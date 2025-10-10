Gemüseallerlei mit Reis (Ghiveci de legume cu orez)

• 1 große rote Zwiebel• 1 Knoblauchzehe• 1 rote Paprikafrucht• 3-4 EL neutrales Pflanzenöl• 1 EL Paprikapulver edelsüß• 3 Möhren/Karotten• 4-5 Kartoffeln• (evtl. 1 Kohlrabi)• 200 g Erbsen (TK, Dose oder frisch)• 200 g grüne oder gelbe Bohnen (TK) oder frische Stangenbohnen• 200 g Reis (Parboiled oder Basmati)• 1 kleine Dose Pizzatomaten oder nur Tomatenmark (oder 2 große frische Tomaten)• 500 ml Wasser (evtl. mehr, falls der Reis alles aufsaugt)• 1 EL selbstgemachte Gewürzpaste oder Suppenbrühpulver (Tellofix oder Vegeta)• 1-2 TL Salz und Pfeffer, Chili nach Wunsch• frisch gehackte Petersilie (im Sommer kann man auch 1 kleines Stängelchen vom Liebstöckel und Sellerie verwenden)Zwiebel und Knoblauch pellen, Paprika halbieren und alles fein würfeln. Möhren schälen und in Scheibchen schneiden. Kartoffeln, evtl. Kohlrabi schälen und in Würfel schneiden. Grüne Bohnen putzen und durchschneiden (oder Tiefkühlware bzw. Dose), Erbsen palen (oder Tiefkühlware bzw. Dose). Frische Kräuter fein hacken.Öl in einem Topf erhitzen, Zwiebeln, Knoblauch und Paprikafrucht leicht goldgelb anbraten. Möhren dazugeben und kurz anbraten, dann Paprikapulver dazugeben, verrühren und gleich ablöschen mit 500 ml Wasser und 1 EL Suppenbrühpulver/Tellofix (oder selbst- gemachte Gewürzpaste), die Tomatendose dazugeben und gut verrühren.Sobald das Ganze kocht, den Reis hineingeben sowie Kartoffeln, Kohlrabi, Bohnen, Erbsen; mit Salz und Pfeffer (evtl. Chili) würzen und durchrühren. Das Wasser sollte den Reis gut bedecken (etwa 3-4 cm sollte es drüber sein). Etwa 20 Minuten kochen, eventuell Wasser nachgießen und gehackte Kräuter dazugeben und weitere 15 Minuten köcheln.Abschmecken, ob man noch Salz und Pfeffer braucht bzw. ob die Würze passt. Fertig ist das leckere, vegane Essen!