15. November 2021

Hessische Jugend im Europa-Park

Die siebenbürgische Jugend aus Hessen unternahm am 9. Oktober einen gemeinsamen Ausflug in den Europa-Park in Rust.

Die siebenbürgische Jugend aus Hessen besuchte den Europa-Park. Foto: privat Der Tag begann frühmorgens auf einem Parkplatz in Darmstadt, von wo wir gemeinsam in Richtung Europa-Park fuhren. Dort starteten wir den tollen Aufenthalt mit einem Gruppenfoto. Danach ging es endlich in den Freizeitpark, den wir in Gruppen erkundeten. Die Parkangebote wurden ausgiebig genutzt. In den Abendstunden, gegen 19.30 Uhr, endete unser Tag mit der Heimfahrt.



Wir möchten uns bei allen Jugendlichen bedanken, die mit uns diesen schönen Tag verbracht haben, und würden uns freuen, euch bei den nächsten Veranstaltungen wieder treffen zu können!

Jugendreferat Land Hessen

Marlene Linz und Mark Schuster

