Gelungener Kinderfasching in Sachsenheim

Am 9. Februar veranstaltete die Kreisgruppe Sachsenheim in Kooperation mit der Urzelnzunft Sachsenheim e.V. ihren ersten Kinderfasching. „Die Anregung dazu kam auch aus der Bevölkerung, da es wohl an derartigen Fasnet-Angeboten für Kinder in Sachsenheim etwas mangelte in der Vergangenheit“, so Kerstin Haible, Pressesprecherin der Urzelnzunft, in der Lokalpresse, die voller Lob über den Fasching berichtete.

War man anfangs etwas verunsichert, ob die Veranstaltung in Sachsenheim und Umgebung Anklang finden würde, sah man sich bereits im Kartenvorverkauf eines Besseren belehrt, als in kurzer Zeit rund 300 Karten verkauft worden waren. Die Organisatoren freuten sich bei der Veranstaltung über 395 zahlende Gäste, wobei Kinder unter drei Jahren freien Eintritt genossen. So dürften es letztendlich weit über 400 kleine und große Clowns, Cowboys, Prinzessinnen und vor allem Einhörner und Eisköniginnen gewesen sein, die durch die Halle tobten, zu den von DJ Fritsch aufgelegten Hits tanzten, bei Animationstänzen, Ballon- und Bewegungsspielen mitmachten und den Luftballon-Clown Rolandino, der wahre Meisterwerke aus Luftballons zauberte, in Scharen belagerten. Über 400 große und kleine Narren feierten beim Kinderfasching in Sachsenheim. Foto: Kerstin Haible



Zum Dank hatte Organisator Hans Christian Guist eine kleine Überraschung für die Helfer parat: Bei einer Ciorbă de perișoare und Wurscht än Gech ließ man den Abend gemütlich ausklingen in der Gewissheit, dass dies der Beginn eines neuen Höhepunkts rund um das Urzelntreffen sein könnte. Gedankt sei allen Organisatoren, den fleißigen Helfern sowie unseren kleinen Gästen und deren Eltern.

Schlagwörter: Kinder, Fasching, Sachsenheim, Urzelnzunft Sachsenheim, Brauchtum

