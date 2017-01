35-jähriges Jubiläum der Tanzgruppe Heidenheim

Am 10. Dezember wurde das 35-jährige Jubiläum der Tanzgruppe Heidenheim in der Turn- und Festhalle Mergelstetten gefeiert. Den kulturellen Teil leiteten die Tanzgruppenleitung, bestehend aus Mike Schuster, Patrick Dengel und Jennifer Rill, der Vorstand sowie eine Geschichte über die Tanzgruppe sowie Ehrungen der ehemaligen Leiter und Helfer ein.

150 Trachtenträger traten beim 35-jährigen Jubiläum der Tanzgruppe Heidenheim in der Turn- und Festhalle Mergelstetten auf. Foto: Ortwin Rill

Die erste Tanzrunde wurde durch die Jugendtanzgruppe Heidenheim mit den Tänzen „Dreidans“ und dem „Schaulustig“ eröffnet, anschließend tanzten die Kinder- sowie Elterntanzgruppe Heidenheim, bevor die Kaffee- und Kuchenpause, begleitet von Musik unserer Siebenbürger Musikanten, folgte. An dieser Stelle möchten wir nochmals für die zahlreichen Kuchenspenden und die tolle Unterstützung unserer Musikanten danken!Nach der Pause folgte eine Überraschung: Die ehemalige Jugendtanzgruppe Heidenheim hat in den letzten Wochen fleißig geprobt, um ebenfalls ihr Jubiläum mit einem Tanz vor dem Publikum zu feiern. Anschließend folgten die Reden von Anita Mai, Landesvorsitzende der SJD Baden-Württemberg, SJD-Bundesjugendleiter Edwin Drotleff sowie Martin Konnerth, Vorsitzender der Landesgruppe Baden-Württemberg. Nun wurde die zweite Tanzrunde durch den gemeinsamen Aufmarsch der rund 150 Trachtenträger eröffnet. Als Überraschung folgte der „Böhmische Traum“, gespielt von unseren Musikanten, wobei alle Trachtenträger dazu tanzen durften. Die acht geladenen Tanzgruppen aus ganz Süddeutschland führten danach ihre Tänze vor. Hierzu gehörten die Jugendtanzgruppen aus Biberach, Ingolstadt, München, Augsburg, Traunreut, Geretsried, Ludwigsburg und Nürnberg. Der kulturelle Teil endete mit dem Gemeinschaftstanz „Uf am Russboda“. Es ging nahtlos mit dem 1. Heidenheimer Jugendball weiter, die Band „Highlife“ spielte.An dieser Stelle möchten wir nochmals allen Eltern, dem Vorstand, den ehrenamtlichen Helfern, allen Gasttanzgruppen sowie Gästen und vor allem der Jugendtanzgruppe Heidenheim danken, die diese unvergessliche Jubiläumsfeier erst möglich gemacht haben!

Jennifer Rill