Ein Fest der Generationen in der Kreisgruppe Aschaffenburg

In freudiger Erwartung folgten zahlreiche Gäste der Einladung zur Vorweihnachtsfeier der Kreisgruppe Aschaffenburg am 7. Dezember in die Maintalhalle nach Mainaschaff, wo Kreisgruppenvorsitzender Horst Wädt die zahlreich erschienenen Gäste aufs Herzlichste begrüßte.

Festlich geschmückte Tische, ein herrliches Bühnenbild, zahlreiche Tombola-Spenden, ein herrliches Plätzchen- und Kuchenbüfett luden zum Feiern ein – aufgeregte Kinder fieberten ihrem Auftritt entgegen. Und dann war es so weit: Beim gemeinsam gesungenen Lied „Macht hoch die Tür“ hielten nun auch die Hauptakteure der Weihnachtsfeier, die Kinder unter der Leitung von Anna Krech, unterstützt von Ann Christin Fleps, Kimberly und Jennifer Gottschling, Einzug auf die Bühne und sangen gemeinsam „Alle Jahre wieder“. Danach nahmen sie vor der Bühne Platz, wo sie auf ihren jeweiligen Auftritt warteten. Mit viel Begeisterung und schauspielerischem Talent sangen die Kinder und trugen zum Teil lange Texte auswendig vor. Sie ließen mit ihren Gedichten, Gesang und Spiel die Botschaft von der Geburt Jesu lebendig werden. Natürlich wurde kräftig applaudiert, als Anna Krech alle Kinder namentlich vorstellte und ihnen einen Kinogutschein überreichte. Die Kinder begeisterten mit ihrem Auftritt bei der Adventsfeier der Kreisgruppe Aschaffenburg. Foto: Ines Fucker



Der anschließende Besuch des Nikolaus‘ stellte für die Kinder den Höhepunkt des Nachmittages dar. Leuchtende Augen blickten ihn erwartungsvoll an. Dabei animierte er die Kinder, noch Gedichte aufzusagen, und überreichte ihnen liebevoll zubereitete Päckchen. Nicht nur die Kinder hatten Spaß an ihren Geschenken, sondern auch die Erwachsenen, denn bei der Tombola zogen viele ein Gewinnerlos.



Die Kinder konnten nach der Aufführung erlöst und ausgelassen im Saal und auf der Bühne spielen oder an Tischen basteln. Bei Kaffee und mitgebrachtem Kuchen sowie bei anregenden Gesprächen ging ein sehr besinnlicher und gemütlicher Nachmittag viel zu schnell zu Ende.



So konnten wir – die Kreisgruppe Aschaffenburg – auch im Jahr 2019 an die siebenbürgische Tradition anknüpfen und gemeinsam eine zauberhafte Weihnachtsfeier erleben. Es war ein Fest der Generationen – Jung und Alt im harmonischen Miteinander – bewundernswert, da einige Familien mit mehreren Generationen vertreten waren!



Der Vorstand der Kreisgruppe wünscht allen Mitgliedern und Freunden für das neue Jahr Zufriedenheit und beste Gesundheit. Der Chor „Siebenbürgische Harmonie" unter der Leitung von Johanna Wädt sowie Gerhard Stefani-Figuli an der Orgel sorgten für die musikalische Umrahmung der Feier. Ines Fucker, stellvertretende Kreisgruppenvorsitzende, bedankte sich bei den mitwirkenden Kindern, Anna Krech und ihrem Helferteam sowie bei allen, die zum guten Gelingen der wunderschönen Feier beigetragen haben! Hanni Franz Faschingsball der Kreisgruppe Aschaffenburg Herzliche Einladung ergeht an alle Landsleute, Freunde und Bekannte zum Faschingsball der Kreisgruppe Aschaffenburg für den 15. Februar in die Maintalhalle nach Mainaschaff. Wir wollen gemeinsam die fünfte Jahreszeit feiern und freuen uns auf viele schöne und originelle Verkleidungen. Unsere Tanzgruppe unter der Leitung von Anna Krech und Jürgen Huprich wird uns wieder mit einem Faschingsauftritt erfreuen. Einlass ist 19.00 Uhr, Beginn 20.00 Uhr. Für Faschingsstimmung sorgt die „Melody-Band" aus Würzburg. Der Vorstand

