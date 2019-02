Faschingsball in Reutlingen

Am 2. Februar fand in Reutlingen-Rommelsbach der Faschingsball der Kreisgruppe Reutlingen – Metzingen – Tübingen statt. Unter dem Motto „Kunterbuntes Krankenhaus“ gab es ein buntes Treiben nicht nur auf der Bühne, sondern auch auf der Tanzfläche.

Kreisgruppe Reutlingen – Metzingen – Tübingen: Auftritt der Tanzgruppe während des Faschingsballs – flott, hoch motiviert und megalustig! Foto: Yasmin Mai-Schoger

Die „Franz-Schneider-Band“ hatte musikalisch zum dritten Mal in Folge einiges zu bieten, und so wurde fleißig getanzt, nur zur Prämierung überließ man die Bühne dem närrischen Treiben. I-Tüpfelchen des Abends war der Auftritt der Tanzgruppe. Rosa Schulz hatte extra einige neue Tänze einstudiert und so gab es jede Menge Applaus für die flotten Tänzerinnen und Tänzer. Obwohl flott nur im übertragenen Sinne passt, schließlich kamen sie mit Rollatoren auf die Tanzfläche – was für eine Gaudi! Es macht immer wieder Spaß euch zuzuschauen! Wenn auch viel Vorbereitung und Arbeit darin steckt … aber das wissen leider immer nur die zu schätzen, die selbst schon Zeit in ein solches Projekt gesteckt haben!Ein weiterer Höhepunkt war die Prämierung der Kostüme. Den ersten Preis machten die Doktoren „Prof. Dr. Dr. med. Himmelwärts und Dr. med. Haumichblau“, der zweite Platz ging an die sexy Patientin namens Peter (?). Auf dem dritten Platz landete die gut aussehende Doktorin mit viel Charme im „kurzen Schwarzen“. Alles in allem ein gelungener Abend! Schön, dass auch wieder ein paar Gäste aus den umliegenden Kreisgruppen gekommen sind. Besonders freuen wir uns auch, wenn unsere Freunde aus dem Banat mit uns feiern. Ihr seid jederzeit herzlich willkommen! Ein Wunder, dass bei so vielen adretten Ärztinnen und Ärzten nicht jemand auf die Idee gekommen ist, kurzzeitig mal umzufallen, nur um in den Genuss einer Herzmassage zu kommen …Wir danken dem Organisatoren-Team und allen Helfern, ganz besonders der „Franz-Schneider-Band“, die mal wieder die Bühne in Reutlingen gerockt hat! Belohnt wurden die Musiker diesmal mit Goldtalern: Robin Hood und seine reizende Marian (beide 7 Jahre alt) wollten sich unbedingt persönlich bei den netten Musikern bedanken – wie herzig!

Yasmin Mai-Schoger