



21. März 2026

Kommunalwahl-Nachlese: Bürgermeister mit Traumergebnis / Stadt- und Gemeinderäte

Die allgemeinen Gemeinde- und Landkreiswahlen in Bayern fanden am 8. März statt. Wie angekündigt, wird in dieser Ausgabe über die erfolgreichen Bewerber berichtet. Zu ihnen zählt der parteifreie Bürgermeister von Neubeuern Christoph Schneider, der bereits im ersten Wahlgang mit sage und schreibe 95,2 Prozent die absolute Mehrheit holte. Die 4 300-Seelen-Gemeinde verzeichnete eine Wahlbeteiligung von 71,2 Prozent. So kann der in Augsburg geborene Sohn siebenbürgischer Eltern als Bürgermeister bis 2032 die Leitung der Verwaltung in Neubeuern im oberbayerischen Landkreis Rosenheim innehaben.

Mit beeindruckenden 95,2 Prozent wiedergewählt: Christoph Schneider ist bereits seit Dezember 2019 Erster Bürgermeister von Neubeuern.



Auf Anfrage der Redaktion sagt Schneider zu seinem Wahlsieg: „Die Wiederwahl als Neubeuerns Bürgermeister mit einem Wert von 95,2 % fühlt sich tatsächlich im ersten Moment etwas absurd und surreal an. Das Wahlergebnis ist aber tatsächlich eine tolle Bestätigung für 6,5 Jahre voll intensiver Arbeit. Persönlich freut es mich sehr, dass die Wählerinnen und Wähler trotz emotional sehr aufgeladenen Zeiten durchaus bereit sind, ehrliche und transparente Arbeit auch mit unpopulären Entscheidungen zu honorieren. Mit dem Erheben von Verbesserungsbeiträgen für eine Kläranlage, die Erhöhung der Realsteuerhebesätze und viele Maßnahmen zur baulichen Nachverdichtung gab es in der Wahlperiode 2019 bis 2026 schon viele Konfliktpunkte, die ich wohl aber mit viel Überzeugungsarbeit und Nähe zum Bürger abmildern konnte. Das Wahlergebnis ist Ansporn weiterzuarbeiten und weiterhin volle Kraft für die Bürgerinnen und Bürger aufzuwenden.“



CSU-Kandidat Ingo Plontsch ist der Einzug in den Stadtrat von Traunreut im Landkreis Traunstein gelungen. Zu seinem Wahlerfolg erklärte der 47-jährige Polizeibeamte, dessen Eltern aus Siebenbürgen stammen, gegenüber dieser Zeitung: „Ich bedanke mich herzlich bei allen, die mich im Wahlkampf unterstützt und mir somit den Wiedereinzug in den Stadtrat Traunreut ermöglicht haben. Mit 46,7 Prozent hat die CSU ihre Position als stärkste Kraft im Stadtrat behauptet und konnte ihre Stimmenzahl um beeindruckende 13,1 Prozentpunkte steigern. Mit zukünftig 14 Stadträten, gegenüber zehn in der jetzt endenden Periode, sind wir noch stärker vertreten, um uns mit voller Kraft für die Zukunft unserer Stadt einzusetzen. Gemeinsam mit dem neuen Stadtrat werde ich mich weiterhin für die Belange der ‚Blaulichtfamilie‘ – Feuerwehren, Polizei, Rettungsdienst, THW – stark machen und mich zukünftig noch mehr für die Jugend- und Vereinsarbeit einsetzen.“ Christian Peppel (SPD) wurde neuerlich in den Gemeinderat in Hitzhofen im Landkreis Eichstätt gewählt. Der gebürtige Mediascher, Inhaber des Betriebs Elektrotechnik Peppel, gehörte dem Gemeinderat bereits seit sechs Jahren an. Durch seine kommunalpolitische Tätigkeit will er das Miteinander stärken und für die Menschen in der Gemeinde da sein.



Edwin Krug, erfolglos bei der Bürgermeisterwahl in Oberdachstetten (Landkreis Ansbach) als Kandidat der SPD, teilte der Redaktion den Einzug seiner Schwester Brigitte Krug in den Gemeinderat von Oberdachstetten mit: „Auch wenn das Wahlergebnis für die SPD mit knapp zehn Prozent hinter unseren Erwartungen zurückblieb, nehme ich das Votum mit großem Respekt an. Besonders freut mich, dass meine Schwester Brigitte Krug als Stimmenkönigin unserer Liste bereits zum dritten Mal in Folge seit 2014 direkt in den Gemeinderat gewählt wurde; ich selbst werde ihr dort als erster Nachrücker tatkräftig zur Seite stehen. Mein Fokus gilt weiterhin der Stärkung unserer Wirtschaftskraft, insbesondere der Vermarktung des Gewerbegebiets Rezatquelle.“ Auf Anfrage der Redaktion sagt Schneider zu seinem Wahlsieg: „Die Wiederwahl als Neubeuerns Bürgermeister mit einem Wert von 95,2 % fühlt sich tatsächlich im ersten Moment etwas absurd und surreal an. Das Wahlergebnis ist aber tatsächlich eine tolle Bestätigung für 6,5 Jahre voll intensiver Arbeit. Persönlich freut es mich sehr, dass die Wählerinnen und Wähler trotz emotional sehr aufgeladenen Zeiten durchaus bereit sind, ehrliche und transparente Arbeit auch mit unpopulären Entscheidungen zu honorieren. Mit dem Erheben von Verbesserungsbeiträgen für eine Kläranlage, die Erhöhung der Realsteuerhebesätze und viele Maßnahmen zur baulichen Nachverdichtung gab es in der Wahlperiode 2019 bis 2026 schon viele Konfliktpunkte, die ich wohl aber mit viel Überzeugungsarbeit und Nähe zum Bürger abmildern konnte. Das Wahlergebnis ist Ansporn weiterzuarbeiten und weiterhin volle Kraft für die Bürgerinnen und Bürger aufzuwenden.“CSU-Kandidat Ingo Plontsch ist der Einzug in den Stadtrat von Traunreut im Landkreis Traunstein gelungen. Zu seinem Wahlerfolg erklärte der 47-jährige Polizeibeamte, dessen Eltern aus Siebenbürgen stammen, gegenüber dieser Zeitung: „Ich bedanke mich herzlich bei allen, die mich im Wahlkampf unterstützt und mir somit den Wiedereinzug in den Stadtrat Traunreut ermöglicht haben. Mit 46,7 Prozent hat die CSU ihre Position als stärkste Kraft im Stadtrat behauptet und konnte ihre Stimmenzahl um beeindruckende 13,1 Prozentpunkte steigern. Mit zukünftig 14 Stadträten, gegenüber zehn in der jetzt endenden Periode, sind wir noch stärker vertreten, um uns mit voller Kraft für die Zukunft unserer Stadt einzusetzen. Gemeinsam mit dem neuen Stadtrat werde ich mich weiterhin für die Belange der ‚Blaulichtfamilie‘ – Feuerwehren, Polizei, Rettungsdienst, THW – stark machen und mich zukünftig noch mehr für die Jugend- und Vereinsarbeit einsetzen.“ Christian Peppel (SPD) wurde neuerlich in den Gemeinderat in Hitzhofen im Landkreis Eichstätt gewählt. Der gebürtige Mediascher, Inhaber des Betriebs Elektrotechnik Peppel, gehörte dem Gemeinderat bereits seit sechs Jahren an. Durch seine kommunalpolitische Tätigkeit will er das Miteinander stärken und für die Menschen in der Gemeinde da sein.Edwin Krug, erfolglos bei der Bürgermeisterwahl in Oberdachstetten (Landkreis Ansbach) als Kandidat der SPD, teilte der Redaktion den Einzug seiner Schwester Brigitte Krug in den Gemeinderat von Oberdachstetten mit: „Auch wenn das Wahlergebnis für die SPD mit knapp zehn Prozent hinter unseren Erwartungen zurückblieb, nehme ich das Votum mit großem Respekt an. Besonders freut mich, dass meine Schwester Brigitte Krug als Stimmenkönigin unserer Liste bereits zum dritten Mal in Folge seit 2014 direkt in den Gemeinderat gewählt wurde; ich selbst werde ihr dort als erster Nachrücker tatkräftig zur Seite stehen. Mein Fokus gilt weiterhin der Stärkung unserer Wirtschaftskraft, insbesondere der Vermarktung des Gewerbegebiets Rezatquelle.“ Christian Schoger

Schlagwörter: Kommunalwahl, Schneider, Plontsch, Krug, Neubeuern, Traunreut

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