffen, dass wir noch öfter von diesen begeisterten siebenbürgischen Köchen hören werden. Alle Rezepte mit zugehörigen Videos findet ihr unter https://www.youtube.com/watch?v=wGuTscRbTUs&t=1765s . Für noch mehr Rezepte schaut doch auf https://www.siebenbuerger.de/zeitung/termine/20761-kochshow-knoblauch-klubb.html vorbei.Sonntagnacht wurde „Kultur getalked“. Bettina Mai, Jessica Gall und Fabian Kloos machten sich auf die Spuren der Jugendarbeit am Heimattag. Dabei gingen sie besonders darauf ein, wie die Jugend den Heimattag erlebt, was für sie geboten ist und was sich am Heimattag im Laufe der Zeit für sie verändert hat.Um auch über frühere Jahre fundiert sprechen zu können, wurden natürlich Experten herangezogen. Dazu erfreuten sie uns mit Interviews von Ingwelde Juchum, Ines Wenzel, Tanja Schell, Margot Wagner, Holger Gutt, Anna-Lena Göddert, Marco Dick, Bernd Breit und einem anonymen Einsender. Unterstützend stand Patrick Krestel an der siebenbürgischen Bar mit Cocktail-Kreationen wie dem „Hetschempetsch-Punsch”. Zwischendurch heizte Tobias Krempels alias DJ Sarmalelele am Mischpult den Zuschauern nochmal richtig ein. Dabei wurden die Zuschauer per Abstimmungen auf Insta­gram oder über den Live-Chat eingebunden. Die Live-Show war mit teilweise über 100 Zuschauern auf Twitch ein voller Erfolg. Das alles wäre nicht möglich gewesen ohne die Unterstützung von Bernd Breit und seiner Technik-Crew, dem guten Willen des Landratsamts Regensburg, als auch dem Restaurant am Schlossberg in Regen­stauf, das uns die Location zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank an dieser Stelle an alle Beteiligten für ihren Einsatz! Die ganze Show findet ihr auf dem Youtube-Kanal des Verbandes unter https://www.youtube.com/user/SiebenbuergerDE Ein so tolles und umfangreiches Programm kann natürlich nicht ohne Helfer stattfinden. Ein riesengroßes Dankeschön an unsere Technik-Team rund um Manuel Krafft (SJD) und Bernd Breit und das Technik-Team des Verbandes um Hermann Depner, ohne die das alles gar nicht erst möglich gewesen wäre. Ein besonderer Dank auch an die Eventolix Veranstaltungstechnik GmbH für ihre enorme Hilfe bei der technischen Umsetzung des Programms. Danke auch an die vielen tollen Bands, ihr habt das Festzelt-Feeling zu uns nach Hause gebracht. Ein großes Danke auch an unsere Freunde aus Kanada, Österreich und Rumänien für ihre tollen Einsendungen. Vielen Dank auch an unser Team vom Knoblauch-Klubb Thomas und Bernd Breit sowie Patrick Krestel (SJD). Danke auch an unser Werbeteam Patrick Krestel (SJD), Fabian Kloos (SJD), Marc-Alexander Krafft (SJD) und erneut Manuel Krafft (SJD). Wir bedanken uns bei Marlene Linz (SJD), Rainer Kloos (SJD), Frederike Stamm (SJD) und Rene Buortmes (SJD) für ihren Einsatz bei der „Wenn ich du wäre“-DKB-Edition. Vielen Dank auch an Bettina Mai und Jessica Gall für ihre Mithilfe bei unserer LATE-NIGHT-SJD-Show und vielen Dank an das Restaurant am Schlossberg in Regenstauf für das Bereitstellen dieser tollen Location. Großen Dank auch an unser Sketch-Team Anita Mai, Christoph Ludwig (SJD), Fabian Göddert (SJD) und Christopher Penkert (SJD). Wir bedanken uns auch herzlich bei Jürgen Filff, Michael Altmann, Andrea Schwab, Melanie Pauli, Oliver Lederer, Christoph Schuller, Patrick Krempels, Marco Dick und Fabian Kloos für ihre tolle Performance beim Singen vor der Schranne. Ein weiteres Danke an das #SJDFragenFreitag-Team Dagmar Seck und Natalie Bertleff (SJD). Weiterhin bedanken wir uns bei den Webmastern des Verbandes Günther Melzer und Robert Sonnleitner für die tolle Zusammenarbeit. Vielen Dank auch an Rainer Lehni und den Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. für die tolle Zusammenarbeit. Wir bedanken uns auch bei unseren Tanzgruppen und Nachwuchskünstlern und -künstlerinnen für ihre tollen Einsendungen. Und ein besonderes Dankeschön geht raus an euch alle. Danke, dass ihr mit uns dabei wart und den Heimattag zusammen mit uns zu was ganz Besonderem gemacht habt.

Eure SJD

Quiz-Antworten: 1b, 2c, 3b, 4a