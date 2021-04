Kreisgruppe Herten: Backkurs Harlekin

Gründonnerstag hat unsere Kreisgruppe einen weiteren Online-Backkurs veranstaltet. Dieses Mal ging es um Harlekin-Schnitten. Ursprünglich – wegen des hohen Eianteils – ein klassisches Ostergebäck, fehlt dieser aufwendige Kuchen heute bei keinem hohen Feiertag.

Backergebnisse der Kreisgruppe Herten. Foto: Karin Roth

Begießen „mit Sicherheit“

Die Figur des Harlekin ist seit dem frühen Mittelalter in Italien bekannt und wurde seit dem 16. Jahrhundert durch die italienische Schauspieltruppe Compagnia dei Comici Gelosi in ganz Europa bekannt. Es gab Aufführungen an allen großen Theatern und an allen Fürstenhöfen in ganz Österreich-Ungarn. Auf diese Weise kam der Harlekin auch nach Siebenbürgen. Die Harlekin-Schnitten, die aus zahlreichen Schichten bestehen, spiegeln das Typische des Harlekins wider, nämlich das Umherspringen zwischen Rollen und Ebenen. Und auch sein typisches Flickenkleid, das für seinen bäuerlichen Ursprung steht, zeigt sich in der Dekoration: je nach Belag überliefert und traditionell oder modern und bunt. Insbesondere freute sich Karin Roth, Vorsitzende der Kreisgruppe und Referentin des Kurses, in der Runde der interessierten Bäcker und Bäckerinnen auch die Ehrenvorsitzende unseres Verbandes, Herta Daniel, sowie als Vertreterinnen des Landesvorstandes NRW die Kulturreferentin Heike Mai-Lehni und die Kassiererin Angelika Schwager begrüßen zu können. Neben dem Rezept wurden in dem Kurs auch Kniffe wie das Herstellen exakter Kanten oder das Backen auf dem Blechrücken gezeigt. Am Ende konnten alle Bäcker und Bäckerinnen einen köstlichen Harlekin-Kuchen in den Händen halten.Aufgrund der aktuellen Situation war auch in diesem Jahr kein Begießen im herkömm­lichen Sinne möglich. Daher haben sich unsere Jungs rund um den Vorsitzenden der Siebenbürger Volkstanzgruppe, Tim Holzträger, dieses Mal etwas anderes einfallen lassen: Statt einem Überraschungsbesuch mit Begießen und geselligem Beisammensein verteilten sie eine besondere Grußkarte: Enthalten war alles, was zu unserem Begießen dazu gehört – den passenden Spruch und etwas Duft inklusive. Die Mädchen freuten sich über diesen gelungenen Ersatz!

KR