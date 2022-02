Kreisverband Nürnberg, Nachbarschaft Fürth: Rückblick – Ausblick

„Das alte ist vergangen, das neue angefangen, Glück zum neuen Jahr.“, dieser Liedanfang erinnert uns an viele unvergessliche Neujahrsfeiern im Rahmen der Fürther Nachbarschaft. Nicht nur künftige Veranstaltungen wurden bei den alljährlichen Neujahrsfeiern geplant, Rückblick war auch immer wichtig. Welche Veranstaltungen waren besonders gelungen, gut besucht, vor allem unvergesslich, nachhaltig und was plant man für das kommende Jahr, um die Gemeinschaft zu stärken und den Zusammenhalt zu festigen?

Heuer, am Jahresanfang, zu Hause, doch verbunden, gab es viele Glückwünsche, telefonische Anrufe noch und noch, man wünschte sich vor allem Gesundheit, denn die Pandemie hat uns noch fest im Griff. Vor allem sprechen wir uns Mut zu, Durchhaltevermögen, auch um angemessene Verhaltensregeln einzuhalten. Allen ist bewusst, zu einer vernünftigen Lebensweise in dieser Situation gehört der tägliche Spaziergang in frischer Luft, ausgewogene Ernährung, selbstverständlich der tägliche Apfel. Wichtig ist es, regelmäßig die Liedermappe oder das Liederheft zur Hand zu nehmen, um zu singen. Der Kanon von Grete Lienert-Zultner stärkt uns immer wieder: „Ein Liedchen, das hilft dir, was immer du auch tust, macht die Fröhlichen froh, gibt den Traurigen Trost.“Wir wollen weiter in Verbindung bleiben, weiter weder Namens- noch Geburtstage vergessen und die Hoffnung nicht aufgeben, im neuen Jahr bald wieder in der Nachbarschaft feiern zu können. Mit Zuversicht blicken wir in die Zukunft!Man nehme 12 Monate, putze sie ganz sauber von Bitterkeit, Geiz, Pedanterie und Angst. Man zerlege jeden Monat in 30 oder 31 Teile, so dass der Vorrat genau für ein Jahr reicht. Es wird jeder Tag einzeln angerichtet aus einem Teil Arbeit und zwei Teilen Frohsinn und Humor. Man füge drei gehäufte Esslöffel Optimismus hinzu, einen Teelöffel Toleranz, ein Körnchen Ironie und eine Prise Takt. Dann wird die Masse reichlich mit Liebe übergossen. Das fertige Gericht schmücke man mit Sträußchen kleiner Aufmerksamkeiten und serviere es täglich mit Heiterkeit.Eure Nachbarmutter wünscht euch allen die beste Gesundheit!

Rosel Potoradi