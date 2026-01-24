Kreisgruppe Rosenheim: Jahresrückblick 2025

Unsere Veranstaltungen im Jahr 2025 starteten Ende Februar mit dem jährlichen Faschingsball im Gasthof Höhensteiger in Rosenheim. Neben der Tombola und einem gelungenen Motto-Auftritt unserer Jugendtanzgruppe sorgte das „Power-Sachsen“-Duo Andreas und Fredi für ausgelassene Stimmung und eine volle Tanzfläche bis in die Nacht hinein.

Gruppenbild nach dem Lichtertgottesdienst in Rosenheim. Foto: Karin Mühsam

Den „Bunten Nachmittag“ am 22. März eröffnete der Singkreis Rosenheim und ließ den Frühling musikalisch in den Saal einziehen. Die Jugendtanzgruppe präsentierte einige ihrer flotten Volkstänze. Die Theatergruppe der Kreisgruppe Ingolstadt erfreute mit dem sehr amüsanten Mundartstück „De Diätkur“. Zum Schluss sangen alle Teilnehmer zusammen „Wahre Freundschaft“.Den Frühling hielten wir noch etwas länger fest, denn am 26. April fand der Frühlingsball unserer Kreisgruppe in der Kulturmühle Bruckmühl statt. Hier durften wir die Jugendtanzgruppe Heilbronn begrüßen, die den weiten Weg auf sich nahm, um mit der Jugendtanzgruppe Rosenheim gemeinsam einen Auftritt zu gestalten. Beide Gruppen führten ihr Können vor, das von den zahlreichen Gästen mit tosendem Applaus belohnt wurde. Danach spielten die „Power-Sachsen“ zum Tanz auf, und es wurde bis spät in die Nacht gefeiert.Eine Woche später war die Kreisgruppe Rosenheim mit einem Infostand über die Siebenbürger Sachsen beim Marktsonntag in Bad Endorf vertreten. Die zahlreichen, neugierigen Besucher informierten wir über Herkunft und Kultur, des Weiteren boten wir frisch gegrillte Mici an. Am Nachmittag präsentierte die Jugendtanzgruppe auf dem Marktplatz vor dem Rathaus ihre vielseitigen Trachten und einige ihrer Volkstänze.Am 8. Mai nahmen der Vorstand und einige Trachtenträger an der Gedenkfeier des Bundes der Vertriebenen (BdV) zu 80 Jahre Kriegsende mit Gedenkgottesdienst und Kranzniederlegung am Heimatkreuz der Vertriebenen auf dem städtischen Friedhof in Rosenheim teil.Unser Kreisgruppenausflug führte uns vom 17.-18. Mai ins österreichische Salzkammergut. Zu den Zielen gehörten neben dem malerischen Hallstatt auch das Landlermuseum in Bad Goisern, in dem die Reisegruppe neben Trachten und vielen weiteren Exponaten auch mehr über die Geschichte der Landler, die aus dem Salzkammergut nach Siebenbürgen vertrieben wurden, erfahren durfte. Danach wurde das Holzknecht- und Heimatmuseum besichtigt. Tags darauf wurden die Kaiservilla in Bad Ischl und das Benediktinerstift in Lambach besucht. Unsere Muttertagsfeier fand am 25. Mai im Gemeindehaus der Erlöserkirche statt. Es war ein genussvoller Nachmittag bei Kaffee, Hanklich und Nussstriezel. Der Singkreis ergänzte den Nachmittag mit Liedern zum Muttertag und dem Wonnemonat Mai. Zum Abschied erhielt jede Frau eine Rose.Auch 2025 war die Kreisgruppe Rosenheim beim Trachtenumzug des Heimattags der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl dabei. Ganz nach dem Motto „Zusammen Seite an Seite“ waren wir mit Jung und Alt vertreten, um die vielseitigen Trachten aus den unterschiedlichen Trachtenlandschaften zu präsentieren. Die Jugendtanzgruppe Rosenheim beteiligte sich danach an der Volkstanzveranstaltung „Aus Tradition und Liebe zum Tanz“ und dem gemeinsamen Aufmarsch aller Tanzgruppen.Das Grillfest ist seit Jahren ein fester Bestandteil unserer Kreisgruppe und wurde am 28. Juni im Garten der Erlöserkirche in Rosenheim gefeiert. Bei sommerlichen Temperaturen wurden die zahlreichen Gäste aller Altersgruppen mit siebenbürgischen Spezialitäten wie Mici und selbst gebackenem Baumstriezel verköstigt. Auf dem kulturellen Programm standen Darbietungen des Singkreises und der Jugendtanzgruppe.Nach der langen Sommerpause folgte am 25. September ein einmaliger Auftritt für unsere Kreisgruppe. In Großkarolinenfeld wurde die älteste evangelische Kirche Altbayerns nach ihrer langen Restaurationszeit wieder eingeweiht. Zu dem Festakt gehörte ein Trachtenumzug durch das Ortszentrum, an dem alle ortsansässigen Vereine teilnahmen. Nach dem großen Festgottesdienst wurden die Festreden gesanglich von unserem Singkreis umrahmt. Den kulturellen Teil der Veranstaltung eröffnete die Jugendtanzgruppe auf dem Kirchenvorplatz mit der Darbietung ihrer Volkstänze.Anfang November luden wir zu einem Diavortrag „Trekking in Nepal“ ein. Dieser wurde von unserem Landsmann Reinhold Kraus spannend vorgeführt. Er erzählte uns über die Erfahrungen, die er auf seinen Reisen quer durch Nepal gemacht hatte, und berichtete auch über verschiedene Sitten und Bräuche der dortigen Kultur.Am 16. November durften wir das bayernweite Kinderseminar des Landesverbandes Bayern zum Thema „Neugier wecken, Wurzeln entdecken“ in Großkarolinenfeld abhalten. Den Kindern wurde Wissenswertes über die Geschichte und Kultur der Siebenbürger Sachsen auf spielerische Art vermittelt.Der altbewährte Kathreinenball unserer Kreisgruppe fand am 22. November im Gasthof Höhensteiger statt. Für die Gäste gab es eine große Überraschung. Die neu gegründete siebenbürgische Kindertanzgruppe Rosenheim feierte ihre Premiere. Nach dem gemeinsamen Einmarsch der Tanzgruppen präsentierten unsere Jüngsten die erlernten Tänze, gefolgt von der Darbietung der Jugendtanzgruppe und dem Gemeinschaftstanz. Schließlich sorgten die „Power-Sachsen“ für eine prall gefüllte Tanzfläche.Den dritten Advent feierten wir mit einem siebenbürgischen Lichtertgottesdienst in der Erlöserkirche in Rosenheim. Der Gottesdienst wurde von Pfarrer Harald Schneider gehalten und vom Singkreis gesanglich begleitet. Der Gemeinde wurde der siebenbürgische Lichtertbrauch mit vier Christleuchtern aus Neppendorf, Großau, Reußmarkt und dem Lichtert der Kreisgruppe Rosenheim nach „Urweger Art“ nähergebracht. Danach fanden im Gemeindehaus bei Glühwein, Punsch und Plätzchen nette Gespräche mit Freunden und Bekannten statt. Zum Abendessen wurde den Gästen traditionell siebenbürgische Bratwurst serviert.Zum Jahresabschluss fand der Weihnachtsball unserer Kreisgruppe mit Andreas von den „Power-Sachsen“ statt. Bei ausgelassener Stimmung in der Kulturmühle Bruckmühl wurde zwischen den Feiertagen das Tanzbein geschwungen.Der Vorstand der Kreisgruppe Rosenheim bedankt sich bei allen Landsleuten und Freunden der Siebenbürger Sachsen für die Unterstützung im gelungenen Jahr 2025 und wünscht auf diesem Wege ein gutes und gesundes neues Jahr!

Sebastian Fröhlich