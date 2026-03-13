



13. März 2026

Ausschuss plant 76. Heimattag unter dem Motto „Generationen verbinden – Perspektiven schaffen“

München – Der Heimattagausschuss unseres Verbandes hat sich am 6. März in der Münchener Bundesgeschäftsstelle mit Fragen zu Organisation und Programm des nächsten Pfingsttreffens befasst. An der dreieinhalbstündigen Sitzung unter Leitung des Bundesreferenten für die Organisation des Heimattages Horst Wellmann nahmen vor Ort als auch online per Videokonferenz Vertreter des Vorstands des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), des Sozialwerks der Siebenbürger Sachsen, der Stadt Dinkelsbühl, des Verbandes der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften e.V., der Carl Wolff Gesellschaft sowie die Verantwortlichen für das Festzelt und den Abzeichenverkauf teil.

22.-25. Mai in Dinkelsbühl unter dem Motto „Generationen verbinden – Perspektiven schaffen“ statt. Mitausrichter sind die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) und das Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen, die beide heuer ihr 40-jähriges Bestehen feiern.



Die inhaltliche Planung des Heimattagsprogramms ist weit fortgeschritten. Zu Pfingsten in Dinkelsbühl erwartet die Heimattagsbesucher wieder ein attraktives Programm mit vielfältigen Veranstaltungen, neben der feierlichen Eröffnung der publikumsträchtige Trachtenumzug, Festkundgebung, Pfingstgottesdienst, Ausstellungen, Podiumsdiskussion, Nachwuchs- und Volkstanzveranstaltung, Jugendzeltplatz, Siebenbürger Markt, Sportturniere und vieles mehr. „Generationen verbinden – Perspektiven schaffen“ lautet das Motto des Heimattages 2026. Am Trachtenumzug nehmen traditionell auch viele Angehörige junger Generationen teil, wie auch im Vorjahr. Foto: Christian Schoger Bei den Preisverleihungen am Sonntag in der St. Paulskirche erhält Prof. Dr. Hannah Monyer, Direktorin der klinischen Neurobiologie in Heidelberg, den Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreis 2026. Klaus Waber, der Vorsitzende des Hilfsvereins der Siebenbürger Sachsen „Stephan Ludwig Roth“ e.V., Gesellschafter der Siebenbürgerheim-Rimsting gGmbH, die das Siebenbürger Alten- und Pflegeheim in Rimsting betreibt, wird mit der Carl-Wolff-Medaille ausgezeichnet. Zudem wird der Siebenbürgisch-Sächsische Jugendpreis vergeben.



Die Ansprache bei der Feierstunde an der Gedenkstätte hält Thomas Şindilariu, Unterstaatssekretär beim Department für interethnische Beziehungen der Regierung Rumäniens.



Als traditionell letzten Programmhöhepunkt findet im Großen Schrannensaal die Podiumsdiskussion statt. In diesem Jahr moderiert die Pädagogin und Superintendentialkuratorin der Evangelischen Kirche A.B. Oberösterreich Renate Bauinger. Das am Heimattagsmotto orientierte Thema lautet: „Mer walle bleïwe, wåt mer sen? Werte und Traditionen über Generationen hinweg“.



Im Festzelt sorgen am Freitag die „Combo Band“, am Samstag die „Highlife-Band“ und am Sonntag die Band „TraunSound“ für ausgelassene Partystimmung. Der Preis für das Festabzeichen, das Eintritt zu allen Veranstaltungen (mit Ausnahme der Tanzveranstaltungen am Abend) gewährt, beträgt stabil wie in den Vorjahren 15 Euro. Für die Tanzveranstaltungen am Samstag und Sonntag in der Schranne sind 5 Euro Eintritt zu entrichten, für das Festzelt 7 Euro. Der 76. Heimattag der Siebenbürger Sachsen findet vomin Dinkelsbühl unter dem Mottostatt. Mitausrichter sind die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) und das Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen, die beide heuer ihr 40-jähriges Bestehen feiern.Die inhaltliche Planung des Heimattagsprogramms ist weit fortgeschritten. Zu Pfingsten in Dinkelsbühl erwartet die Heimattagsbesucher wieder ein attraktives Programm mit vielfältigen Veranstaltungen, neben der feierlichen Eröffnung der publikumsträchtige Trachtenumzug, Festkundgebung, Pfingstgottesdienst, Ausstellungen, Podiumsdiskussion, Nachwuchs- und Volkstanzveranstaltung, Jugendzeltplatz, Siebenbürger Markt, Sportturniere und vieles mehr.Bei den Preisverleihungen am Sonntag in der St. Paulskirche erhält, Direktorin der klinischen Neurobiologie in Heidelberg, den Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreis 2026., der Vorsitzende des Hilfsvereins der Siebenbürger Sachsen „Stephan Ludwig Roth“ e.V., Gesellschafter der Siebenbürgerheim-Rimsting gGmbH, die das Siebenbürger Alten- und Pflegeheim in Rimsting betreibt, wird mit der Carl-Wolff-Medaille ausgezeichnet. Zudem wird der Siebenbürgisch-Sächsische Jugendpreis vergeben.Die Ansprache bei der Feierstunde an der Gedenkstätte hält, Unterstaatssekretär beim Department für interethnische Beziehungen der Regierung Rumäniens.Als traditionell letzten Programmhöhepunkt findet im Großen Schrannensaal die Podiumsdiskussion statt. In diesem Jahr moderiert die Pädagogin und Superintendentialkuratorin der Evangelischen Kirche A.B. Oberösterreich. Das am Heimattagsmotto orientierte Thema lautet: „Mer walle bleïwe, wåt mer sen? Werte und Traditionen über Generationen hinweg“.Im Festzelt sorgen am Freitag die „Combo Band“, am Samstag die „Highlife-Band“ und am Sonntag die Band „TraunSound“ für ausgelassene Partystimmung. Der Preis für das Festabzeichen, das Eintritt zu allen Veranstaltungen (mit Ausnahme der Tanzveranstaltungen am Abend) gewährt, beträgt stabil wie in den Vorjahren 15 Euro. Für die Tanzveranstaltungen am Samstag und Sonntag in der Schranne sind 5 Euro Eintritt zu entrichten, für das Festzelt 7 Euro. Christian Schoger

Schlagwörter: Heimattag 2026, Dinkelsbühl, Heimattagausschuss, München, Rainer Lehni

Bewerten: 3 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.