8. August 2021

Kreisgruppe Heilbronn: Karpatenorchester spielt auf Fährlebühne

Das Karpatenorchester Heilbronn spielt am Donnerstag, dem 12. August, um 19.00 Uhr im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Sommerabend der Kulturen“. Der Auftritt erfolgt auf dem BUGA-Gelände auf der Fährlebühne, Am Neckaruferpark/Ecke Theodor-Fischer Straße, in 74076 Heilbronn.

Karpatenorchester Heilbronn spielte auch 2020 beim „Sommerabend der Kulturen" auf der Fährlebühne. Foto: Jürgen Binder Die Teilnahme am Sommerabend der Kulturen ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Allerdings ist vor Ort eine Registrierung erforderlich. Die Veranstaltungsreihe wird von dem Dachverband Netzwerk der Kulturen e.V. in Kooperation mit der Heilbronn Marketing GmbH organisiert und von dem Land Baden-Württemberg und der Stabstelle Partizipation und Integration der Stadt Heilbronn unterstützt. Jürgen Binder

Schlagwörter: Heilbronn, Kreisgruppe, Karpatenorchester, Fest, Musik

