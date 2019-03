Der diesjährige Kinderfasching der Kreisgruppe Biberach fand am 3. Februar statt. Das erste Mal öffneten sich für unsere vielen Masken die Tore des Gemeindehauses in Oberhöfen, wunderschön geschmückt mit Hexen, Luftballons, Clowns, Luftschlangen und zu unserer Freude bis auf den letzten Platz besetzt. Dies verdanken wir auch unseren Senioren, die uns bei allen Veranstaltungen unterstützen und gern im Kreise glücklicher Kinder diesen Tag verbringen wollten. Dafür danken wir ihnen an dieser Stelle und hoffen, dass sie uns weiterhin bei unseren Festlichkeiten mit ihrer Präsenz unterstützen.

Kinderfasching der Kreisgruppe Biberach. Foto: Mathias Henrich

Mit Kaffee und leckeren Kuchen starteten wir den närrischen Nachmittag. Unser buntes Programm lockte alle Maskenträger auf die Tanzfläche. Prinzessinnen, Cowboys, Hexen, Marienkäfer, Hunde, Clowns und viele andere Masken tanzten zu bekannten Rhythmen, die Dietmar Hann auflegte. Christa Blohm und Bettina Gödderth ermunterten die Kleinen zum Mitmachen bei verschiedenen Spielen: Reise nach Jerusalem, Eierspiele, Tanzspiele und vieles mehr. Als der bekannte Clown Benji Balloon die Tanzfläche betrat, waren unsere Kleinen ganz Ohr. Eine spannende Vorführung hatte er in seinem Koffer dabei und motivierte die Kinder zum Mitmachen. An den vielen schönen Tombolapreisen freuten sich auch in diesem Jahr Groß und Klein. Ein Augenschmaus für jedermann war die Showeinlage der Cheerleader „Mini Stars“ aus Uttenweiler. Rhythmische Tänze, viele Hebefiguren und viel Power ließen das Publikum staunen und schnell erkennen: Wer bei einem solchen Tanz mitwirken will, muss diszipliniert üben. An dieser Stelle möchten wir uns nochmals bedanken bei den „Mini Stars“ und deren Leitung. Wir hoffen, euch wieder bei uns begrüßen zu dürfen.Fürs leibliche Wohl war bestens gesorgt: Nach zahlreichen leckeren Torten wurden später Wienerle mit Semmel oder Käsesemmeln serviert, denn nach so viel Tanz und Spiel war der Hunger bei allen groß. Leider ging der Tag viel zu schnell vorbei und unsere Gäste traten den Heimweg an. Wir danken allen, die unserer Einladung folgten, und hoffen, sie nächstes Jahr wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bis dahin bleiben oder werden Sie gesund.

Hedwig Gödderth