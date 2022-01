Kreisgruppe Sachsenheim: "Krautfunding im Advent"

Am dritten Advent, dem 12. Dezember, veranstaltete die Kreisgruppe Sachsenheim unter dem Motto „Krautfunding im Advent“ unter strengen Corona-Auflagen eine Aktion, bei der ­siebenbürgische Bratwürste mit Sauerkraut und Holzofenbrot sowie die bewährten Cremeschnitten, Apfelkuchen und, passend zum Advent, eine Überraschungstüte mit Weihnachtsplätzchen angeboten wurden. Das Vorhaben war mit der Stadtverwaltung Sachsenheim abgesprochen und im lokalen Stadtanzeiger, dem Sachsenheimer Nachrichtenblatt, angekündigt worden.

Die Plätzchen der Kreisgruppe Sachsenheim fanden großen Zuspruch. Foto: Eveline Thudt

Jugendliche zum Jahresbeginn 2022 wieder aktiv

Christbaum-Sammelaktion am 8. Januar 2022 in Sachsenheim. Foto: Udo Schuster

Angeregt wurde das Unterfangen durch die Aktion „Kesselgulasch to go“, die am Pfingstsonntag vergangenen Jahres äußerst erfolgreich durchgeführt wurde ( diese Zeitung berichtete).Nun sind Sauerkraut und Bratwurst als eher deftige Speisen bekannt und nicht jedermanns Sache. Trotzdem hatten Chefkoch Hans Christian Guist und sein Helfer Udo Schuster alle Hände voll zu tun, um der großen Anzahl an Vorbestellungen gerecht zu werden, die auch dieses Mal von vielen Einheimischen und nicht nur von siebenbürgischen Landsleuten bei Eveline Thudt und Helmuth Frank in Auftrag gegeben wurden. Viel Zuspruch fand auch der Kuchen, vor allem die Plätzchen, die von den fleißigen Mitgliedern unserer Helfergruppe bereitgestellt wurden. Es wurde mit derartigem Enthusiasmus gebacken, dass der Vorrat an Weihnachtsplätzchen die Bestellmenge weit übertraf und zusätzliche Überraschungstüten angeboten werden konnten – sehr zur Freude unserer Gäste.Die Speisen wurden sonntags frühmorgens unter der hervorragenden Koordination unserer Wirtschaftsführerin Melitta Krestel von ausgewählten Personen (geimpft und getestet) in geeignetes Einweggeschirr vorverpackt und in namentlich gekennzeichneten Päckchen zur Abholung bereitgestellt. Die Speisen wurden auch diesmal nach dem „Drive In“-Prinzip direkt in die Abholfahrzeuge übergeben.Wie bei der Gulaschaktion zu Pfingsten baten wir um Rückmeldungen und waren überrascht, als wir nach der Herkunft unserer Produkte gefragt wurden, zum Beispiel, ob das gute Brot gar aus Siebenbürgen kommen würde. Selbstverständlich legen wir sehr großen Wert auf die Qualität unserer Produkte, die wir allesamt von ausgewählten Herstellern aus der Region beziehen. So haben wir uns für das Brot eines bäuerlichen Hofladens entschieden, das unserem siebenbürgischen Hausbrot sehr nahe kommt. Das Kraut haben wir aus der Region Stuttgart und die Fleischprodukte von einem siebenbürgischen Metzger bezogen. So viel positive Resonanz macht Mut, unsere kulinarischen Spezialitäten aus Siebenbürgen auch weiterhin einem breiten Publikum vorzustellen.Zum Schluss gilt es Danke zu sagen der Stadtverwaltung Sachsenheim für die sehr gute Abstimmung bezüglich der geltenden Vorschriften, dem Koch und allen fleißigen Bäckern und Helfern, die wieder ganze Arbeit geleistet haben, und nicht zuletzt den Abnehmern und Unterstützern, die unsere Aktion erst möglich gemacht haben, auch dieses Mal geleitet durch den Gedanken, unsere Vereinsarbeit in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen. Der Erlös aus dieser Aktion kommt unserer kulturellen Jugendarbeit zugute.Obwohl im Augenblick keine Probenarbeiten möglich sind, wurden unsere Jugendgruppen gleich zu Beginn des neuen Jahres wieder aktiv. Unter dem Motto „Wir holen Ihren Baum“ führten sie am Samstag, dem 8. Januar, eine Christbaumsammelaktion in Kleinsachsenheim erfolgreich durch. Diese Aktion war auch in den vergangenen Jahren erfolgreich, wurde aber 2021 aus gegebenem Anlass abgesagt.Das Unterfangen wurde auch in diesem Jahr von Melitta Schmid in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung Sachsenheim koordiniert. Unterstützt werden die Jugendlichen von Vätern und erwachsenen Mitgliedern unserer Kreisgruppe, die für die Sicherheit während der Sammelaktion und für den Transport der eingesammelten Weihnachtsbäume zum Häckselplatz verantwortlich sind.Die Kreisgruppe Sachsenheim dankt allen Unterstützern und wünscht allen ein gutes, gesundes Jahr 2022!

Der Pressewart