Gelungenes Grillfest der Kreisgruppe Schwäbisch Gmünd

Besseres Wetter hätten wir uns gar nicht wünschen können. Aber ein bisschen skeptisch waren wir wegen etwas ganz anderem: An jenem 8. Juli gab es in der Nähe noch zwei andere Großveranstaltungen. Zu unserer Überraschung hatten wir in den Seeanlagen von Hussenhofen einen solchen Zulauf wie noch nie bei einem Grillfest.

Eindrücke vom Grillfest der Kreisgruppe Schwäbisch Gmünd. Fotos: Matthias Penteker

Zeitweilig musste die Mannschaft am Grill verstärkt werden. Sogar Erich Adam, der seine berühmten „Mici“ und andere Spezialitäten mitgebracht hatte, half am Grill mit, weil sich bei der Essensausgabe eine richtige „Coadă“ (Schlange) gebildet hatte. Auch die herrlichen Kuchen, von unseren Frauen gespendet, wurden mit Hochgenuss zum Kaffee verzehrt. Die Baumstriezel, von Familie Müller hergestellt, waren viel zu schnell weg, obwohl es doppelt so viele wie im Vorjahr waren.Zur guten Stimmung trug auch unsere Siebenbürgische Blasmusik bei. Die Musikanten unter der Leitung von Reinhold Mori und Bernhard Staffend waren schon zur Mittagszeit eingetroffen und erfreuten mit ihren Melodien, die Gäste sangen immer wieder begeistert mit. Im Schatten der hohen Bäume saßen viele Besucher, angeregt plaudernd, bis in die Abendstunden.Ein herzliches Dankeschön an die Helfer, die am Morgen auf- und am Abend abgebaut haben, an alle, die den ganzen Tag für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt haben, ob am Grill, am Getränkestand, an der Kasse, bei der Essensausgabe, an der Kuchentheke oder an der Baumstriezelwalze. Ein großer Dank gilt auch der Blaskapelle für die gute Unterhaltung. Zum Schluss noch einen erlauschten Kommentar zweier Jugendlicher: Der eine: „Dies war in echt ein gelungenes Fest!“ Der andere: „Aber so was von!“

Jutta Caplat