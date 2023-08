Bamberg, Ebersberg, Miciberg

Allein diese Aufzählung lässt erahnen, was dieses Jahr in der Kreisgruppe Backnang schon geboten wurde. Wir würden die Begriffe aber gerne mit Leben füllen und die Freude darüber, dass es uns gelungen ist, das Interesse unserer Mitglieder an unseren Aktivitäten wieder zu entflammen, mit euch teilen.

„Die Leidenschaft des Reisens ist das weiseste Laster, welches die Erde kennt“ (Bruno H. Bürgel): Reisende aus Backnang in Bamberg. Foto: Jutta Plajer

Wahre Begeisterung bescherten uns die 47 Anmeldungen nachunserem diesjährigen Ausflugsziel. So startete am 20 Mai ein voller Bus frühmorgens um 7.00 Uhr in Richtung dieser UNESO-Weltkulturerbe-Stadt im Frankenland, deren malerische Schönheit weit gepriesen wird.Selbstverständlich musste auch dieses Mal niemand auf unser legendäres, allseits geschätztes Frühstück unterwegs verzichten, und die Stimmung nahm mit dem ersten Sekt und Pali schon mal an Fahrt auf. Mittags erreichten wir das Ziel, wo uns unser Reiseführer erwartete. Es stellte sich heraus, dass er eine besondere Bindung zu den Siebenbürger Sachsen hat und uns deshalb spontan eine zusätzliche Stadtführung für die ganze Gruppe anbot, obwohl er nur für die Bier-Tour (zu der eine kleine Gruppe angemeldet war) gebucht wurde. Mit viel Wissen und Herzlichkeit führte er uns durch die von Bierkultur, geschichtsträchtigen Gebäuden und charmanten Gassen geprägte Innenstadt, bevor sich die Gruppe für eine Schiffsrundfahrt und den Bier-Stadtrundgang teilte.Vollgepackt mit wunderschönen Eindrücken, bezogen wir die Zimmer unseres Hotels, bevor wir uns erfrischt zum Abendessen in einen nahen Brauereigasthof begaben. Diesen Abschnitt des Ausfluges wird wahrscheinlich kein Teilnehmer je vergessen. Schmunzelnd erinnern wir uns: „Wilde Hilde!“ So betitelte sich die Inhaberin und Wirtin der Brauerei selbst und machte im Laufe des Abends ihrem Namen alle Ehre. Ihr direktes und derbes Auftreten löste erst allgemeine Irritation aus und vom unermüdlichen Kopfschütteln hielt uns nur der leckere Geschmack des angebotenen Bratens ab, der uns etwas entschädigte. Erst als die Gruppe gutgelaunt, begleitet von Kurt an der Gitarre, altes deutsches Liedgut zum Besten gab, war sie bereit, uns auch ihre weiche Seite zu zeigen. Beim Gesang des „Böhmischen Traums“ – wenn ich träume von dir – hatten wir ihr Herz dann endgültig erobert.Genauso wie das Frühstück unterwegs gehört auch das gemeinsame Singen am Abend zu unserer geschätzten und geliebten Tradition beim Ausflug. Zugehörigkeit und Gemeinschaft kann hierbei hautnah gelebt werden. Ohne die unermüdliche Unterstützung von Kurt Bartesch mit seiner Gitarre wäre dieses besondere Erlebnis nicht möglich, deshalb gebührt ihm an dieser Stelle unser aller Dank. Dieser Vollblutmusiker sorgte dann auch dafür, dass der Abend nicht bei der Wilden Hilde endete, sondern in der Eingangshalle des Hotels nochmal schwer an Fahrt aufnahm. Die hartgesottensten unter uns und die zufällig „heimkommenden“ Hotelgäste schmissen noch eine spontane Party, bei der nicht nur die Stimmbänder, sondern auch die Lachmuskeln trainiert wurden.Am nächsten Morgen führte uns eine charmante Reiseleiterin durch die Schönheiten des „Gottesgarten am Obermain“. Scheßlitz, Sanspareil mit Felsengartenspaziergang, Kleinziegenfelder-Tal, Basilika Viezehnheiligen und zum Schluss Schloss Seehof mit seinen bezaubernden Gärten waren unsere Stationen an diesem Tag. Müde, aber gut gelaunt und zufrieden traten wir die Heimfahrt an und rundeten das Wohlgefühl zum Schluss mit den Klängen von „Wahre Freundschaft“ und „Siebenbürgen, süße Heimat“ ab.Traditionell gingen unsere Aktivitäten mit dem alljährlichen Grillfest amweiter. Gemütlich verbrachten wir den Nachmittag des 11. Juni bei schönstem Wetter, leckerem Essen, kühlen Getränken, köstlichen Kuchen und bester Laune. Das Grillfest dient uns (dem Vorstand und Organisatoren des Straßenfestauftrittes) auch als Plattform für die letzten Vorbereitungen für das Backnanger Straßenfest. Im Vordergrund steht hier der Feinschliff des umfänglichen Schichtplanes. Ihn zu füllen, ist stets herausfordernd und diesmal gelang es uns nicht, die Schichten vollständig zu besetzen. An dieser Stelle sei jedem Einzelnen, der sich durch die Übernahme von einer oder mehrerer Schichten (bis zu sechs!) einbrachte, herzlich gedankt. Erstmals führte aber die spürbar nachlassende Bereitschaft zur Unterstützung dieses Projektes dazu, dass wir uns die Frage stellen mussten, ob wir am Fest teilnehmen können. Dem Vorstand war das Risiko bewusst, dass das Vorhaben an mangelnden Helfern scheitern könnte. Es war uns trotzdem ein Herzenswunsch, es zu versuchen und mit viel Mühe und Aufwand auf den Weg zu bringen. In der kurzfristig anberaumten Notstandssitzung entschlossen sich die Vorstandsmitglieder, den eigenen Einsatz so zu erhöhen, dass sie alle offenen Schichten abdeckten.Am Freitag, dem 23. Juni, fiel dann der Startschuss zum 51. Backnanger Straßenfest, und die Siebenbürger Sachsen Backnang waren wieder vertreten! Die Nachfrage nach den letztjährig vermissten Mici war enorm und so schrumpfte der 350-kg-zusehends. Auch der Baumstriezel erfreute sich großer Nachfrage. Dank fleißiger „Landfrauen“ (herzliches Dankeschön!) konnten wir dieses Jahr selbst gebackene Cremeschnitten anbieten und etablieren.Die vielen schönen, innigen und spaßigen Begegnungen in diesen vier Tagen halfen uns über manch‘ müde Momente hinweg. Wohltuend, bestätigend und motivierend war die Freude vieler Standbesucher über unser Dabeisein. Nach dem gelungenen Fest sind wir uns im Vorstand einig: Wir wollen nächstes Jahr wieder dabei sein, aber nicht mehr mit diesem kräftezehrenden Aufwand und Einsatz!Das Versprechen einiger Besucher, uns im nächsten Jahr zu unterstützen, macht uns zuversichtlich, die anstehenden Lasten besser verteilen zu können. Möge nicht nur der Alkohol und die „ausgelassene“ Feierlaune sie zu diesen Äußerungen bewegt haben!Ausblickend freuen wir uns auf unseremit dem „Karpatenblech“ amum 14.00 Uhr in der Markuskirche Backnang, zu der wir Sie herzlich einladen.

Monika Hamlescher-Hihn, Jutta Plajer