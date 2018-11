21. November 2018 Druckansicht

Neuer Vorstand in Göppingen gewählt

Am 23. September fand im Vereinsheim des Siebenbürger Sachsen Göppingen e.V. die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen statt. Viele Mitglieder und Gäste waren der Einladung gefolgt. Der Vorstand berichtete über Veranstaltungen des vergangenen Jahres und erwähnte alle aktiven Gruppen: Singgruppe, Gymnastikgruppe, Seniorengruppe, Frauengruppe, Wandergruppe, Zeidner Gruppe. Ein Höhepunkt war der Maientagsumzug in Göppingen, an dem Trachtenträger und die Siebenbürger Trachtenkapelle Göppingen teilnahmen. Das Gartenfest Ende Juni war gut besucht von Jung und Alt. Es folgten die Berichte der einzelnen Referate.

Nach der Entlastung des bestehenden Vorstandes ging es weiter mit den Neuwahlen. Als Wahlleiter wurde Michael Konnerth bestimmt. Die Neuwahlen wurden zügig und sicher durchgeführt. Einstimmig wurden folgende Mitglieder gewählt: Erich Scherer – Vorsitzender; Helmut Hermann – 1. Stellvertreter; Christian Zimmermann – 2. Stellvertreter; Anneliese Henning – Kassenwart; Elfriede Konnerth – Stellvertretender Kassenwart; Andreas Mantsch – Schriftführer; Annemarie Schuller und Rosemarie Bartesch – Kassenprüfer; Anna May – Kulturreferentin; Brigitte Konnerth – Frauenreferentin; Luise Schuster – Presse- und Internetreferentin; Anna Schunn – Organisation; Roswitha Alesi, Johann May, Werner Knall, Albert Bartesch, Hans-Walter Schuller, Michael Schunn, Rolf Trinnes, Anna Schuller und Martin Schuller – Beisitzer; Bernhardt Staffendt – Leiter der Trachtenkapelle. Der neue Vorstand der Siebenbürger Sachsen Göppingen e.V. mit seinem Vorsitzenden Erich Scherer (2. von links in der zweiten Reihe). Foto: Michael Konnerth



Wir alle begrüßten den neuen Vorstand und wünschten eine gute Zusammenarbeit. Zum Abschluss gab es Kaffee und selbst gebackenen Kuchen, Schmalzbrote und neuen Wein. Ein Dank ging an die Frauen, die den leckeren Kuchen gespendet haben. Nach der Entlastung des bestehenden Vorstandes ging es weiter mit den Neuwahlen. Als Wahlleiter wurde Michael Konnerth bestimmt. Die Neuwahlen wurden zügig und sicher durchgeführt. Einstimmig wurden folgende Mitglieder gewählt: Erich Scherer – Vorsitzender; Helmut Hermann – 1. Stellvertreter; Christian Zimmermann – 2. Stellvertreter; Anneliese Henning – Kassenwart; Elfriede Konnerth – Stellvertretender Kassenwart; Andreas Mantsch – Schriftführer; Annemarie Schuller und Rosemarie Bartesch – Kassenprüfer; Anna May – Kulturreferentin; Brigitte Konnerth – Frauenreferentin; Luise Schuster – Presse- und Internetreferentin; Anna Schunn – Organisation; Roswitha Alesi, Johann May, Werner Knall, Albert Bartesch, Hans-Walter Schuller, Michael Schunn, Rolf Trinnes, Anna Schuller und Martin Schuller – Beisitzer; Bernhardt Staffendt – Leiter der Trachtenkapelle.Der neue Vorsitzende Erich Scherer stellte sich vor. Unser ehemaliger Vorsitzender Michael Konnerth hatte sein Amt von 1996 bis 2017 inne und legte dies nieder, als er zum Vorsitzenden des Landesverbandes Baden-Württemberg gewählt wurde. Ihm ­gebührt ein großer Dank für sein langjähriges Engagement für die Kreisgruppe Göppingen. Seine Ehefrau Brigitte unterstützte ihn tatkräftig. Wir wünschen Herrn Konnerth weiterhin viel Erfolg bei seinen neuen Aufgaben.Wir alle begrüßten den neuen Vorstand und wünschten eine gute Zusammenarbeit. Zum Abschluss gab es Kaffee und selbst gebackenen Kuchen, Schmalzbrote und neuen Wein. Ein Dank ging an die Frauen, die den leckeren Kuchen gespendet haben. Luise Schuster

Schlagwörter: Kreisgruppe, Göppingen, Vorstandswahl, Mitgliederversammlung, Verbandspolitik, Baden-Württemberg

Nachricht bewerten:

5 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.