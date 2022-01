5. Januar 2022

Vorstand des Kreisverbands Pfarrkirchen – Rottal-Inn zum Großteil wiedergewählt

Zur Mitgliederversammlung mit Neuwahlen begrüßte die Vorsitzende Ilse Gärtner über fünfzig Mitglieder der Kreisgruppe Pfarrkirchen – Rottal-Inn am 30. Oktober 2021 in der Stadthalle in Pfarrkirchen mit den Worten von Friedrich Bonhoeffer „Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag, Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag“.

Neuer Vorstand der Kreisgruppe Pfarrkirchen – Rottal-Inn, von links nach rechts, hintere Reihe: Harry Lutsch (Wahlleiter), Michael Stürner, Hans Schorsten, Walter Schneider, Andreas Schöberl und Georg Schneider; vordere Reihe: Maria Piringer, Rosina Untch, Therese Schartner, Johann Nikolaus, Ilse Gärtner (Vorsitzende), Marianne Wagner, Utte Wachsmann und Andrea Schneider. Foto: Karin Stürner Ein herzliches Willkommen ging an Harry Lutsch, stellvertretender Vorsitzender des Landesverbands Bayern. Nachdem sich alle mit selbst gebackenen Nuss- und Rahatstriezel sowie Kaffee gestärkt hatten, legte Ilse Gärtner den Tätigkeitsbericht für die letzten fünf Jahre ab. Von 2016 bis 2020 fanden verschiedene Veranstaltungen wie Kaffeenachmittage, Muttertagsfeiern, Grillfeste, Adventsfeiern und nicht zu vergessen unsere Reisen statt. Pandemiebedingt gab es 2020/2021 sehr wenig zu berichten. In den zwei Jahren haben wir nur je eine Tagesreise unternehmen können.



Da unsere Kassenwartin leider verstorben ist, legte Gärtner auch den Kassenbericht ab. Nach dem Bericht des Kassenprüfers Michael Stürner wurde der Vorstand einstimmig entlastet und unter der Wahlleitung von Harry Lutsch fanden Neuwahlen statt. Als Vorsitzende wurde Ilse Gärtner im Amt bestätigt, sie wird in Zukunft von Johann Nikolaus als Stellvertreter unterstützt. Die Kasse übernimmt Georg Schneider, Kassenprüfer sind Michael Stürner und Hans Schorsten. Andrea Schneider fungiert als Schriftführerin.



Ilse Gärtner dankte allen für das Vertrauen, die Unterstützung und den Willen, das Verbandsleben weiterzuführen. Den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern dankte sie für ihren Einsatz für die Gemeinschaft. Vom neuen Vorstand wünscht sie sich eine gute Zusammenarbeit und Einsatzbereitschaft, um den Zusammenhalt zu stärken und die Traditionen zu bewahren. Ein Dankeschön ging auch an Harry Lutsch für sein Kommen und die Unterstützung bei den Wahlen.



Schlagwörter: Pfarrkirchen, Mitgliederversammlung, Wahlen

