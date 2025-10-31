



31. Oktober 2025

Kreisgruppe Wiehl-Bielstein bei Familientag aktiv vertreten

Am 3. Oktober fand im Freizeitpark Bielstein der Familientag der Bielsteiner Vereine statt – ein Fest der Begegnung, des Miteinanders und der Gemeinschaft. Mit dabei war die Kreisgruppe Wiehl-Bielstein des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. mit einem eigenen Stand und kulturellem Beitrag.

Die Kindertanzgruppe Wiehl-Bielstein war Teil des Familientags und begeisterte mit ihrem Auftritt. Foto: H. Mai-Lehni Bei Herbstwetter präsentierten sich über zehn ortsansässige Vereine mit einem abwechslungsreichen Programm für die ganze Familie. Die Kreisgruppe informierte interessierte Besucher über die vielfältigen Aktivitäten der Siebenbürger Sachsen in der Region, von Brauchtumspflege über Trachtengruppen bis hin zu kulturellen Veranstaltungen.



Am Stand der Siebenbürger gab es neben typischem Informationsmaterial auch einen kleinen Einblick in traditionelle siebenbürgische Handarbeiten. Besonders großes Interesse fand die Ausstellung von Trachten und historischen Fotografien, die zahlreiche Gespräche über die Geschichte und Gegenwart der Siebenbürger Sachsen anregte.



„Es ist uns wichtig, auch außerhalb unserer eigenen Veranstaltungen sichtbar zu sein und aktiv am gesellschaftlichen Leben hier in Bielstein teilzunehmen“, sagte der Vorsitzende der Kreisgruppe Horst Kessmann. Der Familientag bot dafür den idealen Rahmen: Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit zum Austausch, zum Kennenlernen der kulturellen Vielfalt und der siebenbürgischen Spezialitäten wie Langos und Baumstriezel. Mitglieder der Kreisgruppe Wiehl-Bielstein und der Bundesvorsitzende beim Infostand des Familienfestes in Bielstein, von links nach rechts: Martin Adami, Adolf Funk, Inge Kreuzer, Rainer Lehni, Johanna Funk und Ingmar Gusbeth. Foto: H. Mai-Lehni Organisiert wurde der Tag vom Heimatverein Bielstein gemeinsam mit Sport-, Kultur- und Hilfsorganisationen der Region. Die Kreisgruppe Wiehl-Bielstein war mit dem Auftritt der Kindertanzgruppe und Jugendtanzgruppe Teil des Programms und wurde von vielen als fest integrierter Bestandteil des örtlichen Vereinslebens wahrgenommen.



Die nächste Kreisgruppenveranstaltung ist der Katharinenball am 8. November in der Aula der Sekundarschule in Bielstein. Alle sind herzlich eingeladen.

S. Göllner-Gusbeth

Schlagwörter: Wiehl-Bielstein, Vereine, Gesellschaft

