



22. März 2026

Hans Peter Türks „Siebenbürgische Passionsmusik“ in Würzburg

28. März, um 18.00 Uhr erklingt in der Würzburger Neubaukirche Hans Peter Türks „Siebenbürgische Passionsmusik“. Ausführende sind Ursula Philippi (Orgel), Stefan Schneider (Tenor) als Evangelist, Teresa Stürzenberger (Sopran), Isabel Grübl (Alt), Martin Partheymüller (Bass) sowie das Vocalensemble Würzburg unter der Leitung von Wilhelm Schmidts (Webseite: Am Samstag, den, um 18.00 Uhr erklingt in der Würzburger Neubaukirche Hans Peter Türks „Siebenbürgische Passionsmusik“. Ausführende sind Ursula Philippi (Orgel), Stefan Schneider (Tenor) als Evangelist, Teresa Stürzenberger (Sopran), Isabel Grübl (Alt), Martin Partheymüller (Bass) sowie das Vocalensemble Würzburg unter der Leitung von Wilhelm Schmidts (Webseite: www.vocalensemble-wuerzburg.de ). Karten sind zu 20 Euro und ermäßigt zu 10 Euro beim Musikhaus Deußer und an der Abendkasse erhältlich.

Mit seiner „Siebenbürgischen Passionsmusik“ hat der 1940 in Hermannstadt geborene Komponist Hans Peter Türk eine eindrucksvolle und zugleich außergewöhnliche musikalische Annäherung an die Leidensgeschichte Jesu geschaffen. Die Textvorlage des 2007 uraufgeführten Werkes entstammt dem Siebenbürgischen Gesangbuch von 1899 und verbindet den biblischen Bericht des Evangelisten Matthäus mit Psalmtexten und Chorälen. Die Komposition erinnert damit einerseits an die Struktur traditioneller Passionsvertonungen, entwickelt jedoch zugleich eine eigenständige zeitgenössische Klangsprache. Neben Chor und Solostimmen kommt dabei der großen Orgel eine tragende Rolle zu. Auch Elemente osteuropäischer Musikkultur fließen in Form von melodischen und rhythmischen Konturen in die Komposition ein und verleihen der Darstellung des Passionsgeschehens eine charakteristische klangliche Prägung. Die Ausdruckspalette reicht dabei von Anklängen an die frühe mittelalterliche Mehrstimmigkeit, über Reminiszenzen an die Form- und Figurensprache des Barock bis hin zu starken Dissonanzen und aleatorischen Techniken. Höchst individuell ist die kompositorische Umsetzung der Choräle, die in eine Fülle verschiedenartiger Strukturen eingebettet sind. So wird beispielsweise der Choral „Wenn ich einmal soll scheiden“ zur Grundlage von Marias Klage, die zugleich an die örtliche Tradition dörflicher Totenklagen erinnert. So entsteht eine Passionsvertonung, die die bekannte biblische Leidensgeschichte in neuer Perspektive erfahrbar macht: als Verbindung von geistlicher Tradition, kultureller Prägung und moderner musikalischer Ausdruckskraft.

Schlagwörter: Türk, Musik, Würzburg

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