



5. Juni 2026

SJD lädt ein: Jungsachsentag mit „Specktakel“

Wahlen, Weißwurst und Tanz bis in die Nacht: Die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) lädt herzlich zum Jungsachsentag im Rahmen des Specktakels ein; und zwar gleich für ein ganzes Wochenende. Vom 19. bis 21. Juni treffen sich junge Siebenbürger Sachsen im Freizeithaus Neuwirth, Am Appenhaus 1, 73527 Schwäbisch Gmünd-Herlikofen. Der offizielle Teil, der Jungsachsentag mit den Wahlen, steigt am Samstag, dem 20. Juni, ab 13.00 Uhr.

Sei jetzt dabei und bring dich ein. Foto: zweizudrei - Fotografie Beim Jungsachsentag wird die neue Bundesjugendleitung der SJD für die nächsten drei Jahre gewählt. Vor allem aber ist das die Gelegenheit, mitzureden, Ideen einzubringen und über die Zukunft der siebenbürgischen Jugend, Kultur und Gemeinschaft mitzubestimmen. Wer Lust hat, lässt sich vor Ort auch spontan selbst für ein Amt aufstellen. Willkommen sind alle SJD-Mitglieder, egal welchen Alters. Wahlberechtigt sind Mitglieder der SJD ab zwölf Jahren, ebenso Fördermitglieder mit Verbandsmitgliedschaft. Gewählt werden dürfen SJD-Mitglieder ab 16 Jahren.



Tagesordnung des Jungsachsentages: 1. Beschluss über die Tagesordnung, Grußworte; 2. Tätigkeitsbericht der Bundesjugendleitung; 3. Kassenbericht; 4. Aussprache; 5. Entlastung der Bundesjugendleitung; 6. Beschlussfassung über Anträge; 7. Änderung der Jugendordnung und Geschäftsordnung der SJD; 8. Wahl eines Wahlpräsidiums; 9. Wahl des Bundesjugendleiters und seiner Stellvertreter; 10. Wahl des Kassenwartes und des Schriftführers; 11. Wahl weiterer Amtsträger; 12. Wahl der Beisitzer; 13. Abschlusswort des neuen Bundesjugendleiters.



Und sonst? Ein Wochenende zum Genießen: gutes Essen, Musik und jede Menge Austausch. Übernachtet wird im Zelt oder in der Jugendherberge. Am Samstagvormittag spielt „offbeat“ zum Weißwurst-Frühstück auf, das obligatorische Frühstücks-Yoga ist natürlich wieder dabei – und am Abend wird beim Ball mit „Flamingo Sound“ das Tanzbein geschwungen.



Preise: Tagesgast (Samstag) fünf Euro, Zeltplatz 15 Euro, Jugendherberge 35 Euro. Wer nur zu den Wahlen kommt, ist kostenfrei dabei. Eine Anmeldung wäre zur Planung trotzdem schön, Pflicht ist sie nicht. Anmeldung und Infos auf:



Anträge, die während des Jungsachsentages behandelt werden sollen, müssen bis spätestens 14 Tage vor dem Jungsachsentag an die Bundesjugendleiterin gerichtet werden. Entweder per E-Mail: Natalie.bertleff[ät]sjd-siebenbuerger.de (bevorzugt) oder per Post an Karlstraße 100, 80335 München. Also: Kommt vorbei, mischt euch ein und feiert mit uns ein schönes Wochenende! Beim Jungsachsentag wird die neue Bundesjugendleitung der SJD für die nächsten drei Jahre gewählt. Vor allem aber ist das die Gelegenheit, mitzureden, Ideen einzubringen und über die Zukunft der siebenbürgischen Jugend, Kultur und Gemeinschaft mitzubestimmen. Wer Lust hat, lässt sich vor Ort auch spontan selbst für ein Amt aufstellen. Willkommen sind alle SJD-Mitglieder, egal welchen Alters. Wahlberechtigt sind Mitglieder der SJD ab zwölf Jahren, ebenso Fördermitglieder mit Verbandsmitgliedschaft. Gewählt werden dürfen SJD-Mitglieder ab 16 Jahren.Tagesordnung des Jungsachsentages: 1. Beschluss über die Tagesordnung, Grußworte; 2. Tätigkeitsbericht der Bundesjugendleitung; 3. Kassenbericht; 4. Aussprache; 5. Entlastung der Bundesjugendleitung; 6. Beschlussfassung über Anträge; 7. Änderung der Jugendordnung und Geschäftsordnung der SJD; 8. Wahl eines Wahlpräsidiums; 9. Wahl des Bundesjugendleiters und seiner Stellvertreter; 10. Wahl des Kassenwartes und des Schriftführers; 11. Wahl weiterer Amtsträger; 12. Wahl der Beisitzer; 13. Abschlusswort des neuen Bundesjugendleiters.Und sonst? Ein Wochenende zum Genießen: gutes Essen, Musik und jede Menge Austausch. Übernachtet wird im Zelt oder in der Jugendherberge. Am Samstagvormittag spielt „offbeat“ zum Weißwurst-Frühstück auf, das obligatorische Frühstücks-Yoga ist natürlich wieder dabei – und am Abend wird beim Ball mit „Flamingo Sound“ das Tanzbein geschwungen.Preise: Tagesgast (Samstag) fünf Euro, Zeltplatz 15 Euro, Jugendherberge 35 Euro. Wer nur zu den Wahlen kommt, ist kostenfrei dabei. Eine Anmeldung wäre zur Planung trotzdem schön, Pflicht ist sie nicht. Anmeldung und Infos auf: https://sjd-siebenbuerger.de/veranstaltungen/2026-06-20-jungsachsentag-wahl-der-bundesjugendleitung/ . Aktuelles gibt es im Newsletter und auf Instagram unter [ät]sjd_de. Alle Interessierten, die Lust haben mit­zuwirken, und alle, die noch Fragen haben, können sich bei unserer Bundesjugendleiterin Natalie Bertleff melden.Anträge, die während des Jungsachsentages behandelt werden sollen, müssen bis spätestens 14 Tage vor dem Jungsachsentag an die Bundesjugendleiterin gerichtet werden. Entweder per E-Mail: Natalie.bertleff[ät]sjd-siebenbuerger.de (bevorzugt) oder per Post an Karlstraße 100, 80335 München. Also: Kommt vorbei, mischt euch ein und feiert mit uns ein schönes Wochenende!

Schlagwörter: SJD, Jungsachsentag, Schwäbisch Gmünd, Bertleff

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