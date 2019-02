Siebenbürgische Tanzgruppen begeisterten beim Faschingsball in Heilbronn

Zum traditionellen Faschingsball in die Harmonie Heilbronn kamen viele Gäste aus Heilbronn und Umgebung, um gemeinsam die fünfte Jahreszeit zu feiern. Bei guter Laune, Musik und Gesang von „Schlager-Taxi“ wurde der Ball eröffnet. Nach der ersten großen Tanzrunde begrüßte Ines Wenzel, die Vorsitzende der Kreisgruppe Heilbronn, alle recht herzlich und wünschte den Gästen gute Unterhaltung.

Die besten Masken wurden prämiert: Platz 1 – Lego Bausteine; Platz 2 – Glocke; Platz 3 – Japanerin; Trostpreis – Nonnen. Foto: dRaimund

Die Siebenbürgisch-Sächsische Kinder- und Jugendgruppe Heilbronn begeisterten mit ihrem Rockn Roll Auftritt. Foto: Udo Göllner

Die Mütter der Kindergruppe und Freunde erfreuten mit Ihrem Auftritt zu Klängen von ABBA. Foto: Udo Göllner

Chor sucht neue Mitglieder

Die Polonaise der Maskenträger gab der Jury Gelegenheit, den Einfallsreichtum einiger sehr guter Verkleidungen zu belohnen. Es waren dieses Jahr besonders viele und sehr gute Masken und viele maskierte Gruppen dabei.Den Trostpreis, den „natürlichen“ Apfel, erhielt das Ehepaar Annemarie und Anselm Honigberger als „verkehrte Nonnen“. Über den dritten Preis, den „bronzenen“ Apfel, freute sich Anneliese Hedwig als Geisha. Mit ihrem wunderschönen Kimono, schwarzer Perücke, Fächer und der weißen Schminke im Gesicht bewegte sie sich puppenhaft durch den Saal. Den zweiten Preis, den „silbernen“ Apfel, bekam Susanna Riemesch-Wachsmann, als Siebenbürgische Glocke. Auf dem Reifrock in Glockenform stand die Aufschrift: „Siebenbürgisches Kulturerbe. Mahnglocke. Wo ich als Kinde gespielt und gesungen, die Glocken der Heimat sind nicht verklungen.“Der erste Preis, der „goldene“ Apfel, ging an die Lego-Familie. Florian, Robert und Christine Greger steckten unter den fantastischen Kostümen. Alle Gewinner erhielten außerdem eine Urkunde, einen Einkaufsgutschein und einen BUGA-Wein.Voller Spannung wurde der Auftritt der Siebenbürgisch-sächsischen Kinder- und Jugendgruppe Heilbronn erwartet. 24 Kinder und junge Jugendliche legten einen Rock’n‘Roll auf das Tanzparkett, dass der Saal tobte.Mit einem Korb Süßigkeiten wurden die Kinder für ihren gelungenen Auftritt belohnt. Zwei Jubilarinnen wurden in diesem Rahmen gefeiert: Kim Buortesch für 10 Jahre und Lara Bjelobrk für 5 Jahre Mitgliedschaft in der Siebenbürgisch-sächsischen Kinder- und Jugendgruppe Heilbronn.Auch die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn begeisterte das Publikum mit ihrem gelungenen Auftritt. Mit ihren selbst zusammengestellten Kostümen als Cheerleader verkleidet, tanzten sie auf Musikstücke aus „High School Musical“ und wurden natürlich auch zu einer Zugabe aufgefordert.Dem gesamten Helferteam danken wir für den gelungenen Faschingsball.Letztes Jahr im November hat die Kreisgruppe Heilbronn den 40. Geburtstag des „Liederkranzes der Siebenbürger Sachsen Heilbronn“ unter der Leitung von Melitta Wonner gefeiert. Es kamen sehr viele Gäste und Ehrengäste nach Heilbronn-Böckingen ins Bürgerhaus um dem „Geburtstagskind“ zu gratulieren und mitzufeiern (die Siebenbürgische Zeitung Online berichtete).Der Chor probt wöchentlich montags ab 19.00 Uhr im Haus der Siebenbürger Sachsen in der Sinsheimer Straße 55 in 74080 Heilbronn-Böckingen. Neue Mitglieder sind herzlich willkommen. Besonders die Herren würden sich über neue Kollegen sehr freuen.

Gerlinde Schuller