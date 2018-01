6. Januar 2018 Druckansicht | Empfehlen

Schlittengeklingel in Stuttgart

Das Christkind hat dem Nikolaus so viele Päckchen mitgegeben, dass er mit dem Verteilen nicht fertig wird und erst am 9. Dezember bei der Adventsfeier der Kreisgruppe in Stuttgart ankommt.

Da müssen seine Rentiere ganz fürchterlich niesen von dem vielen Feinstaub. Die Kinder hören dem schwer bepackten Nikolaus staunend zu und haben fast gar keine Angst vor ihm. Gedichte sagen sie auf und viele musizieren auch ganz wunderbar. Saxofon, Oboe, Gitarre und Akkordeon kommen zum Einsatz. Jedes Mal, wenn „Jingle Bells“ erklingt, machen alle Omas und Opas im Saal mit ihren Weingläsern ein richtiges Pferdeschlitten-Geklingel. Die Stimmung ist weihnachtlich und fröhlich. Der Trachtenchor hat schon mit dem „Andachtsjodler“ dafür gesorgt. Adventsfeier der Kreisgruppe Stuttgart: Ein Sachs spielt Sax für den Nikolaus. Foto: Sunnhild Mai



Der Nikolaus ist mit seinen verschnupften Rentieren längst über alle Berge. Die Kindergruppe hat beim Aufräumen geholfen und sich fröhlich verabschiedet. Der Saal ist gefegt … und da steht noch ein leeres Körbchen. Ach so, damit wollten wir Spenden sammeln. Vergessen! Was soll's, wer will schon perfekt sein?

