Oberbürgermeister Christoph Hammer siegt in Dinkelsbühl

Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer (CSU) hat die Kommunalwahl am 8. März souverän für sich entschieden. Er siegte mit 58,5 Prozent der Stimmen gegen seine Herausfordererin Anja Schmidt-Wagemann, die Bürgermeisterin von Fichtenau in Baden-Württemberg, die 41,8 Prozent der Stimmen erzielte. Die Wahlbeteiligung lag bei 68,4 Prozent. Dr. Christoph Hammer gelingt „phänomenaler Sieg“, berichten die Nürnberger Nachrichten, „Dinkelsbühl entscheidet sich für Kontinuität“, heißt es in der Fränkischen Landeszeitung.

Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer beginnt seine fünfte Amtszeit in Dinkelsbühl. Foto: Richard Schönherr

Oberbürgermeister Christoph Hammer erklärt gegenüber der Siebenbürgischen Zeitung: „Ich kann mich nur für das entgegengebrachte Vertrauen der Dinkelsbühler Wählerinnen und Wähler bedanken! Ich habe mich riesig über die Wiederwahl gefreut. Ich werde mich auch in Zukunft für die Interessen unserer Bürgerinnen und Bürger einsetzten. Werde alles dafür geben, unser Krankenhaus in Dinkelsbühl zu erhalten und unsere Stadt weiterzuentwickeln. Auch schätze ich es sehr, die über die Jahre gepflegten Freundschaften und Partnerschaften nun weitere sechs Jahre als Oberbürgermeister genießen zu dürfen. Ich hätte damals, als ich angefangen habe, nie gedacht, dass einem als ,Fremder‘ eine Stadt und die Menschen, die darin leben, so ans Herz wachsen können. Dinkelsbühl hat das einfach geschafft.“Bundesvorsitzender Rainer Lehni gratulierte zur „beeindruckenden Wiederwahl“ und freut sich, die seit 41 Jahren bestehende Partnerschaft des Verbandes der Siebenbürger Sachsen mit der Stadt Dinkelsbühl und die langjährige Zusammenarbeit mit Dr. Hammer in den nächsten Jahren fortzusetzen (siehe weiter unten).Seit 2003 ist Christoph Hammer Stadtoberhaupt in Dinkelsbühl. Seine vierte Wiederwahl war aber zunächst ungewiss, da fünf Parteien und Gruppierungen eine gemeinsame Kandidatin ins Rennen schickten. Im August 2025 trat Bürgermeisterin Nora Engelhard aus der CSU-Stadtfraktion aus und wechselte zu Dinkelsbühl gemeinsam gestalten e.V. (DGG). Diese Initiative stellte zusammen mit den Freien Wählern, der Wählergruppe Land Dinkelsbühl, der SPD und Bündnis 90/Die Grüne die Fichtenauer Bürgermeisterin als OB-Kandidatin auf. Ohne Erfolg. Schmidt-Wagemann ist jetzt froh, dass es vorbei ist und dass sie ihre Arbeit als Stadtoberhaupt in Fichtenau fortsetzen kann. In dem 24-köpfigen Stadtrat in Dinkelsbühl bildet die CSU mit acht Vertretern die stärkste Fraktion, ist aber auf die Mitarbeit anderer Parteien angewiesen, um die Mehrheit zu erzielen.

Siegbert Bruss

Beeindruckende Wiederwahl: Bundesvorsitzender Rainer Lehni gratuliert Dinkelsbühler Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer

Zu Ihrer beeindruckenden Wiederwahl als Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl gratuliere ich Ihnen im Namen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. ganz herzlich. Sie haben durch eine hervorragende Arbeit in der zurückliegenden Amtsperiode die Dinkelsbühler Bevölkerung erneut mehrheitlich für sich gewinnen können.Für die neue Amtsperiode wünschen wir Ihnen die erfolgreiche Umsetzung aller laufenden Projekte und weiterer Vorhaben, die der Bürgerschaft zugutekommen.Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland freut sich, die Zusammenarbeit mit Ihnen auch in den nächsten Jahren fortsetzen zu können. Die Partnerschaft zwischen Dinkelsbühl und unserem Verband, die vor 41 Jahren, am 25. Mai 1985, besiegelt wurde, wird weiterhin ihre Früchte tragen. In all diesen Jahren hat unser Verband mit der Verwaltung der Stadt Dinkelsbühl und ihren Bürgerinnen und Bürgern stets vertrauensvoll zusammengearbeitet.Der Heimattag der Siebenbürger Sachsen wird weiterhin den Mittelpunkt der siebenbürgisch-sächsischen Welt an den Pfingstwochenenden in Dinkelsbühl bilden. Wir freuen uns auf den diesjährigen Heimattag, unseren 76. Heimattag in der wunderschönen Stadt Dinkelsbühl.Wir stehen an der Seite unserer Partnerstadt Dinkelsbühl und freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche und konstruktive Zusammenarbeit.

Rainer Lehni, Bundesvorsitzender

Lesen Sie ein Interview mit Oberbürgermeister Christoph Hammer in der nächsten Ausgabe der Siebenbürgischen Zeitung, Folge 6 vom 21. April 2026