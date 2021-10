22. Oktober 2021

Herbstwanderung der Kreisgruppe Wiehl-Bielstein

Der Einladung des Vorstandes zur Herbstwanderung folgend, kamen 40 Mitglieder der Kreisgruppe Wiehl-Bielstein am 18. September in Rebbelrot zusammen. Bei sonnigem Wetter und froh, sich wieder zu sehen, ging es auf gut begehbarem Schotter- und Kiesweg zum Derschlager Aussichtsturm am Dorner Kopf auf 346 m.

Die erste Aktivität der Kreisgruppe Wiehl-Bielstein nach anderthalb Jahren war eine Herbstwanderung. Foto: Winfried Göllner Das wunderschöne Panorama auf Derschlag, Bergneustadt und Umgebung wurde leider vom Fichtenwaldsterben getrübt. Am Aussichtsturm wurde ein passendes Motiv für ein kleines Video anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Verbandes des Siebenbürger Sachsen in Nordrhein-Westfalen gesucht. Die Wahl fiel auf das Märchen Rumpelstilzchen. Die Inszenierung erfolgte bei bester Stimmung und sorgte für manchen Scherz und Lacher.



Nach erfolgreichem Gruppenbild traten wir den Rückweg an. Nach alter Tradition wurde das eine oder andere fröhliche Wanderlied angestimmt. Frohen Mutes kehrten wir bei unserer Gastgeberin Agathe Wolff ein und feierten ein üppiges Grillfest bei Kaffee und Kuchen, herzhaften Mici und kühlen Getränken. Der große, schöne Garten mit Feuerschale und lodernder Flamme bot die ideale Kulisse für den Abschluss unseres Videoclips, der sicherlich bald auf unserer Homepage zu sehen sein wird. Ein besonderer Dank gilt allen Teilnehmern, dem Vorstand und ganz besonders Agathe für diesen lang ersehnten gemeinsam verbrachten, gelungenen Tag.



Unter Vorbehalt möchten wir allen Interessenten mitteilen, dass die Wiederaufnahme der Treffen unserer Tanzgruppen, Theatergruppe und Frauengruppe angedacht ist.



Am 13. November ist unser Katharinenball mit „7-beat“ aus Wuppertal geplant.



Die Adventsfeier am 5. Dezember im Gemeindehaus Bielstein mit Anmeldung ist ebenfalls angedacht. Voraussetzung für alle Zusammentreffen ist die Einhaltung der geltenden Corona-Vorschriften. Für nähere Auskunft bitten wir, unseren Vorsitzenden Horst Kessmann, Telefon: (02262) 690781, zu kontaktieren. Das wunderschöne Panorama auf Derschlag, Bergneustadt und Umgebung wurde leider vom Fichtenwaldsterben getrübt. Am Aussichtsturm wurde ein passendes Motiv für ein kleines Video anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Verbandes des Siebenbürger Sachsen in Nordrhein-Westfalen gesucht. Die Wahl fiel auf das Märchen Rumpelstilzchen. Die Inszenierung erfolgte bei bester Stimmung und sorgte für manchen Scherz und Lacher.Nach erfolgreichem Gruppenbild traten wir den Rückweg an. Nach alter Tradition wurde das eine oder andere fröhliche Wanderlied angestimmt. Frohen Mutes kehrten wir bei unserer Gastgeberin Agathe Wolff ein und feierten ein üppiges Grillfest bei Kaffee und Kuchen, herzhaften Mici und kühlen Getränken. Der große, schöne Garten mit Feuerschale und lodernder Flamme bot die ideale Kulisse für den Abschluss unseres Videoclips, der sicherlich bald auf unserer Homepage zu sehen sein wird. Ein besonderer Dank gilt allen Teilnehmern, dem Vorstand und ganz besonders Agathe für diesen lang ersehnten gemeinsam verbrachten, gelungenen Tag.Unter Vorbehalt möchten wir allen Interessenten mitteilen, dass die Wiederaufnahme der Treffen unserer Tanzgruppen, Theatergruppe und Frauengruppe angedacht ist.Amist unser Katharinenball mit „7-beat“ aus Wuppertal geplant.Die Adventsfeier amim Gemeindehaus Bielstein mit Anmeldung ist ebenfalls angedacht. Voraussetzung für alle Zusammentreffen ist die Einhaltung der geltenden Corona-Vorschriften. Für nähere Auskunft bitten wir, unseren Vorsitzenden Horst Kessmann, Telefon: (02262) 690781, zu kontaktieren. Der Vorstand

Schlagwörter: Wiehl-Bielstein, Wanderung

Bewerten: 2 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.