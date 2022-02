Landesgruppe Nordrhein-Westfalen: Neujahrsempfang im Online-Modus

Nachdem das traditionelle Neujahrsessen des Vorstandes der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen auch in diesem Jahr nicht möglich war, wurde diese Veranstaltung am 5. Februar als Neujahrsempfang im Online-Modus durchgeführt. Mehrere Vorstandsmitglieder hatten ein buntes Programm vorbereitet, das bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gut ankam. Sicher hätte der eine oder andere aus den Kreisgruppenvorständen auch noch daran teilnehmen können.

Online-Neujahrsempfang der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen. Foto Heike Mai-Lehni

Zu Beginn begrüßte Landesvorsitzender Rainer Lehni die Vertreter des Landesvorstandes und der Kreisgruppen. Mit einem Gläschen Sekt oder Wein prostete man sich – am Bildschirm – zu, in der Hoffnung, dass 2022 wieder ein normaleres Verbandsleben bringen möge. Es folgte ein vielseitiges Programm mit Gedichten, Anekdoten und der Vorstellung von Neujahrsbräuchen aus Bulkesch und Kleinbistritz. Die Neujahrswünsche von Kindern der Kreisgruppe Dortmund sollen besonders hervorgehoben werden. Viel Spaß gab es im Siebenbürgen-Quiz, das von Karin Roth vor Hanna Jung-Bolda und dem Ehepaar Enni und Harald Janesch gewonnen wurde.Zur 70-Jahrfeier der Landesgruppe NRW, die im letzten Jahr verschoben werden musste, hatten mehrere Kreisgruppen kurze Geburtstagsvideos produziert und eingesendet. Sehr kurzweilig und gelungen waren die Beiträge aus den Kreisgruppen Bielefeld, Dortmund, Drabenderhöhe, Herten und Wiehl-Bielstein, die in diesem Rahmen erstmals gezeigt wurden. Es ist geplant, sie für alle zugänglich online zu stellen. Videos der Vereinigten Blaskapellen und der Vereinigten Chöre aus NRW umrahmten diesen Online-Empfang.Für die Vorbereitung der gelungenen Veranstaltung sei Heike Mai-Lehni, Winfried Göllner, Hanna Jung-Boldan, Günter Scheipner, Karin Roth, Robert Sander und Angelika Schwager seitens des Landesvorsitzenden herzlich gedankt.

Rainer Lehni