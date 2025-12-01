Jubiläumsfeier: 60 Jahre Kreisgruppe Heilbronn

Auf Einladung der Kreisgruppe Heilbronn wurde am 2. November in der Heilbronner Kilianskirche der 60. Geburtstag unserer Kreisgruppe in Anwesenheit zahlreicher Gäste gefeiert. Die Festveranstaltung wurde vom Posaunenchor des Karpaten-Orchesters Heilbronn unter der Leitung von Helmut Haner mit dem „Coro Festivo“ von Johann Sebastian Bach eröffnet.

Kreisgruppenvorsitzende Ines Wenzel (rechts) begrüßte die zahlreichen Gäste in Heilbronn, hinten die vereinigten siebenbürgisch-sächsischen Chöre aus Baden-Württemberg. Foto: Heike Mai-Lehni

Die Kreisgruppe Heilbronn feierte ihr 60-jähriges Jubiläum am 2. November in der Kilianskirche mit einem Konzert an dem sich die vereinigten siebenbürgisch-sächsischen Chöre aus Baden-Württemberg unter der Leitung von Erika Wagner, der Posaunenchor des Karpatenorchesters Heilbronn unter der Leitung von Helmut Haner sowie Andrea Kulin an der Orgel beteiligten. Foto: Gerd Grempels

Bundesvorsitzender Rainer Lehni überreichte das goldene Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen an Oberbürgermeister Harry Mergel (rechts) und den Bundestagsabgeordneten Alexander Throm (CDU) (2. von rechts). Foto: Jürgen Binder

Trachtenträger haben die Gäste am Eingang in die Kilianskirche begrüßt. Foto: Heike Mai-Lehni

Die ehemalige Vorsitzende Christa Andree hielt ihren persönlichen Rückblick auf die Geschichte der Kreisgruppe Heilbronn. Foto: Gerd Grempels

Bundesvorsitzender Rainer Lehni, assistiert von Ines Wenzel, Vorsitzende der Kreisgruppe Heilbronn (2. von links), überreichte das Goldene Ehrenwappen des Verbandes an Maria Abendschön (1. von links) und Friedel Hertel. Foto: Jürgen Binder

Mit den Worten: „Unter dem Motto: Tradition heißt nicht, die Asche bewahren, sondern das Feuer weitertragen (Jean Jaurès) möchten wir im heutigen Festakt das würdigen, was war, was ist und was kommt“, begrüßte Ines Wenzel die Gäste, darunter den Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn, Harry Mergel, Schirmherr dieses Festes, und mit ihm die Vertreter der Stadt Heilbronn, von der CDU den Bundestagsabgeordneten Alexander Throm und von Seiten der SPD Rainer Hinderer, Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat und Landesgeschäftsführer der SPD Baden-Württemberg, Rainer Lehni, Bundesvorsitzender unseres Verbandes, mit Gattin, die Bundesjugendleiterin der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland Natalie Bertleff, die stellvertretenden Vorsitzenden der Landesgruppe Baden-Württemberg Werner Gohn-Kreuz und Helge Krempels mit Gattin sowie die Vorsitzenden der angrenzenden Kreisgruppen, Astrid Rheiner, Johann Krestel mit Gattin, Kurt Wellmann mit Gattin und Manfred Schmidt. Von den befreundeten Verbänden wurden Thomas Schneider, der neue Vorsitzende des Verbandes der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften, mit Gattin willkommen geheißen, Ursula Brenner vom Volkstanzkreis Heilbronn, Christian Lueger, der Vorsitzende des BdV-Kreisverbandes Heilbronn, begleitet von Barbara Dörr und Martina und Ilse von Freyburg, sowie alle Vertreter anderer Landsmannschaften. Ein besonderer Gruß und Dank für die Unterstützung ging an Dekan Christoph Baisch, der von Seiten der Evangelischen Kirche anwesend war, und Richard Siemiatkowski-Werner, stellvertretender Vorsitzender des Forums Ehrenamt und Geschäftsführer der Kulturtafel Heilbronn, mit Gattin. Von den Einrichtungen auf Schloss Horneck wurden Kulturreferentin Dr. Heinke Fabritius und Dr. Ingrid Schiel, Geschäftsführerin des Siebenbürgen-Instituts, mit Partner willkommen geheißen. Aus unserer Kreisgruppe wurden Christa Andree, ehemalige Vorsitzende, die stellvertretenden Vorsitzenden Jürgen Binder, Raimund Depner und Helmut Gross, die ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden Thomas Späck und Erwin Rheindt mit Partnerin sowie alle weiteren aktuellen und ehemaligen Vorstandsmitglieder begrüßt.Ein besonderer Dank ging an die musikalischen Gestalter des Festaktes: den Posaunenchor des Karpaten-Orchesters Heilbronn unter der Leitung von Helmut Haner, die Organistin Andrea Kulin und die vielen baden-württembergischen Chöre, die sich zu diesem Anlass unter der Gesamtleitung von Erika Wagner zusammengeschlossen hatten. Es waren dies: der Chor aus Bietigheim und der Kampestweinkel, geleitet von Emmi und Heinz Mieskes, der Chor aus Heidenheim, geleitet von Dieter Roth, der Chor aus Sachsenheim, geleitet von Elfriede Imrich, der Chor aus Stuttgart unter Ilse Abraham, der Chor der Heimatortsgemeinschaft Holzmengen und der Chor der Siebenbürger Sachsen Böblingen, geleitet von Erika Wagner, sowie der Liederkranz der Siebenbürger Sachsen Heilbronn, geleitet von Melitta Wonner. Gedankt wurde zu guter Letzt Anna-Linda Hahn von der Heilbronner Stimme und Marcus Billig von L-TV für ihre Anwesenheit und Berichterstattung.„Die Ehrfurcht vor der Vergangenheit und die Verantwortung gegenüber der Zukunft geben fürs Leben die richtige Haltung.“ Im Sinne dieser Aussage von Dietrich Bonhoeffer war auch unsere Kreisgruppe während der letzten 60 Jahre tätig. Auf die Leistungen und Traditionen der Siebenbürger Sachsen möchte man aufbauen und die bewährte sächsische Identität in die Zukunft weitertragen. Ines Wenzel sagte: „Wir sind nicht nur unseren landsmannschaftlichen Vorgenerationen und allen befreundeten Gremien aus dem Vertriebenenbereich für ihre Arbeit zu Dank verpflichtet, sondern auch der Bundesrepublik Deutschland für die rechtlich gut geregelte Aufnahme der Vertriebenen und Spätaussiedler und die günstigen Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Integration, ebenso den städtischen und kirchlichen Institutionen unseres neuen Heimatortes für ihre stetige Unterstützung und die gute Zusammenarbeit … Wir sind längst hier angekommen. Wir sind hier zu Hause, auch wenn wir zugleich eine tiefe Bindung zu unserer Heimat Siebenbürgen, zu unseren Wurzeln haben. Wir fühlen uns hier angenommen, gut aufgehoben und können getrost in die Zukunft blicken.“„60 Jahre Kreisgruppe Heilbronn im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland mit ihren verschiedenen Gliederungen stehen für Erinnern, Suchen, Bewahren, Pflegen, Kommunizieren, Brückenbauen, Über-den-Tellerrand-schauen, Organisieren, Austauschen, Zusammenführen, Begleiten, Beraten, Vernetzen, Planen, Lernen, Feiern, aber auch gemeinsam Arbeiten.“ In diesem festlichen Rahmen bedankte sich Wenzel bei den vielen Helfern, den Kulturgruppen und den Vorstandsmitgliedern für ihr besonderes Engagement, ihren Ideenreichtum und ihr beharrliches Wirken, aber auch gleichfalls bei all den Familien, die dahinterstehen, so auch bei ihrer eigenen. Ihr besonderer Dank ging zudem an die Trachtenträgerinnen und -träger, die sowohl bei diesem Festakt als auch anlässlich vieler anderer Gelegenheiten auch nach außen deutlich ihr klares Bekenntnis zur großen Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen belegen.Ines Wenzel beendete ihre Ansprache mit den Worten: „In der Hoffnung, dass der Kreisgruppe Heilbronn noch viele weitere fruchtbare Jahrzehnte beschieden sind, möchte ich mit den Versen von Hilda Femmig schließen, die mich und einige meiner Kolleginnen und Kollegen seit vielen Jahren motivierend begleiten: ,Wir wollen eine Brücke sein, die in die Zukunft leitet, von Früher’m noch ein Widerschein für den, der sie beschreitet.‘ Ob sie auch später hilfreich ist? Wer kann es heute sagen? Vielleicht läuft sie mal ab, die Frist – doch uns hat sie getragen.“In seinem Grußwort gratulierte Oberbürgermeister Harry Mergel unserer lebendigen, engagierten Kreisgruppe. Vor 60 Jahren lebte eine kleine Gruppe Siebenbürger Sachsen in Heilbronn. Doch schon bald kamen viele weitere dazu. Menschen, die hier eine neue Heimat fanden, die Brückenbauer zwischen Deutschland und ihrer alten Heimat waren und noch immer sind. Sie stehen für Versöhnung und Verständigung – Werte, die in Heilbronn, einer Stadt, in der Menschen aus über 150 Nationen zusammenleben, von unschätzbarem Wert sind. Er bedankte sich bei allen Siebenbürger Sachsen, die sich in Heilbronn eingebracht, die Stadt mitgestaltet und bereichert hätten, und sprach für die Zukunft den Wunsch für eine weiterhin gute Zusammenarbeit und ein lebendiges Miteinander aus.Bundesvorsitzender Rainer Lehni gratulierte der Kreisgruppe zur Pflege des Brauchtums in all seinen Facetten sowie zu den vielen aktiven Kulturgruppen: Chor, Orchester und drei Tanzgruppen. Er erwähnte, dass die Heilbronner Kindertanzgruppe eine der ersten im Verband gewesen sei, und gratulierte ihr zum 20-jährigen und der Jugendtanzgruppe zum 50-jährigen Jubiläum. Er hob die Highlights der Kreisgruppe hervor: die vielen Aufführungen des Singspiels „Bauernhochzeit in Siebenbürgen“, die Baumstriezelfeste, die Begegnungs- und Kronenfeste auf dem Gaffenberg, die Katharinenbälle und das legendäre Kronenfest auf der Bundesgartenschau 2019. Ein schöner Erfolg der Kreisgruppe sei auch das Vereinshaus, das mit großem Einsatz hergerichtet wurde und ein wichtiger Treffpunkt für die Landsleute geworden sei. Eine Besonderheit der Kreisgruppe sei die sehr gute Zusammenarbeit mit der Stadt Heilbronn und der Diakonie, eine fruchtbringende Kooperation mit der Kommunalverwaltung bzw. den kirchlichen Einrichtungen. Rainer Lehni wünschte der Kreisgruppe, dass sie ihren Elan beibehält und es weiterhin schafft, die jüngere Generation für die siebenbürgisch-sächsischen Traditionen zu begeistern, damit diese noch viele Jahrzehnte fortgeführt werden.Dekan Christoph Baisch gratulierte zum 60-jährigen Jubiläum. Seit sechs Jahrzehnten treffen sich die Siebenbürger Sachsen in der Kreisgruppe Heilbronn, um sich auszutauschen, gemeinsam Feste des Lebens und des Glaubens zu feiern und heimatliche Traditionen zu pflegen, stellte er fest. Seit sechs Jahrzehnten bereichert die Kreisgruppe die Stadtgesellschaft in Heilbronn und leistet wertvolle Integrationsarbeit. Seit sechs Jahrzehnten engagieren sich einzelne Mitglieder für die Kreisgruppe, planen, organisieren, repräsentieren und kommunizieren Veranstaltungen und Anliegen. Die frühere Heimat im Bewusstsein zu halten, sich dort neu zu beheimaten, wo in der Gegenwart gelebt und gearbeitet wird, und zugleich offen zu bleiben für die Wege der Zukunft – das seien Lebensaufgaben, die alle Mitglieder der Kreisgruppe betreffen. Dafür wünschte Baisch alles Gute und Gottes Segen.Christian Lueger gratulierte im Namen des Kreisverbandes Heilbronn des Bundes der Vertriebenen. 60 Jahre seien ein beeindruckendes Zeugnis von gelebtem Miteinander, Identitätsstiftung und Heimatbewahrung. Heimat sei mehr als ein Ort: Sie lebt weiter in Sprache, Brauchtum, Gemeinschaft, Trachten und Erinnerung. Die Siebenbürger hätten nicht nur ihre Kultur und Tradition bewahrt, sondern sie auch in das gesellschaftliche Leben von Heilbronn eingebracht. „Bleiben Sie stolz auf ihre Wurzeln und stark in Ihrer Gemeinschaft. Sie sind ein unverzichtbarer Teil unseres kulturellen Erbes“, so Christian Lueger.60 Jahre seien eine gute Gelegenheit, auf die Meilensteine der Geschichte und die Anfänge der Kreisgruppe zurückzublicken und gleichzeitig die Vereinsarbeit auf die Zukunft und die vielen neuen Herausforderungen auszurichten, sagte Richard Siemiatkowski- Werner. Er erzählte: Bei der Gründung der Kreisgruppe betraten die ersten Vorsitzenden Neuland. Sie waren Ansprechpartner für die Neuankömmlinge, vermittelten Mut und Zuversicht. Jetzt ist die Kreisgruppe mit 1200 Mitgliedern eine der größten Gruppierungen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland und eine gut organisierte „Werkstatt“ mit vielen Angeboten, Aktivitäten und Projekten. Erbe, Werte, Traditionen werden an kommende Generationen weitergegeben, so dass alle an der 850-jährigen Geschichte teilhaben können.Christa Andree, ehemalige Vorsitzende der Kreisgruppe Heilbronn und Trägerin des Verdienstabzeichens „Pro Meritis“ und des Bundesverdienstkreuzes am Bande, bot einen Rückblick auf die Geschichte der Kreisgruppe, die eng mit ihrer Familiengeschichte verbunden ist. Als 1965 fünfzehn Siebenbürger Sachsen aus Heilbronn diese Kreisgruppe gründeten, konnten sie nicht ahnen, dass sie 60 Jahre später eine der größten Kreisgruppen in der Bundesrepublik sein würde. Dieser große Zulauf war die Folge des Baues eines Übergangwohnheimes in Böckingen im Jahr 1972. Zu den Aufgaben des Vorstandes gehörte es, die Ankömmlinge zu besuchen und nach Möglichkeit auch als Mitglieder zu gewinnen. 1980 kam die Familie Andree nach Heilbronn und wurde Mitglied der Kreisgruppe. 1984 wurde Christa Andree zur Frauenreferentin gewählt. Im April 1986 gründete sie den Seniorenkreis, der immer sehr gut besucht war und auch jetzt noch jeden vierten Dienstag im Monat stattfindet. 1975 wurde die Jugendtanzgruppe gegründet, die 1976 erstmals beim Baumstriezelfest auftrat. Ab 1989 tanzte in dieser Gruppe auch unsere jetzige Vorsitzende als junges Mädchen mit. Die zweitälteste Kulturgruppe ist der Chor, der durch seine Aufführung der „Bauernhochzeit in Siebenbürgen“ eine Hoch-Zeit erlebte. Zur Begleitung dieses Singspiels entstand auch das Orchester. Später kamen zu den Kulturgruppen noch eine Kindertanzgruppe und eine Theatergruppe, seit 2021 gibt es noch eine dritte Tanzgruppe. Bei den zahlreichen Aktivitäten entstand der Wunsch nach einem Vereinsheim. Als 2005 die Möglichkeit bestand, Räume im ehemaligen Unterrichts- und Freizeitzentrum der Diakonie zu beziehen, nahm die Kreisgruppe diese gerne wahr und begann mit vielen freiwilligen Helfern das Haus zu renovieren. 2015, zum 50-jährigen Jubiläum, wurde das gesamte Haus von der Diakonie an die Kreisgruppe übergeben.Dank der vielen Helferinnen und Helfer kann die Kreisgruppe Heilbronn eine Vielzahl von Festen, Begegnungen und Veranstaltungen durchführen, z. B. das Schmücken des Christbaumes, den Verkaufsstand bei der Seeweihnacht am Breitenauer See, die Erstellung der Päckchen für die Christbescherung oder das Austragen unseres Vereinsblattes Gehört-Gesehen, dessen 128. Folge im Oktober dieses Jahres erschien. Unsere Kreisgruppe ist Mitglied im Bund der Vertriebenen, im Böckinger Ring, der Kulturtafel Heilbronn und neuerdings auch im Siebenbürgischen Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V.Helge Krempels, stellvertretender Vorsitzender der Landesgruppe Baden-Württemberg, begann seine Festrede mit einem Rückblick auf die Gründung und Entwicklung der Kreisgruppe. Er hob den Einsatz der verschiedenen Kulturgruppen hervor und gratulierte ihnen zu den sehr erfolgreichen Auftritten. Er wies auf die grenzüberschreitende, verbindende Rolle unserer Kreisgruppe hin, auf ihren Einsatz für eine zusammenwachsende Gesellschaft und die Aufnahme und Unterbringung vieler Gastgruppen aus der alten Heimat, aus Österreich, aus Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika. Er würdigte auch die Mitglieder der Kreisgruppe, die sich sich in all den Jahren in den Gremien und Organisationen der Siebenbürger Sachsen in Deutschland eingebracht haben.Akkurat und dennoch heiter führte Jürgen Binder gekonnt durch das Programm. „Zu einem Geburtstag gehören Gäste, zu einem Jubiläum erst recht.“ Und dazu gehören auch Geschenke. Anlässlich des Jubiläums hat sich die Kreisgruppe ein Geschenk gemacht, indem sie für den „Wein Panorama Weg“ auf dem Heilbronner Wartberg eine Sitzbank mit entsprechender Aufschrift gespendet hat. ­Ansichtskarten davon und die druckfrische Festschrift der Kreisgruppe durften sich die Gäste der Fest­veranstaltung als Geschenk mitnehmen.Zu einem Jubiläum gehören auch Ehrungen: Rainer Lehni überreichte das Goldene Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen an das einzig noch lebende Gründungsmitglied der Kreisgruppe Heilbronn, Maria Abendschön, für 73 Jahre sowie an Friedel Hertel für 75 Jahre treue Mitgliedschaft. Ebenfalls mit dem Goldenen Ehrenwappen wurden Oberbürgermeister Harry Mergel und Bundestagsabgeordneter Alexander Throm in Würdigung ihres außergewöhnlichen Engagements für die Anliegen der Siebenbürger Sachsen und als Freunde und Förderer der Gemeinschaft unserer Landsleute im Heilbronner Raum geehrt.„Zu einem Geburtstag gehört auch Musik, zu einem Jubiläum erst recht.“ Die vereinigten siebenbürgisch-sächsischen Chöre Baden-Württemberg unter dem Dirigat von Erika Wagner sangen zwischen den Grußworten „Zauber der Musik“, Singen ist Leben“, „Glocken der Heimat“ und „Schenke uns deinen Frieden“ sowie „Af deser Ierd“ und „Irischer Segensgruß“ gemeinsam mit den Besuchern. Johann Pachelbels Choralbearbeitung von „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ und das Orgelnachspiel, an der großen Orgel gespielt von Andrea Kulin, waren, genau wie Chor und Orchester, ein wahrer Hörgenuss. Vor dem Segen von Dekan Christoph Baisch spielte der Posaunenchor „Ich freue mich im Herrn“.Im Anschluss an den Festakt wurden alle Anwesenden von der Jubilarin zu einem Umtrunk eingeladen. Abschließend sei dem gesamten Organisationsteam dieser besonderen Jubiläumsfeier für seine Mühe und seinen Einsatz von Herzen gedankt.

Gerlinde Schuller, Neckarsulm