Zur diesjährigen Karnevalsfeier im Kölner Vereinshaus hat unsere Vorsitzende Hanna Jung-Boldan in unserem Vereinsblatt, dem Äbläck, eingeladen. Da es bei der vorjährigen Karnevalsfeier noch viele freie Stühle gab, wurde jeder ermuntert, auch Freunde und Bekannte zum Mitmachen zu aktivieren. Das Resultat war, dass der Saal bis auf wenige Plätze voll war. Wir hatten liebe Mitglieder und Gäste von drei Kontinenten (siehe Foto).

Karnevalsfeier mit Gästen von drei Kontinenten: Grazian Zieger

Es war eine Karnevalsfeier, wie wir sie schon lange nicht mehr gehabt haben. Wie immer sollte auch dieses Mal jeder etwas zu den Gaumenfreuden beitragen. Was da an Köstlichkeiten zusammenkam, war für jeden Gourmet überwältigend: verschiedene Bratwürste, Salate, Fischrogen (Icre), Frikadellen und vieles mehr. Für jeden gab es etwas Leckeres, selbst Vegetarier und Veganer staunten nicht schlecht. Der einzige Wermutstropfen, als Folge der Köstlichkeiten war am nächsten Morgen der Gang auf die Waage... Der einzige Trost war aber der Beginn der Fastenzeit.Die Karnevalsfeier war also ein voller Erfolg. Alle Mitglieder und Gäste wurden aufgerufen, am 1.Mai bei unserem Wandertag im Königsforst von Köln mitzumachen, und später am 20. Juni bei unserem nächsten Grillfest dabei zu sein. Da werden wir wie immer, für unsere Mitglieder und Freunde eine zünftige Grill-Gartenpartie steigen lassen. Bis bald,

Grazian Zieger