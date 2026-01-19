Weihnachtsgottesdienst mit Christbescherung in Heilbronn

Wie jedes Jahr hat unsere Kreisgruppe am vierten Advent zum traditionellen Weihnachtsgottesdienst in die Stadtkirche nach Heilbronn-Böckingen eingeladen. Die Kirche war festlich gestaltet. Der Weihnachtsbaum erstrahlte im Kerzenschein und die Zweige waren mit wunderschönen Lebkuchenherzen und Sternen geschmückt, ein würdiger Rahmen um uns gemeinsam auf Weihnachten einzustimmen.

Die Mitglieder der Siebenbürgischen Kindertanzgruppe Heilbronn sagten vor der Christbescherung Gedichte auf und sangen Lieder. Foto: Jürgen Binder

Die neu gegründete Singgruppe „Heimatklang“ sang in der vollbesetzten Stadtkirche in Heilbronn-Böckingen das Lied „Soxesch Chrästlied“. Foto: Jürgen Binder

Der Gottesdienst begann mit einem Vorspiel des Karpatenorchesters. Unsere Vorsitzende Ines Wenzel begrüßte die Gäste. In ihrer Ansprache blickte sie auf das vergangene Jahr zurück, erinnerte an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren, an Opfer, Flucht und Vertreibung, an Leid, an Heimatverlust und gedachte auch des Schicksals unserer Landsleute, die im Januar 1945 zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion deportiert wurden. Jetzt blicken wir alle mit großer Sorge auf die angespannte politische Weltlage.Für unsere Kreisgruppe gab es 2025 dennoch auch Grund, sich an erfreuliche Ereignisse zu erinnern: Wir hatten mehrere Jubiläen zu feiern – 20 Jahre Kindertanzgruppe, 50 Jahre Jugendtanzgruppe und 60 Jahre Kreisgruppe Heilbronn – und haben dies in unterschiedlichen, jeweils passenden Rahmen getan. Ines Wenzel erinnerte zudem daran, dass auch viele weitere Veranstaltungen das Jahr 2025 zu einem dieser arbeitsreichen Vereinsjahre werden ließen, bei dem die Termine oft den Takt vorgeben und manches Zeichen der Wertschätzung an die Beteiligten vielleicht auf der Strecke bleibt. Deswegen nutzte sie die Gelegenheit, um auch persönlich Danke zu sagen „den vielen Vorstandsmitgliedern, die mit Herz, Hand und Verstand ohne viel Aufhebens ihre Aufgaben und unsere Veranstaltungen planen, organisieren und durchführen, dem großen Helferteam, welches genau wie das Organisationsteam und der restliche Vorstand immer einsatzbereit und scheinbar unermüdlich ist, den Kuchen- und Gebäckspenderinnen, die uns zu den verschiedensten Anlässen mit ihren Köstlichkeiten beliefern, unseren Kulturgruppenleiterinnen und -leitern, die selbständig und verantwortungsbewusst wertvolle Arbeit mit unseren Kindern, Jugendlichen, mit unseren erwachsenen Landsleuten und deren Freunden leisten und natürlich auch den Mitgliedern dieser Gruppen, die gemeinsam die vielen Termine im Sinne der Gemeinschaft und der Öffentlichkeitsarbeit wahrnehmen, aber auch deren Familien, die unsere Vereinsarbeit ebenfalls mittragen. Nicht zuletzt möchte ich auch meiner Familie danken, von der ich allzeit beste Unterstützung erfahre“.Auch dieser Gottesdienst wäre ohne einige fleißige Hände nicht möglich gewesen. Ines Wenzel bedankte sich bei Jürgen Binder für die Gesamtorganisation der Gottesdienste der Kreisgruppe, sie dankte besonders Pfarrer im Ruhestand Samuel Piringer für seine Bereitschaft, den Gottesdienst für uns zu halten, Stefan Buck für seine Unterstützung und Helene Henning und Paria Fakherinik für den Messnerdienst. Für die musikalische Umrahmung ging ein großes Dankeschön an das Karpatenorchester Heilbronn unter der Leitung von Helmut Haner, der in diesem Jahr auch die musikalische Gesamtkoordination übernommen hatte, an den jungen Organisten Christoph Schindler sowie an unseren Liederkranz, der unter der Leitung von Simon Acker sehr einfühlsam „Herbei, oh ihr Gläubigen!“ und „Komm, stille Nacht“ gesungen hat.Ines Wenzel sprach einen besonderen Dank der ehemaligen Chorleiterin Melitta Wonner für die langjährige Arbeit für die Kreisgruppe aus und dankte gleichzeitig Simon Acker für seine spontane Bereitschaft, die Chorleitung vorübergehend zu übernehmen.Ein herzliches Dankeschön ging an die Schmücker des Weihnachtsbaumes: Christa Andree, Jürgen Binder, Jürgen Brenner, Stefanie Bretz, Beate, Manfred und Dominik Fay, Ingrid und Andreas Fuss, Helene Henning, Siegfried Kellner und Gerhard Rau, sowie an die Damen, welche die leckeren Honigkuchen für den Christbaum und die Päckchen gebacken und verziert haben: Christa Andree, Astrid Binder, Stefanie Bretz, Annemarie Fay, Ingrid Fuss, Renate Heilmann, Silke Kellner, Birgit Markel, Doris und Sophie Schuster, Helga Welter.Liturgie und Predigt, zelebriert von Pfarrer Samuel Piringer, weckten mit der Weihnachtsgeschichte bei den Besuchern Erinnerungen, Freude und Hoffnung auf Frieden. Eine große Freude bereiteten die Gedichte und Lieder, die von den Kindern der Kindertanzgruppe unter der Leitung von Stefanie Bretz und Lara Gaber vorgetragen, gesungen bzw. auf verschiedenen Instrumenten gespielt wurden. Des Weiteren erfreute uns der Auftritt der Singgruppe „Heimatklang“, die erstmalig eine Veranstaltung unserer Kreisgruppe bereicherte, mit den Liedern „Leise rieselt der Schnee“ und „Såchsesch Chrästlied“. Nach altem Brauch wurden die Päckchen unter dem Christbaum von Stefanie Bretz, Lara Gaber, Silke Kellner und Julia Stamp in der Festtracht überreicht. Die Kollekte des Gottesdienstes war für die große Dachsanierung von Schloss Horneck bestimmt. Am Ausgang konnte jeder Kirchenbesucher einen handgefertigten Fröbelstern mitnehmen, für den wir uns herzlich bei Uta Reip bedanken. Ebenso danken wir Uwe Heltner für den gespendeten Glühwein und Christa Andree, Roswitha Bertleff, Uwe Heltner und Wilhelm Feierabend für das Vorbereiten des Umtrunks.

Gerlinde Schuller, Neckarsulm