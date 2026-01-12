



12. Januar 2026

Rückblick auf 2025 und Neues von der Jugendtanzgruppe Heilbronn

Ein besonderes Jahr ging für uns, die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe, zu Ende. Mit großer Freude blicken wir gemeinsam auf das Jahr 2025 zurück, in das wir nicht nur als amtierende Erstplatzierte Tanzgruppe des Volkstanzwettbewerbes (VTW) 2024 gestartet sind, sondern in dem wir zugleich unser 50-jähriges Bestehen feiern durften.





Die Jugendtanzgruppe Heilbronn beim Ausflug in die Sprungarena. Foto: privat An dieser Stelle möchten wir allen Unterstützerinnen und Unterstützern herzlich danken, die uns im vergangenen Jahr begleitet und unterstützt haben. Unser besonderer Dank gilt der Kreisgruppe sowie dem Vorstand für die stets verlässliche Unterstützung. Ebenso danken wir unserem engagierten Event-Team, das mit großem Einsatz unsere Bälle plant und organisiert. Ein herzliches Dankeschön richten wir außerdem an alle, die sowohl bei der Vorbereitung als auch am Tag unserer Jubiläumsfeier tatkräftig mitgewirkt haben. Nicht zuletzt danken wir dem Vorstand der Tanzgruppe sowie allen Mitgliedern für ihr Engagement und die geleistete Arbeit.



Das neue Jahr beginnen wir mit unserem Auftritt beim Faschingsball der Kreisgruppe Heilbronn am 7. Februar in der Harmonie Heilbronn. Passend zu einem eigens gewählten Motto werden wir dort eine neue Choreografie präsentieren. Seid gespannt!



Herzlich laden wir außerdem zu unserem nächsten Ball, dem „Tanz in den Mai“, am 30. April mit der Nova-Band in der Mehrzweckhalle Massenbachhausen ein (Achtung: andere Halle!). Bereits jetzt möchten wir auch auf unseren Oktoberfestball am 3. Oktober mit der TraunSound-Band in Massenbachhausen aufmerksam machen. Ein Sommernachtsball findet im Jahr 2026 nicht statt.



Aktuelle Informationen zu uns, der Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe Heilbronn, findet Ihr auf unserer Homepage unter www.jtg-heilbronn.de , auf Facebook („Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn") sowie auf Instagram unter [ät]jtgheilbronn. Lara Gaber

