Kreisgruppe Aschaffenburg: Hoffen auf eine aktive Zeit nach der Pandemie

Liebe Mitglieder, liebe Freunde der Kreisgruppe Aschaffenburg, das Verbandsleben unserer Kreisgruppe ist wie in allen Vereinen durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen zum Erliegen gekommen. Unsere Kulturgruppen können/dürfen sich nicht mehr zum Singen und Tanzen treffen; etliche Feste und Zusammenkünfte konnten wegen der Kontakt- und Ausgangssperre nicht mehr stattfinden, wie etwa Kulturnachmittag und Muttertagsfeier.

Kulturgruppen beim Kulturnachmittag 2019. Foto: Margot Reisenauer

Bis Ende August entfallen im Moment alle Veranstaltungen in Bayern und somit auch die der Kreisgruppe Aschaffenburg: die Teilnahme am Pfingstsonntag am Trachtenumzug in Dinkelsbühl, am Volksfestumzug der Stadt Aschaffenburg, das schon traditionelle Grillfest am 27. Juni im Vereinsheim des Sängervereins „Maiglöckchen“ in Kleinostheim, der Ausflug am 11. Juli nach Gundelsheim zu den Eröffnungsfesttagen des Siebenbürgischen Kultur- und Begegnungszentrums Schloss Horneck. Ob und wie die im Herbst geplanten Veranstaltungen stattfinden können, müssen wir abwarten. Wir werden zu gegebener Zeit darüber informieren.Wir hatten uns unser Jubiläumsjahr 2020 – 40 Jahre Kreisgruppe Aschaffenburg – bestimmt anders vorgestellt. Doch wir sind zuversichtlich – zur Not wird es wie der 70. Heimattag auf nächstes Jahr verschoben. Hauptsache, wir bleiben gesund und stehen diese Durststrecke der fehlenden siebenbürgischen Zusammenkünfte durch. Alle unsere Gemeinschaftsveranstaltungen und Freiheiten waren bis Mitte März selbstverständlich und gehörten einfach zu unserem Leben dazu. Schritt für Schritt und mit gebotener Vorsicht müssen wir wieder zur Normalität zurückkehren. Übt euch bitte in Geduld, passt auf euch auf und bleibt vor allem gesund!

Hanni Franz