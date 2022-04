Aufrufe der SJD zum Heimattag 2022

Alle Anmeldungen zu SJD-Veranstaltungen beim Heimattag laufen über unsere Webseite. Ihr wollt die Links zur Anmeldung nicht abtippen? Dann scannt einfach den QR-Code mit dem Handy. Dort findet ihr Links zu den Anmeldeformularen.

Tanz vor der Schranne. Foto: Günther Melzer

Stadtrallye in Dinkelsbühl

Liebe Jugendliche, liebe Eltern, die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) lädt euch dieses Jahr zur Stadtrallye in Dinkelsbühl ein. Wir führen euch mit spannenden Rätseln und Aktivitäten rund um unsere Geschichte entlang der größten Hotspots des Heimattages der Siebenbürger Sachsen.Hier die wichtigsten Infos auf einen Blick:• Teilnehmerbeitrag: Nein, alles frei Haus!•Die Tei lnehmerzahl ist unbegrenzt, wenn ihr zwischen neun und 15 Jahren alt seid, könnt ihr mitmachen.• Anpfiff ist am Samstag, den 4. Juni, um 10.45 Uhr auf dem Basketballfeld am Sportplatz Dinkelsbühl.• Das Ende ist für 12.15 Uhr auf dem Schrannenvorplatz geplant.• Bleibt bis zum Schluss dabei, denn am Ziel wartet auf euch eine kleine Überraschung.• Über den Link sjd-siebenbuerger.de/veranstaltungen/heimattag/anmeldung-dinkelsbuehl-stadtrallye/ könnt ihr euch anmelden.• Bei Fragen könnt ihr euch per Mail unter: sandra-bruss[ät]web.de melden.Wir sehen uns dann in Dinkelsbühl und freuen uns auf euch.

Eure SJD

Unser Nachwuchs präsentiert sich

Aus Tradition und Liebe zum Tanz: Aufruf zum Tanzen am Heimattag in Dinkelsbühl

Es ist endlich wieder soweit! Nach zwei digitalen Heimattagen heißt es am Samstag, demum 14.00 Uhr im Schrannen-Festsaal in Dinkelsbühl wieder: „Unser Nachwuchs präsentiert sich“. Und ihr seid gefragt! Ihr seid Kinder und Jugendliche, die Lust haben, unsere Zuschauer mit einem bunten Programm voller Musik, Tanz und Gedichten zu unterhalten? Dann seid ihr hier genau richtig! Ihr könnt ein Instrument spielen, singen oder als Band auftreten. Auch Tänze, Witze und Gedichte sind herzlich willkommen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ob allein oder in einer Gruppe, wir sind neugierig und freuen uns schon auf einen tollen Nachmittag mit euch!Die Veranstaltung wird von Jessica Pelger, Kinderreferentin der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), gemeinsam mit Natalie Bertleff, der ehemaligen Kinderreferentin der SJD, organisiert. Meldet euch bitte bis zum 15. Mai auf unserer Webseite über folgenden Link sjd-siebenbuerger.de/nachwuchsprogramm/ oder den abgebildeten QR-Code an. Bei Fragen könnt ihr euch gern bei Jessica Pelger per Mail: Kinderreferat[ät]sjd-siebenbuerger.de oder per Telefon: (0176) 61328896 melden.Laute Musik, begeistertes Klatschen und strahlende, lachende Gesichter: Lange durften wir das nicht mehr erleben, doch dieses Jahr ist es wieder soweit, das Tanzen beim Heimattag kann wieder in seiner gewohnten Form stattfinden.Aufruf an alle Tanzgruppen: Meldet euch an und verzaubert am Pfingstsonntag alle mit euren Tanzkünsten. Amab 14.00 Uhr treten die Tanzgruppen vor der Schranne und auf dem Schweinemarkt auf. Die Reihenfolge der Einzeldarbietungen wird am Heimattag durch Aushang am Info-Stand vor der Schranne und am Zeltplatz bekanntgegeben. Beachtet bitte, dass dieser Aufruf nur für die Einzeldarbietungen und das gemeinsame Tanzen am Sonntagnachmittag gilt. Meldet euch bitte bis zum 14. Mai auf unserer Webseite über den Link sjd-siebenbuerger.de/veranstaltungen/heimattag/schranne/anmeldung-tanzauftritt-heimattag/ oder den abgebildeten QR-Code an. Mit Fragen wendet euch bitte an die Kulturreferentin der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), Julia Wagner, E-Mail: kultur[ät]sjd-siebenbuerger.de, Telefon: (0172) 9451639.