



17. Februar 2026

Kreisgruppe Heilbronn: Besuch im Landtag in Stuttgart

Auf Einladung des FDP-Landtagsabgeordneten Nico Weinmann besuchten Mitglieder der Kreisgruppe Heilbronn am 28. Januar den Landtag von Baden-Württemberg in Stuttgart.

Mitglieder der Kreisgruppe Heilbronn besuchten auf Einladung des FDP-Abgeordneten Nico Weinmann (5. von links, vordere Reihe) den Stuttgarter Landtag. Foto: privat Die 20-köpfige Gruppe hatte die Gelegenheit, von der Besuchertribüne aus eine Plenardebatte zu verfolgen und die Redebeiträge sowie teils hitzige Zwischenrufe live mitzuerleben. Im Anschluss nahm sich Nico Weinmann, der den Wahlkreis Heilbronn bereits in seiner zweiten Amtszeit im Landtag vertritt, Zeit für ein persönliches Gespräch. Dabei konnten die Teilnehmenden Fragen stellen und erhielten interessante Einblicke in die Arbeit eines Abgeordneten sowie in die Abläufe und den Betrieb des Landtags. Besonderes Interesse galt der Frage, wie die Heilbronner Großprojekte – etwa die Erweiterung des Hochschulcampus oder der IPAI (Industrial Park Artificial Intelligence) – in Stuttgart wahrgenommen werden. Darüber hinaus erhielt die Gruppe einen persönlichen Einblick in den laufenden Wahlkampf sowie die anstehenden Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Die 20-köpfige Gruppe hatte die Gelegenheit, von der Besuchertribüne aus eine Plenardebatte zu verfolgen und die Redebeiträge sowie teils hitzige Zwischenrufe live mitzuerleben. Im Anschluss nahm sich Nico Weinmann, der den Wahlkreis Heilbronn bereits in seiner zweiten Amtszeit im Landtag vertritt, Zeit für ein persönliches Gespräch. Dabei konnten die Teilnehmenden Fragen stellen und erhielten interessante Einblicke in die Arbeit eines Abgeordneten sowie in die Abläufe und den Betrieb des Landtags. Besonderes Interesse galt der Frage, wie die Heilbronner Großprojekte – etwa die Erweiterung des Hochschulcampus oder der IPAI (Industrial Park Artificial Intelligence) – in Stuttgart wahrgenommen werden. Darüber hinaus erhielt die Gruppe einen persönlichen Einblick in den laufenden Wahlkampf sowie die anstehenden Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Jürgen Binder

Schlagwörter: Baden-Württemberg, Landtag, Stuttgart, Besuch, Heilbronn

