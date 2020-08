3. August 2020

Kreisgruppe Sachsenheim: Festschrift zum Jubiläum

Die Kreisgruppe feiert in diesem Sommer ihr 60-jähriges Bestehen. Der Festakt sollte am 28. Juni in der Mehrzweckhalle in Kleinsachsenheim mit geladenen Gästen und unter Beteiligung aller Kulturgruppen der Kreisgruppe stattfinden. Aus gegebenem Anlass musste diese Feier, der alle so sehr entgegengefiebert hatten, auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.

60 Jahre Kreisgruppe Sachsenheim: Den Umschlag der Festschrift gestaltete die Kulturreferentin Christa Gross. Für den Festtag wurde eine Festschrift erstellt, die allen Mitgliedern und Aktiven überreicht werden sollte. Die Festschrift wirft hauptsächlich einen Blick auf die Aktivitäten und Ereignisse, die in der Kreisgruppe in den vergangenen zehn Jahren stattgefunden haben. Der Kreisgruppenvorstand hat beschlossen, die Festschrift per Post, zusammen mit einem Schreiben des Vorsitzenden, an alle Mitglieder und Aktiven zu versenden. Dadurch möchten Vorstand und Ausschussmitglieder den Mitgliedern und Aktiven ihre Verbundenheit und ihren Dank für ihr langjähriges Engagement, ihre Treue und Unterstützung zum Ausdruck bringen.

Schlagwörter: Kreisgruppe, Sachsenheim, Jubiläum, Festschrift, Baden-Württemberg

