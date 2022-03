YouTube-Video über Tag der Heimat in Bonn

Pfarrerin Franchy-Kruppa und Pfarrer Hoffmann feierten beim Bonner Tag der Heimat mit den Besuchern einen ökumenischen Gottesdienst. Foto: Johannes Hendel

Link zum Video Tag der Heimat 2021 in Bonn. Video: BdV-Kreisverband Bonn

Im Jahr 2020 musste der „Ostdeutsche Markttag“, der in Bonn jedes Jahr im Rahmen des Tages der Heimat veranstaltet wird, coronabedingt ausfallen. Heuer konnten die im Kreisverband Bonn des BdV organisierten Landsmannschaften dieses Ereignis wieder ausrichten. Das bundesweite Motto der diesjährigen Veranstaltung lautete: „Vertreibung und Deportation ächten – Völkerverständigung fördern“. Die Vorbereitungen für die Feier in Bonn waren eine Herausforderung. Nicht nur der coronabedingten Umstände wegen – die rot-rot-grün-Volt dominierte Bezirksvertretung der Stadt Bonn hatte versucht, den „Ostdeutschen Markttag 2021“ mit allen Mitteln zu verhindern. Eine Provinzposse oder leidvolle Aussichten auf die Zukunft?Am 19. September 2021 konnten die in Bonn ansässigen Landsmannschaften aber wieder ihre Marktstände auf dem Münsterplatz aufbauen. Zur Eröffnung um 11.00 Uhr fand ein ökumenischer Gottesdienst statt, den Pfarrerin Franchy-Kruppa und Pfarrer Hoffmann abhielten. Die Ansprache hielt der Vorsitzende des BdV-Kreisverbandes Bonn, Stefan Rauhut. Es waren weitere Vertreter politischer Parteien aus Bonn anwesend. Die kulturellen Vorführungen bestritten die Gesangsgruppe „Russische Seele“, die siebenbürgische Tanzgruppe aus Wuppertal, die schlesische Tanzgruppe „Fröhlicher Kreis“, für die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland sang Herr Rieger mit Gitarrenbegleitung, ein junges, oft ausgezeichnetes Tanzpaar, Sabrina und Dennis, bot klassisches Tanzen dar und es wurden Gedichte vorgelesen.Wie in jedem Jahr kamen auch die Gaumenfreuden nicht zu kurz. An den verschiedenen Marktständen boten die Landsmannschaften kulinarische Grüße aus der Heimat an. Dazu konnte man Trachten, Kunsthandwerk und Keramik bewundern oder in einschlägigen Büchern blättern.Unser Siebenbürgen-Stand war gut besucht und konnte sich auch sehen lassen! An Stellwänden und Roll-ups zeigten großformatige Abbildungen Landkarten, unsere Kirchenburgen und Trachten. Wir boten auch typische Spezialitäten aus der Heimat an: Es gab Hanklich und Nussstrudel, siebenbürgisches Kleingebäck, vielgefragtes „Fettbrot mit Zwiebel“ und echten Kokelwein. Wir können also, auch bedingt durch das schöne Wetter, von einer gelungenen Veranstaltung sprechen, die im nächsten Jahr – hoffentlich – wieder stattfinden wird.Den Helfern aus unserer Kreisgruppe und den Freunden aus Wuppertal sei hier für die geleistete Arbeit herzlich gedankt. Sie haben alles getan, um uns würdig zu repräsentieren und zum guten Gelingen des Heimattages beizutragen.

Johannes Hendel/Peter Zsivanovits