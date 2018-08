Kreisgruppe Aschaffenburg: Siebenbürger beim Volksfestumzug

Vom 15. bis 25. Juni fand das 91. Aschaffenburger Volksfest statt. Dieses ist eine feste Größe im Jahreslauf, ein alljährlicher geselliger Mittelpunkt der Stadt.

Siebenbürgisch-sächsische Teilnehmer des Aschaffenburger Volksfestumzugs. Foto: Ines Fucker

An elf ereignisreichen Tagen verwandelt sich der Volksfestplatz in einen Vergnügungspark für Groß und Klein. Die beiden Großfeuerwerke zu Beginn und am Ende des Volksfestes vor der malerischen Kulisse des Schlosses Johannisburg sorgten wieder für Aufsehen. Ein Höhepunkt war auch heuer der Festumzug am 16. Juni. Dieser wird in Aschaffenburg als „Tag der Tracht“ bezeichnet und ist ein ganz besonderer Augen- und Ohrenschmaus für alle Traditionsfreunde vom bayerischen Untermain: Schützenvereine, Musikkapellen, Trachtengruppen und sogar Pferdegespanne bildeten dabei eine farbenprächtige Parade – begleitet von Fanfaren und Dudelsackklängen zogen die großen und kleinen Zugteilnehmer winkend durch die Straßen Aschaffenburgs: von der Großmutterwiese durch die Innenstadt ins große Festzelt.Viele Schaulustige und Traditionsfreunde, darunter auch Landsleute, säumten den Straßenrand, winkten begeistert und bewunderten die Trachten und Uniformen. Die Zugnummer 37 bildete die Siebenbürgisch-Sächsische Tanzgruppe Aschaffenburg zusammen mit anderen Trachtenträgern der Kreisgruppe. Sie präsentierten Trachten aus der Hermannstädter und Schäßburger Gegend sowie dem Burzenland. Nach dem Einzug der Fahnenabordnungen ins Festzelt stellte Klaus Herzog, Oberbürgermeister von Aschaffenburg, die Gruppen namentlich vor. Anschließend verbrachte man einige gemütliche Stunden im Biergarten und auf dem Festgelände. Es erfüllt uns immer wieder mit Stolz und Freude unsere siebenbürgischen Trachten zu präsentieren, die als „edel und sehr fesch“ von den einheimischen Gästen bezeichnet wurden!

Hanni Franz