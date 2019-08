Kreisgruppe Rosenheim: Tagesfahrt zum Königssee

Rosenheim ist ein schönes Städtchen zwischen München und Salzburg. Die Kreisgruppe Rosenheim besteht schon seit den 1970er Jahren. Jedes Jahr werden Feiern und verschiedene Ausflugsfahrten unternommen. So haben wir auch in diesem Jahr schon einige schöne Tage erlebt, wie Muttertagsfeier und die Fahrt nach Dinkelsbühl, und nun, am 23. Juni, haben wir eine schöne Tagesfahrt zum Königssee unternommen.

Gruppenbild der Rosenheimer Reiseteilnehmer in Rottau. Foto: Werner Kraus

Um 9 Uhr fuhren wir in einem klimatisierten Reisebus von Rosenheim los zum Königssee. Dort angelangt, gingen wir vom Parkplatz aus, entlang einer Geschäftsmeile mit vielen Souvenirläden bis zum See. Vor uns lag ein wunderschönes Panorama, eine atemberaubende Naturschönheit: der Königssee, eingebettet in die Kulturlandschaft des Nationalparks Berchtesgaden, umringt von Bergen und im Osten begrenzt von der Watzmannwand. Von da aus fuhren wir mit einem Elektroboot über den kristallklaren, smaragdgrünen Königssee zur Wallfahrtskirche St. Bartholomä. Auf dieser Strecke konnten wir auch das Echo vom Königssee hören. Auf der Insel St. Bartholomä angelangt, konnte sich jeder den Aufenthalt selbst gestalten. Einige machten in einer Gaststätte Mittagspause, andere besichtigten die Klosterkirche oder machten einen Spaziergang am See entlang. Dann fuhren fast alle mit einem Schiff weiter bis ans Ende des Sees, zur Endstation Salet / Obersee. Nach dem Aufenthalt hier fuhren alle wieder mit dem Schiff zurück.Auf dem Parkplatz wartete unser Busfahrer auf uns. Unser Kreisgruppenvorsitzender Volkmar Kraus hatte die Idee, die Heimfahrt in Rottau zu unterbrechen und in der Gaststätte Café König das Abendessen einzunehmen. Der Wirt Michael Schmidt begrüßte uns freundlich und empfing uns mit Hanklich, Gugelhupf und einem Stamperl Schnaps. Danach gab es für jeden Mici, Pommes und Salat. Volkmar Kraus hatte das für uns schon im Voraus bestellt. Das Wetter war angenehm warm und so saßen wir noch lange im Biergarten bis zur Heimfahrt. Müde zu Hause angekommen, endete dieser Tag voller schönen Eindrücke.

Rosemarie Knochner