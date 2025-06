Kreisgruppe Wiehl-Bielstein: Erfolgreiche Teilnahme am Heimattag

Das Motto „Zusammen Seite an Seite“ lockte rund 16000 Siebenbürger Sachsen nach Dinkelsbühl, um vom 6. bis 9. Juni den 75. Heimattag zu feiern. Die Kreisgruppe Wiehl-Bielstein war stolz darauf, an diesem besonderen Fest teilzunehmen. Und obwohl Petrus nicht gnädig war und immer wieder Regen einsetzte, präsentierten sich die Mitglieder der Gruppe mit viel Engagement und Freude und zeigten damit ihre Verbundenheit mit der Heimat beim gemeinsamen Umzug der über dreitausend Trachtenträger.

Mitwirkende der Kreisgruppe Wiehl-Bielstein beim Umzug in Dinkelsbühl.

Jugendtanzgruppe Wiehl-Bielstein tanzte mit Freude in Dinkelsbühl. Fotos: G. Binder

Ein Höhepunkt war der Auftritt der Jugendtanzgruppe Wiehl-Bielstein, die mit ihrem beeindruckenden Tanz „Dreidahns“ das Publikum zuerst vor der Schranne und anschließend bei strömendem Regen am Schweinemarkt begeisterte. Die jungen Tänzerinnen und Tänzer zeigten eine lebendige und mitreißende Darbietung, die die Traditionen und die Freude an der Kultur der Siebenbürger Sachsen lebendig hält. Dass die Sonne am Ende der Darbietung wieder strahlte, wird natürlich als gutes Omen gedeutet. Gekrönt wurde der Nachmittag durch den gemeinsamen Aufmarsch aller teilnehmenden Tanzgruppen unter der musikalischen Begleitung der neu gegründeten Blasmusikkapelle „offbeat“. Hier wurde das Motto mehr als nur gelebt. Auch bei den abendlichen Veranstaltungen im Festzelt wurde ausgelassen getanzt und gefeiert.Der Heimattag bot eine wunderbare Gelegenheit, alte Freunde zu treffen, neue Kontakte zu knüpfen und die kulturelle Vielfalt der Gemeinschaft zu feiern. Die Teilnahme der Kreisgruppe Wiehl-Bielstein trug dazu bei, die Verbindung zu den Wurzeln zu stärken und die Traditionen an die nächste Generation weiterzugeben.Wir danken allen Mitwirkenden für ihren Einsatz und freuen uns schon auf das nächste Treffen!

G. Binder