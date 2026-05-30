



30. Mai 2026

„Schlag den Lehni“ heute und morgen im Bayerischen Rundfunk

Die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) hat als Mitausrichter des Heimattages in Dinkelsbühl ein neues Format eingeführt. Die Quizshow „Schlag den Lehni“ lockte am Samstagnachmittag, dem 23. Mai, zahlreiche Besucher in den Schrannen-Festsaal. Im Bayerischen Rundfunk wird darüber heute und morgen berichtet.

Siebenbürgische Gameshow „Schlag den Lehni“. Foto: Volker Plattner Erich Wartusch vom Bayerischen Rundfunk war vor Ort in Dinkelsbühl, um über die Kulturvermittlung der Siebenbürger Sachsen an den Nachwuchs anhand dieses Quizspiels zu berichten. Der sieben Minuten lange Radiobeitrag „Jugend gegen Chef? Siebenbürgisch-sächsische Kultur als Game“ ist am 30. Mai um 12.05 Uhr in der Sendung „Zeit für Bayern“ im Programm Bayern 2 zu hören (Wiederholung am Sonntag, dem 31. Mai, um 21.05 Uhr ebenfalls auf Bayern 2).

https://www.br.de/radio/bayern2/programmkalender/ausstrahlung-4033514.html



Der Beitrag wurde am Freitag, dem 29. Mai, schon vorab in der





Ankündigung des Quizspiels „Schlag den Lehni“ in der Siebenbürgischen Zeitung Online vom 30. April 2026



Online Bildergalerie: Gameshow „Schlag den Lehni“ Erich Wartusch vom Bayerischen Rundfunk war vor Ort in Dinkelsbühl, um über die Kulturvermittlung der Siebenbürger Sachsen an den Nachwuchs anhand dieses Quizspiels zu berichten. Der sieben Minuten lange Radiobeitrag „Jugend gegen Chef? Siebenbürgisch-sächsische Kultur als Game“ ist am 30. Mai um 12.05 Uhr in der Sendung „Zeit für Bayern“ im Programm Bayern 2 zu hören (Wiederholung am Sonntag, dem 31. Mai, um 21.05 Uhr ebenfalls auf Bayern 2).Der Beitrag wurde am Freitag, dem 29. Mai, schon vorab in der Sendung „Stadt Land Leute“ auf Bayern 2 zwischen 13.05 und 14.00 Uhr ausgestrahlt und wird dort sieben Tage lang zu hören sein.

Schlagwörter: Heimattag 2026, SJD, Rainer Lehni

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