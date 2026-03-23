Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD): Aufrufe zum Heimattag in Dinkelsbühl

Heimattagsshirt 2026: Glücklicherweise müssen wir uns seit ein paar Jahren nicht mehr die Frage stellen „Was tu ich mir zum Heimattag an?“. Die Antwort ist nämlich: Das Heimattagsshirt der SJD. Da es schon etwas Besonderes ist, dass wir Mitausrichter des diesjährigen Heimattags sind, wollen wir auch beim Shirt etwas Neues wagen. Während alles teurer wird, halten wir den Preis für SJD-Mitglieder bei Vorbestellung bei 10 Euro, für Nicht-Mitglieder 15 Euro. Vorbestellen lohnt sich, denn vor Ort gibt es nur Restbestände.

Zeltplatz

Sei gespannt auf die Designvorstellung am 12. April. Wenn du uns mit dem Design vertraust, dann kannst du das Shirt aber auch schon blind vorbestellen. So viel sei verraten: Wir haben auf die Bitte gehört und dieses Jahr wird es ein weißes Shirt sein. Bei dem strahlenden Sonnenschein, den es dieses Jahr beim Heimattag geben wird, wollen wir dich natürlich cool halten. Vorbestellung läuft wie auch in den letzten Jahren über den QR-Code und das Formular auf unserer Webseite.Wir, das Zeltplatzteam, freuen uns darauf, euch in diesem Jahr wieder auf dem Zeltplatz begrüßen zu dürfen. Für diejenigen, die noch keine genaue Vorstellung haben, wo sie übernachten sollen: wie immer werden ab Freitagmittag 12.00 Uhr die Tore zum Zeltplatz geöffnet, also packt eure Zelte ein und kommt zu uns! (am Bahndamm an der Luitpoldstraße)• Wann: Freitag,, ab 12.00 Uhr• Wo: selbe Location -> am Bahndamm an der Luitpoldstraße• Parken: Das Parken der Autos wird in diesem Jahr wieder direkt am Zeltplatz möglich sein. Dafür wird ein eigens abgetrennter Bereich angrenzend zum Zeltplatz eingerichtet.• Anmeldung Zeltplatz: Alle Zelter können sich wie gewohnt am Eingang anmelden.• Kosten: 40 Euro für SJD-Mitglieder, 70 Euro für Nicht-Mitglieder (beinhaltet Übernachtung bis Montag) 15 Euro Abzeichen (für alle verpflichtend!) 10 Euro Müllpfand (für alle Übernachtungsgäste) Besucher (KEINE Übernachtung) —> 70 EuroDie Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) ist als Jugendorganisation des Verbandes verpflichtet, die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes einzuhalten. Jugendliche unter 18 Jahren dürfen den Zeltplatz nur mit dem entsprechenden Formular zur Erziehungsbeauftragung gemäß Jugendschutz betreten. Die SJD ist durch das Jugendschutzgesetz verpflichtet, dies zu überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen – im schlimmsten Fall bedeutet das den Ausschluss vom Zutritt auf den Zeltplatz. Bitte gebt diese Info auch an Jugendliche weiter, die unsere Zeitung nicht bekommen.Die Zeltplatzordnung, die am Eingang des Zeltplatzes ausliegt, ist zwingend einzuhalten! Wir möchten im Vorfeld darauf hinweisen, dass wie in jedem Jahr auch dieses Jahr auf die Lautstärke geachtet werden muss! Das Sicherheitspersonal wird bereits bei der Anreise Kontrollen durchführen und gegebenenfalls große Anlagen, Mikrofone oder Ähnliches einkassieren. Von 3.00 bis 8.00 Uhr darf keine Musik mehr gespielt werden!Auch dieses Jahr suchen wir – das Zeltplatzteam – fleißige Helfer, die uns beim Auf- und Abbau sowie während des Heimattages unter die Arme greifen und tatkräftig unterstützen, denn solch eine Veranstaltung ist nur mit eurer Hilfe zu bewältigen. Aus diesem Grund brauchen wir DICH! Solltest du dich angesprochen fühlen, melde dich bis zum 9. Mai.Weitere Infos zur Anmeldung zum Zeltplatzhelfer, zur Anmeldung als Zelter oder zum Jugendschutzformular findest du auf unserer Webseite. www.sjd-siebenbuerger.de Im Hinblick auf die einfachere Datenverarbeitung unsererseits bitten wir darum, euch ausschließlich über unsere Homepage anzumelden. Über den QR-Code werdet ihr direkt zu den Links für die Anmeldungen weitergeleitet. Merci – euer Zeltplatzteam 2026!

Bernd Breit, Frederike Stamm, Tobias Krempels, Sarah Graef, Raul Albrich, Jan Hallmen, Verena Konnerth

Fußballturnier in Dinkelsbühl

Hallenvolleyballturnier

Junge Talente gesucht!

Aus Tradition und Liebe zum Tanz

Die traditionelle „Siebenbürgische Fußballmeisterschaft“ des Heimattages findet am Pfingstsamstag, den, statt. Der Austragungsort des Fußballturniers ist, wie auch die Jahre zuvor, auf dem Sportgelände des TSV Dinkelsbühl. Die Anzahl der teilnehmenden Mannschaften des Turniers wird auf maximal 16 Teams begrenzt. Anmeldungen erfolgen über unser Webseiten-Formular. Der früheste mögliche Anmeldetermin beginnt mit Veröffentlichung dieses Aufrufs! Mannschaften, die sich bereits vor Veröffentlichung dieses Artikels gemeldet haben, müssen sich erneut über das Formular, das ihr über den QR-Code findet, anmelden! Neben dem Mannschaftsnamen sind Name, Adresse, Telefon und E-Mail-Adresse des Betreuers anzugeben. Ebenfalls ist das Startgeld bis zum 3. Mai in Höhe von 275 Euro auf folgendes Konto zu überweisen: Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD), IBAN: DE10 7025 0150 0029 4205 51, BIC: BYLADEM1KMS (Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg)Die Anmeldung wird erst mit dem Eingang der Überweisung wirksam (mit Ausnahme der Jugendmannschaften) und entscheidet somit über die Teilnahme am Turnier. Im Verwendungszweck der Überweisung bitte auch den Namen des Ansprechpartners und der Mannschaft angeben. Da das Fußballturnier im Sinne des Heimattages ausgetragen wird, wäre es begrüßenswert, wenn jede Mannschaft mehrheitlich mit Siebenbürger Sachsen aufgestellt wird. Der genaue Ablauf des Turniertages wird den Teilnehmern rechtzeitig nach Anmeldeschluss mitgeteilt. Der Anmeldeschluss ist am 3. Mai. Mit den Abzeichen (pro Mannschaft elf Stück) können die Veranstaltungen während des Heimattages besucht werden.Des Weiteren wird für das Fußballturnier selbst sehr dringend Unterstützung beim Aufbau und Ablauf gesucht. Für jeden, der an diesem Tag unterstützt, ist der Eintritt auf den Zeltplatz für das gesamte Wochenende kostenfrei. Bei Fragen könnt ihr euch gern bei Patrick Brusch, Sportreferent der SJD, per Mail melden an sport[ät]sjd-siebenbuerger.de.Eine erfreuliche Nachricht für alle Volleyball-Begeisterten: Anlässlich des Heimattages 2026 lädt die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) wieder zum Hallenvolleyballturnier ein. Das Turnier findet am Pfingstsamstag, den 23. Mai, in der Dreifach-Turnhalle des TSV Dinkelsbühl statt. Auch dieses Jahr wartet auf den Sieger der Wanderpokal.Teilnehmen können alle Hobbymannschaften, bestehend aus fünf Feldspielern (darunter mindestens zwei weibliche Spielerinnen) und beliebig vielen Auswechselspielern.Du hast keine Hobbymannschaft, aber willst auch am Volleyballturnier teilnehmen? Dann kannst du dich trotzdem anmelden. Es wird auch dieses Jahr eine SJD-Mannschaft geben.Für die Anmeldung erforderliche Angaben sind der Mannschaftsname, Namen sowie die Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse eines Ansprechpartners.In diesem Jahr erfolgt die Anmeldung als ganze Mannschaft, daher beträgt das Startgeld pro Mannschaft 125 Euro. Für jeden Einzelspieler beträgt das Startgeld 25 Euro. Dabei sind die Festabzeichen bereits eingerechnet. Es wird darum gebeten, das Startgeld bis spätestens zum 3. Mai auf folgendes Bankkonto zu überweisen: Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland, (SJD), IBAN: DE10 7025 0150 0029 4205 51, BIC: BYLADEM1KMS bei der Kreissparkasse München-Starnberg Im Verwendungszweck ist neben der Bezeichnung „SJD-Volleyballturnier 2026“ für Mannschaften der Mannschaftsname oder für einzelne Spieler der eigene Name anzugeben. Bitte beachtet, dass die Anmeldung erst mit dem Zahlungseingang wirksam wird. Der Turnierablauf wird den Teilnehmern gesondert übersandt. Des Weiteren wird für das Volleyballturnier selbst sehr dringend Unterstützung beim Aufbau und Ablauf gesucht. Für jeden, der an diesem Tag unterstützt, ist der Eintritt auf den Zeltplatz für das gesamte Wochenende kostenfrei. Bei Fragen könnt ihr euch gern bei Patrick Brusch, Sportreferent der SJD, per Mail melden an sport[ät]sjd-siebenbuerger.de.Am Pfingstsamstag, den, um 14.00 Uhr heißt es im Großen Schrannen-Festsaal in Dinkelsbühl: „Unser Nachwuchs präsentiert sich“. Ihr seid Kinder und Jugendliche, die Lust haben, unser Publikum mit einem bunten Programm voller Musik, Tanz, Gedichten und vielem mehr zu unterhalten? Dann seid Ihr hier genau richtig! Ihr könnt ein Instrument spielen, singen oder als Band auftreten. Auch Tänze, Witze und Gedichte sind herzlich willkommen – ob in Mundart oder auf Hochdeutsch. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ob allein oder in einer Gruppe, wir sind neugierig und freuen uns schon auf einen tollen Nachmittag mit euch!Außerdem habt Ihr in diesem Jahr zusätzlich die Möglichkeit, ein Stück gemeinsam mit „offbeat“, der Musikgruppe der SJD, zu musizieren – der gemeinsame Probentag dafür ist am 26. April in Dinkelsbühl. Meldet euch bis zum 10. Mai über den QR-Code an. Fragen bitte an Hanna Müller, E-Mail: kinderreferat[ät]sjd-siebenbuerger.de.Laute Musik, begeistertes Klatschen und strahlende lachende Gesichter. Wie jedes Jahr freuen wir uns auch dieses Mal wieder auf das Tanzen am Heimattag.Hier der Aufruf an alle Tanzgruppen, meldet euch an und verzaubert am Pfingstsonntag alle mit euren Tanzkünsten. Am, ab 14.00 Uhr, treten die Tanzgruppen vor der Schranne und auf dem Schweinemarkt auf. Die Reihenfolge der Einzeldarbietungen wird am Heimattag durch Aushang am Info-Stand vor der Schranne und am Zeltplatz bekannt gegeben. Beachtet bitte auch, dass dieser Aufruf nur für die Einzeldarbietungen und das gemeinsame Tanzen am Sonntagnachmittag.Meldet euch bitte bis zum 10. Mai über den QR-Code an. Bei weiteren Fragen wendet euch bitte an die zuständige Stelle der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland: Sandra Bruss, Kulturreferentin der SJD, Mail: kultur[ät]sjd-siebenbuerger. de.