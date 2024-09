Jugendwerk der EKR veranstaltet Sommerfestival 2024 in der Kirchenburg Bekokten

Seit 1998 richtet das Jugendwerk (und seine Vorgängerorganisationen) der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (EKR) das Sommerfestival aus, in diesem Jahr vom 5.-7. September in der Kirchenburg Bekokten.

Animation für gute Stimmung

Alle zwei Jahre bietet ein Team aus Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen deutschsprachigen Jugendlichen ab 14 Jahren drei Tage lange ein vielfältiges Programm, das ihnen fröhliche Gemeinschaftserfahrungen, sportliche und naturnahe Herausforderungen sowie Frageräume zur Lebensorientierung bietet. Auch in diesem Jahr treffen sich zum Abschluss der Sommerferien wieder 150 Jugendliche aus ganz Rumänien in Bekokten bei Fogarasch bei einem Festival mit Workshops, Tanzen, bei Gesprächen und Impulsen, Spielen und einem Gottesdienst. Die Kosten betragen 330 RON, Ermäßigungen sind möglich.Das Sommerfestival 2024 wird von der Evangelischen Kirche in Rumänien, von der Deutschen Botschaft in Rumänien, vom Lutherischen Weltbund, dem Gustav-Adolf-Werk, dem Land Kärnten und einzelnen Kirchengemeinden gefördert. Es steht in der siebenbürgischen Tradition der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit, die ihre Vorläufer in den Bruder- und Schwesternschaften der siebenbürgischen Ortschaften hatte. Selbst unter den widrigen Bedingungen der kommunistischen Diktatur sollte es ein Pfarrer dennoch wagen, überregionale Jugendarbeit anzubieten. Heimlich organisierte Pfarrer Wolfgang Rehner Sr. aus Hermannstadt für junge Leute nach der Konfirmation jeweils in der letzten Augustwoche sogenannte „Rüstzeiten“. Heimlich trafen sich 60 bis 150 Leute an einem geheim gehaltenen Ort im Gebirge oder in der Nähe einer Ortschaft. Nach der Wende führte Pfarrer Wolfgang Rehner Jun. von Kerz/ Cârța aus die Jugendarbeit unter den neuen Umständen weiter. Im Jahre 1994 übernahm Joachim Lorenz aus Malmkrog/ Mălâncrav die Leitung der überregionalen Jugendarbeit. Mit der Zeit wurde eine neue Struktur geschaffen: der LandesJugendMitarbeiterKreis LJMK, der seit 1995 30-45 Leute aus ganz Rumänien zwischen Bukarest, Sächsisch Regen, Kronstadt und Deva für Fortbildungen in der Jugendarbeit zusammenbringt.