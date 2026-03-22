



22. März 2026

HOG-Trefflokale anmelden

24. Mai, um 10.30 Uhr am Trachtenumzug teilnehmen wollen, sind hiermit herzlich dazu aufgerufen, sich anzumelden bis spätestens 19. April bei Ines Wenzel, E-Mail: ines[ät]grempels.de, Mobil: (01 74) 1 94 43 09, oder online auf Der 76. Heimattag der Siebenbürger Sachsen findet vom 22. bis 25. Mai in Dinkelsbühl statt. Alle Trachtengruppen, die am Sonntag, den, um 10.30 Uhr amteilnehmen wollen, sind hiermit herzlich dazu aufgerufen, sich anzumeldenbei Ines Wenzel, E-Mail: ines[ät]grempels.de, Mobil: (01 74) 1 94 43 09, oder online auf www.siebenbuerger.de/go/26893A

Bitte geben Sie dabei an: • Name der Gruppe

• Gruppenleitung

• E-Mail-Adresse und Mobiltelefonnummer des/der Gruppenverantwortlichen

• Anzahl der teilnehmenden Trachtenträger/innen

• Gründungsjahr

• Besonderheiten bzw. Entwicklungsgeschichte der Gruppe

• ggf. Musikbegleitung: Auch kleine Ensembles oder Einzelpersonen z.B. mit Akkordeon sind gerne gesehen, müssen aber angemeldet werden.



Falls Ihre Kulturgruppe neben dem Trachtenumzug weitere Auftrittsmöglichkeiten im Rahmen des Heimattags wünscht, schreiben Sie das bitte dazu.



Die Anmeldung wird spätestens drei Tage nach Eingang bestätigt. Die frühe Anmeldung ist nötig, damit die am Trachtenumzug beteiligten Gruppen im Programmheft des Heimattages aufgeführt werden können. Dieses wird allen Besuchern des Pfingsttreffens mit dem Abzeichen ausgehändigt.

Schlagwörter: HOG, Heimattag, Dinkelsbühl, Trefflokale, Trachtenumzug[ät]

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