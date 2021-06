Kreisgruppe Sachsenheim: „Kesselgulasch to go“ – ein Riesenerfolg

Die Aktion „Kesselgulasch to-go“, die unsere Kreisgruppe am Pfingstsonntag durchführte, hat all unsere Erwartungen übertroffen. Die Idee wurde geboren, nachdem befreundete Vereine aus der Region ähnliches ausprobiert hatten. Unser Vorhaben stand unter keinem besonders günstigen Vorzeichen, zum einen wegen der strengen Corona-Auflagen, zum anderen hatten wir eine solche Aktion noch nie durchgeführt, waren sozusagen „Neulinge“ auf diesem Gebiet, eine vorsichtige Skepsis war also durchaus gerechtfertigt. Letztendlich siegten dann doch Wille und Mut, auch mal was Neues auszuprobieren.

Die Aktion „Kesselgulasch to-go“ der Kreisgruppe Sachsenheim war ein großer Erfolg. Fotos: Eveline Thudt

Im Zuge der Vorbestellungen stellte sich heraus, dass die von uns angestrebten Mindestmengen um ein Vielfaches überschritten werden würden. Zum Schluss konnten sogar letzte Bestellungen nicht mehr angenommen werden, als beim Gulasch die Marke von 200 Portionen überschritten wurde. Beim Kuchen waren es über 300 Stück, davon etwa 170 Stück Cremeschnitten. Wir sahen uns mit einer großen logistischen Herausforderung konfrontiert; so kam es, dass für die Zubereitung des Gulasch eine Großküche in der Region in Anspruch genommen werden musste. „Chefkoch“ Hans Christian Guist bewältigte nicht nur den Einkauf, sondern auch die Zubereitung meisterhaft, tatkräftig unterstützt von Udo Schuster. Weitere Personen waren wegen der Restriktionen nicht zugelassen. Die Vorarbeiten wurden deshalb auch von fleißigen Händen aus unserer Helfergruppe in Privathaushalten bewältigt, ebenso wurde die Vielzahl an Kuchen vorwiegend von Mitgliedern dieser Gruppe gebacken. Die Helfergruppe besteht aus Mitgliedern der Kreisgruppe Sachsenheim und ist für diese überlebenswichtig, da sie bei all unseren Veranstaltungen aktiv mithilft.Am frühen Pfingstsonntagmorgen kam das erste Team unter der Koordination unserer Wirtschaftsführerin Melitta Krestel in der Heimatstube zum Einsatz, als es galt, das Gulasch in Behälter zu portionieren, die angelieferten Kuchen aufzuschneiden und alles anhand der von Eveline Thudt und Helmuth Frank erstellten Bestelllisten in Tüten zu verpacken und mit dem Namen des Bestellers zu kennzeichnen, sodass ein zweites Team pünktlich zum festgelegten Abholtermin seine Arbeit beginnen konnte. Dadurch, dass die Abholzeiten bereits bei Bestellung hervorragend getaktet worden waren, kam es zu keinerlei Staubildungen. Die Verteilung lief nach dem „Drive-in“-Prinzip ab. Die Tüten mit den Portionen wurden auf Zuruf aus der Heimatstube gereicht und von zwei Helfern zum wartenden Fahrzeug gebracht. Während die Tüten vorsichtig im Auto verstaut wurden, reichte die Zeit aus, um mit den Wartenden ein paar Worte zu wechseln. So durften wir mit großer Genugtuung erfahren, dass alle Befragten, insbesondere auch der sehr hohe Anteil der „Nichtsiebenbürger“ unter ihnen, unsere Aktion als sehr gut empfanden, verbunden mit dem Wunsch, wir mögen diese gern öfters durchführen. Der Grundtenor dieser Gespräche aber war die eindeutige Bereitschaft der Menschen, unsere Vereinsarbeit zu unterstützen, und das war für uns die wertvollste Erkenntnis an diesem Tag!Es bleibt noch Dank zu sagen an die Stadtverwaltung Sachsenheim, an alle fleißigen Helferinnen und Helfer, an das Organisationsteam und nicht zuletzt an unsere treuen Unterstützer, die auch nach der Aktion in vielzähligen positiven Feedbacks ihre Aussagen noch einmal bekräftigt haben. Wir sagen: „Sehr gerne wieder!“

Walter-Andreas Theiss