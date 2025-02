Jahresrückblick 2024 der Kreisgruppe Rosenheim

Zu Beginn des Jahres 2024 fand am 3. Februar der alljährliche Faschingsball der Kreisgruppe im Gasthof Höhensteiger in Rosenheim statt. Für beste Stimmung sorgten die „Power-Sachsen“ zusammen mit dem fantastischen Cheerleader-Auftritt der Jugendtanzgruppe sowie das feierlustige Publikum, das sich wieder in ausgefallenen Kostümen präsentierte.

Trachtenträger der Kreisgruppe Rosenheim beim Großen Sachsentreffen in Hermannstadt. Foto: Karin Mühsam

Weiter ging es am 6. April mit dem neu ins Leben gerufenen „Bunten Nachmittag“, bei dem sich neben der Jugendtanzgruppe auch der neugegründete Singkreis der Kreisgruppe Rosenheim zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentierte. Die Theatergruppe der Kreisgruppe Augsburg führte mit viel Freude das Mundartstück „De Turesteangd“ auf und begeisterte damit alle Besucher im Saal.Natürlich kamen alle Tanzbegeisterten wieder auf ihre Kosten beim Maitanz in der Kulturmühle Bruckmühl. Der Ball am 4. Mai wurde mit einem großartigen Auftritt der Jugendtanzgruppe eröffnet, danach spielten die „Power-Sachsen“.Am Pfingstwochenende stand wie jedes Jahr der Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl an, der heuer unter dem Motto „75 Jahre Gemeinschaft – Mach mit“ stand. Beim Trachtenumzug war auch unsere Kreisgruppe zusammen mit der Jugendtanzgruppe Rosenheim vertreten.Am 22. Juni fand das Grillfest unserer Kreisgruppe bei herrlichem Sonnenschein im Garten der Erlöserkirche Rosenheim statt, bei dem die zahlreichen Gäste siebenbürgische Spezialitäten wie Mici und Baumstriezel genießen konnten. Im Gemeindehaus zeigten der Singkreis und die Jugendtanzgruppe gelungene Darbietungen.Am darauffolgenden Wochenende besuchten wir im Rahmen unseres Kreisgruppenausfluges das Siebenbürgische Kulturzentrum Schloss Horneck in Gundelsheim. Unsere Reisegruppe wurde durch das Schloss sowie durch die Siebenbürgische Bibliothek und das Museum geführt. Außerdem waren wir beim Kronenfest der Kreisgruppe und Jugendtanzgruppe Heilbronn zu Gast, bei dem unsere Trachtenträger beim Aufmarsch zur Krone mitmachten und die Jugendtanzgruppe Rosenheim einen Gastauftritt hatte.Der Höhepunkt des Jahres 2024 war das „Große Sachsentreffen“ in Hermannstadt. Hier waren wir ebenfalls als Kreisgruppe beim Trachtenumzug durch die historische Altstadt vertreten. Auch unsere Jugendtanzgruppe hatte einen einzigartigen Auftritt auf der Bühne am Großen Ring, der mit großem Beifall belohnt wurde. Es war eine besondere Ehre, in der alten Heimat bei diesem Treffen der Siebenbürger Sachsen aus der ganzen Welt dabei gewesen zu sein.Zurück aus Siebenbürgen ging es weiter nach Österreich zum Heimattag der Siebenbürger Sachsen, der in Wels zusammen mit Gästen, Tanzgruppen und Blaskapellen aus Österreich, Deutschland und Siebenbürgern gefeiert wurde. Am 6. Oktober nahmen wir am Marktsonntag zum 1100-jährigen Bestehen von Bad Endorf am Festumzug teil. Mit einem gelungenen Infostand vor dem Friseursalon „Haarmoden Hastreiter“ gaben wir vielen Gästen die Möglichkeit, sich neu oder näher über Siebenbürgen und unsere Kultur zu informieren. Einen tollen Auftritt der Jugendtanzgruppe auf der Bühne vor dem Rathaus gab es obendrein.Der traditionelle Kathreinenball der Kreisgruppe wurde am 23. November im Gasthof Höhensteiger gefeiert, bei dem die „Power-Sachsen“ für ordentlich Stimmung bis tief in die Nacht sorgten. Bei dieser Gelegenheit präsentierte auch die Jugendtanzgruppe einige ihrer Volkstänze.Am dritten Advent feierten wir einen siebenbürgischen Adventsgottesdienst in der Erlöserkirche Rosenheim, der von Pfarrer Harald Schneider geleitet und von unserem Singkreis musikalisch bereichert wurde. Anschließend wurde zu Glühwein und Plätzchen ins Gemeindehaus zur Adventsfeier eingeladen. Bei netten Gesprächen mit Freunden und Bekannten wartete man auf die traditionelle siebenbürgische Bratwurst, die zum Abendessen serviert wurde.Zum Jahresabschluss wurde zum Weihnachtsball der Kreisgruppe eingeladen. Nach dem Sektempfang sorgte Andreas von den „Power-Sachsen“ für ausgelassene Stimmung.Der Vorstand der Kreisgruppe Rosenheim bedankt sich bei allen Landsleuten und Freunden der Siebenbürger Sachsen für die Unterstützung im gelungenen Jahr 2024 und wünscht auf diesem Wege ein gutes und gesundes neues Jahr!

Sebastian Fröhlich