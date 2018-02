Helferfest in Stuttgart

"Wenn jeder für sich selbst sorgt, ist für alle gesorgt!“ So hieß es, wenn wir als Kinder ohne Rücksicht auf andere die dickste Scheibe Wurst auf unser Brot zogen. Inzwischen sind wir Oma und Opa geworden und haben gelernt, dass Geben seliger sein soll als Nehmen. Darum nennen wir uns heute „Helfer“. Wir helfen beim Organisieren, beim Schmücken, beim Verköstigen und Verkaufen, kurz, wir helfen bei allen Aktionen der Kreisgruppe.

Die unermüdlichen Helfer der Kreisgruppe Stuttgart feierten am 13. Januar im Haus der Heimat. Foto B. Schütz

Schöne Feste sind dank dieses Einsatzes zustande gekommen und viele Menschen haben ihre Freude gehabt, weil wir für sie gesorgt haben. Aber heute sorgen wir einmal nur für uns! Wir begrüßen traditionell das neue Jahr mit einem Helferfest und lassen es uns dabei so richtig gut gehen.Ofenwarme Hanklich und cremige Torten zum Kaffee, noch ein Glas Rotwein, so gestärkt kann man in aller Ruhe den langen Bildvortrag des Vorsitzenden über sich ergehen lassen. Hinterher duftet schon der heiße Fleischkäse aus der Küche. Dazu gibt es „schlonzigen“ Kartoffelsalat, wie wir ihn hier im „Schwobaländle“ so lieben gelernt haben. Beilagen- und Käseplatten quellen über, und dann kommt noch ein Nachtisch „zum Hineinlegen“: Baiser, Himbeeren, Sahne und Quark in eine große Schüssel geschichtet. Jetzt sorgt wieder jeder für sich selbst! Die Schüssel ist leer, es ist für alle gesorgt und wir Helfer sehen gestärkt unseren neuen Aufgaben und der 30-jährigen Jubiläumsfeier unserer Kreisgruppe amentgegen.

Berndt Schütz