Ostdeutscher Ostermarkt in Stuttgart

Zum bereits sechzehnten Mal findet am Samstag, 29. März, von 10.00 bis 16.00 Uhr im Haus der Heimat in Stuttgart, Schlossstraße 92, ein ostdeutscher Ostermarkt statt.

In einer gemeinsamen Aktion vom Jugendverband DJO-Deutsche Jugend in Europa, dem Bund der Vertriebenen (BdV) und fast aller Landsmannschaften der deutschen Heimatvertriebenen und Aussiedler werden den Tag über an verschiedenen Ständen kulinarische Köstlichkeiten wie Königsberger Marzipan, ostpreußischer Bärenfang, schlesischer Mohn- und Streuselkuchen, ostpreußischer Raderkuchen und vieles mehr angeboten. Darüber hinaus bieten die Aussteller Literatur ihrer Heimatlandschaften, musikalische Raritäten und eine Ausstellung handwerklicher Kunst wie Ostereierbemalen der Siebenbürger Sachsen an. Im vierten Stock des Hauses der Heimat lädt die Bibliothek zur aktuellen Ausstellung „Landschaft der Liebe. Motive aus der Graphic Novel Sudetenlove“ ein; Öffnungszeiten: 10.30 bis 15.30 Uhr. Eine kleine Cafeteria rundet das Angebot ab und bietet Möglichkeiten zur Unterhaltung. Weitere Informationen bekommen Sie gern von: DJO-Deutsche Jugend in Europa e.V., Schlossstraße 92, 70176 Stuttgart. Ansprechpartner ist Hartmut Liebscher, Telefon: (0711) 625138, Fax: (0711) 625168, E-Mail: hartmut[ät]djobw.de.