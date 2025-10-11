



11. Oktober 2025

Ausflug nach Luxemburg: Auf den Spuren der Vorfahren

Am Freitagnachmittag, den 19. September, brach die Kreisgruppe Wiehl-Bielstein mit einem voll besetzten Reisebus zu einem dreitägigen Ausflug nach Luxemburg auf. Bereits auf der Fahrt herrschte eine fröhliche und erwartungsvolle Stimmung unter den Teilnehmenden. Am frühen Abend erreichte die Gruppe die Jugendherberge in Weißkirchen, wo sie herzlich empfangen wurde. Nach dem Abendessen erkundete der ein oder andere bei einem Spaziergang das kleine Örtchen und danach ließ man den Tag in geselliger Runde ausklingen.

Die Gruppe aus Wiehl-Bielstein erkundete das schöne Luxemburg. Foto: G. Binder Der Samstag stand ganz im Zeichen der Kultur und Geschichte. Bei bestem sommerlichen Wetter brachte der Reisebus die Gruppe in das 70 km entfernte Luxemburg. Dort begab man sich am Vormittag auf einen geführten Stadtrundgang durch die Altstadt. Die drei fachkundigen Stadtführer/innen brachten den Teilnehmenden nicht nur die wechselvolle Geschichte der Stadt näher, sondern zeigten auch beeindruckende Sehenswürdigkeiten wie das Großherzogliche Palais, die Kasematten sowie die Altstadt mit ihren engen Gassen und beeindruckenden Ausblicken. Besonders beeindruckend war der Kontrast zwischen der historischen Festungsarchitektur und der modernen Infrastruktur der Hauptstadt. Beim anschließenden gemeinsamen Mittagessen konnten sich alle stärken, um im Anschluss die Stadt auf eigene Faust und nach Lust und Laune zu erkunden. Am späten Nachmittag hieß es Abschied nehmen und die Fahrt ging wieder Richtung Jugendherberge, wo der Tag mit dem gemeinsamen Abendessen und geselligem Beisammensein endete.



Der Sonntag begann mit dem gemeinsamen Frühstück, bevor die Heimreise angetreten wurde. Doch bevor es endgültig zurück nach Wiehl-Bielstein ging, legte die Gruppe einen Zwischenstopp in Mendig in der Vulkaneifel ein. Dort stand der Besuch einer traditionellen Brauerei auf dem Programm. Bei einer informativen Führung erhielten die Teilnehmenden einen Einblick in den Brauprozess, der durch die besonderen geologischen Bedingungen der Region geprägt ist. Natürlich durfte auch eine kleine Verkostung nicht fehlen. Ebenso bot eine Führung durch den tiefsten Felsenkeller der Welt, wo ehemals 28 Brauereien ihre Biere lagerten, interessante Einblicke in die Geschichte.



Den gelungenen Abschluss eines rundum schönen Wochenendes bildete das gemeinsame Mittagessen in der Brauerei. Der Ausflug war für alle eine bereichernde Erfahrung, geprägt von Gemeinschaft, interessanten Eindrücken und guter Laune. Ein Dankeschön gilt den Organisatoren, die den Ausflug mit viel Engagement geplant und begleitet haben.

Schlagwörter: Wiehl-Bielstein, Reise, Luxemburg

